Staněk se v Belgii dotáhl na lídry a vyhlíží formuli 2. Ale teď chci titul! říká

Před Velkou cenou Velké Británie mluvil Staněk o těch nejvyšších cílech. Jenže pak za tři víkendy posbíral stejně bodů jako jeho největší konkurenti za jeden a špička se mu vzdálila.

V Belgii se to obrátilo a zatímco Staněk dvakrát zaválel, favorité selhali.

„Pro mě bylo dobré, že Arthur Leclerc, Isack Hadjar ani Victor Martins nebyli v kvalifikaci vepředu, dokázal jsem je tak dotáhnout v tabulce. Jak jsem já neměl štěstí v Bahrajnu, tak oni ho neměli tento víkend. Tak to v motorsportu chodí,“ vypráví český závodník pro iDNES.cz.

V kvalifikaci obsadil páté místo, což při otočení startovního pole znamenalo osmé místo na roštu ve sprintu. Postupně se prokousával pořadím vzhůru a nakonec i díky penalizaci soupeře dojel druhý.

Stejný výsledek zopakoval také v hlavním závodě, kde nestačil jen na týmového kolegu Zanea Maloneyho.

„Škoda, že závody ve formuli 3 nejsou trochu delší, možná bych Maloneyho i předjel. Měli jsme skvělou rychlost, v závěru závodu jsem ho dojížděl,“ myslí si Staněk.

„Startoval jsem pátý kvůli žluté vlajce v kvalifikaci, kdy jsem nemohl dojet poslední měřené kolo, které by bylo určitě rychlejší. Takže i toto mi trochu nehrálo do karet vůči případnému vítězství,“ přemítá.

I tak ale získal za víkend 27 bodů. Nikdo z jezdců jich neposbíral víc. Pro Staňka se jedná o druhou nejúspěšnější Velkou cenu ve formuli 3, přiblížil se bodovému zisku z Imoly, kde po vítězství v hlavním závodě a čtvrtém místě ve sprintu zaznamenal 33 bodů.

Roman Staněk závodí na okruhu Spa-Francorchamps při Velké ceně Belgie ve formuli 3.

Celkově mu v šampionátu patří pátá příčka, na vedoucího Francouze Hadjara ztrácí jen deset bodů. Právě s Hadjarem, Leclercem, Martinsem a Oliverem Bearmanem si to rozdá v závěrečných dvou Velkých cenách o titul.

Čekají je závody na nizozemském Zandvoortu a italské Monze.

„Trať v Holandsku mě baví, to samé i v Monze. Jedna je pomalá, druhá rychlá, nic mezi. Minulý rok to naší stáji Trident fungovalo,“ ví Staněk.

„Zandvoort je super trať, v ochozech bude hodně fanoušků Maxe Verstappena, takže očekávám spoustu dýmovnic. V Monze to samé, jet před tolika italskými fanoušky bude skvělé. Už se na oba závody moc těším,“ tvrdí.

Přestože Staněk loni v Nizozemsku nebodoval a v Monze závodil naposledy v roce 2020, věří si.

„Chci vyhrát šampionát, ale body se budou počítat až po závěrečném závodě v Itálii,“ hlásí.

„Nejdůležitější bude vymáčknout z auta všechno, co půjde. Nastavit se tak, abych byl připravený a zpětně si neříkal, že jsem do víkendu nedal maximum,“ míní.

Přestože stáj Trident, za kterou Staněk jezdí, obsadila v hlavním závodě v Belgii první i druhé místo zásluhou Maloneyho a právě Staňka, český pilot ví, že každý okruh může sednout jinému týmu.

„Když budeme mít auto na vítězství, tak zkusíme vyhrát. Když budeme mít auto na to být pátí, budeme pátí. Ale chci sbírat co nejvíc bodů a hlavně uspět v kvalifikaci, protože v Zandvoortu je hodně důležitá.“

Nejen že Staněk v posledních dvou závodech bojuje o trofej vítěze formule 3, rve se také o případný zájem některého z týmů ve formuli 2, kam by se chtěl pro příští sezonu posunout. Ve formuli 3 totiž závodí už třetím rokem.

„Na každého, kdo jede v formuli 3 druhým nebo třetím rokem, je vyvíjen tlak. Zatím nevím, kam se po sezoně budu přesouvat, ale ve formuli 3 už dál jezdit stoprocentně nebudu,“ tvrdí a naznačuje, že by o něj ve formuli 2 mohl být zájem.

„Po Belgii to zatím vypadá dobře, ale uvidíme, jaké budu mít nabídky po Monze a co se bude možné vyjednat. V paddocku se hodně mluví, oťukávačky s týmy formule 2 už proběhly. Ale já dostal za úkol se na to ptát až po Monze, teď se potřebuju soustředit na své poslední závody ve formuli 3,“ říká.

A právě v nich se rozhodne, jestli poskočí o úroveň výše ve své cestě za vysněnou formulí 1.