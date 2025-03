Zlomový rok v mistrovském voze. Staněk o šanci na formuli 1 i motivaci od prezidenta

Přestoupil do stáje Invicta Racing, se kterou loni triumfoval Gabriel Bortoleto, což Brazilce vystřelilo až k sedačce Sauberu ve formuli 1. Talentovaný český pilot věří v něco podobného.

Čeká ho zlomová, možná poslední sezona ve formuli 2. Minulý pátek se ještě na Hradě sešel s prezidentem Petrem Pavlem, pak už spěchal do australského Melbourne, kde ho v pátek čeká volný trénink a kvalifikace.

Roman Staněk u stolu s prezidentem Petrem Pavlem.

„Byla obrovská čest mluvit takhle těsně před odletem do Austrálie s panem prezidentem, dodalo mi to obrovskou motivaci. Do sezony jdu s jasným cílem – ukázat, že český motorsport má ve světě své místo,“ říká 21letý pilot.