Staněk skokanem dne. Bodovat z posledního místa? To jsem nečekal, líčil šťastně

Spokojenost?

Dneska jo. Měli jsme štěstí a strašně dobrou strategii, díky které jsme byli schopní v boxech díky červené vlajce a safety caru předjet spoustu aut. Dneska to bylo fakt o štěstí, protože se nedalo vůbec předjíždět, takže ty body se udělaly v boxech.

Štěstí je v Monaku důležité. Zvlášť po čtvrtečním tréninku a páteční kvalifikaci, v níž jste dojel poslední. Tehdy jste asi nečekal, že v nedělním závodě dojedete na bodech, co?

Vůbec ne. Já jsem v tréninku objel jen jedno kolo (než ho vyřadila srážka s Boschungem), v kvalifikaci pak jen dvě. Nečekal jsem, že z posledního místa ještě budu bodovat, o to víc jsem za to sedmé místo rád a těším se teď za týden do Barcelony, kde jsme v posledních týdnech udělali dobré testy.

Závodit poprvé v Monaku asi musí být ohromný zážitek.

Je. Je to fakt městský okruh se vším všudy. Ani s Džiddou, ani s Baku se to nedá srovnat. Opravdu je to jako jezdit v obýváku s dvoumetrovým autíčkem.

A soustředění na každý pohyb musí být neskutečné.

To je. U těch zdí hrají roli fakt milimetry, takže je to jak fyzicky náročné, tak i psychicky.

Už v sobotním sprintu jste se držel pilotů před sebou. Načetl jste si trať?

Konečně jsem si ji načetl. I včera přede mnou dost lidí vypadlo, proto jsem dojel dvanáctý, předjel jsem jen jednoho kluka, víc nešlo. Tady je fakt kvalifikace strašně důležitá. Budu si to pamatovat, abych si příští rok dával pozor.

Roman Staněk na okruhu v Monaku.

Viděl jste hořící formuli Jacka Doohana, po které byl závod na 20 minut přerušen a vy jste se i díky tomu posunul pořadím vzhůru?

Viděl, hned jsem otevíral rádio a ptal se, jestli je v pohodě, protože jsem nevěděl, jestli ještě zůstal v autě, nebo byl venku. Nebyl to hezký pohled, vůbec ne.

Vám ale jeho havárie pomohla k nejlepšímu výsledku v sezoně. Jak důležité to je pro zvednutí sebevědomí?

Pro sebevědomí je to určitě fajn, ale pořád víme, že jsme tady body udělali v boxech. Závodní tempo nebylo až tak dobré, protože Martins za mnou na konci letěl jak raketa. Do toho se musíme podívat hlouběji.

Příští týden vás čeká oblíbená Barcelona. Těšíte se?

Vím, čeho jsem schopný. Loni jsem tam zajel pole position ve formuli 3, tak proč bych jí nemohl zajet i letos? Stačí jen mít dobře nastavené auto, mít dobrou strategii jak v kvalifikaci, tak i v závodě. A konečně máme další možnost ukázat, kam opravdu patříme.