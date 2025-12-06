Závěrečný sprint sezony bez bodu, Staněk dojel v Abú Zabí na desáté pozici

  15:17
Český pilot Roman Staněk dojel ve sprintu závěrečného závodu formule 2 v Abú Zabí na nebodovaném desátém místě. Jednadvacetiletý jezdec týmu Invicta dokončil krátký závod na stejné pozici, na jaké do něj odstartoval. Zvítězil Brit Arvid Lindblad z týmu Campos Racing před Joshuou Dürksenem a Nikolou Tsolovem.

Roman Staněk v monopostu stáje Invicta | foto: Joan Codina / FotoFormulak.com

Rodák z Valašského Meziříčí má v šampionátu dál 85 bodů a patří mu 11. místo. Sezonu ukončí nedělním hlavním závodem, do něhož odstartuje po vítězství v páteční kvalifikaci z pole position. Invicta je také blízko obhajobě titulu mezi týmy. Před druhou stájí Hitech TGR vede o 30 bodů.

Staněk startoval podle obráceného startovního roštu z desátého místa. Stejnou příčku udržel i po prvním kole, naopak se za něj propadl jeho týmový kolega a již jistý šampion Ital Leonardo Fornaroli.

Druhá pole position v sezoně. Staněk ovládl kvalifikaci formule 2 v Abú Zabí

Český jezdec v dalším průběhu moc šancí na předjetí nedostal. Teprve v závěru se dotáhl na Itala Gabriela Miniho a v 19. kole se před něj dostal na deváté místo. Mini mu však vzápětí manévr oplatil a Staněk dokončil desátý. Na vítězného Lindblada ztratil přes 24 vteřin.

Nedělní hlavní závod formule 2, v němž bude Staněk útočit na druhé vítězství sezoně, začne v Abú Zabí v 10:15 SEČ.

Velká cena Abú Zabí F2

Sprint: 1. Lindblad (Brit./Campos Racing) 39:15,648, 2. Dürksen (Par./AIX) -0,982, 3. Tsolov (Bulh./Campos Racing) -9,605, ...10. Staněk (ČR/Invicta) -24,322.

Průběžné pořadí: 1. Fornaroli (It./Invicta) 211, 2. Crawford (USA/DAMS) 173, 3. Verschoor (Niz./MP Motorsport) 170, ...11. Staněk 85.

Výsledky

