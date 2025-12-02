Kdyby měl získat přímo závodní sedačku, šlo by o senzaci. Tak vysoko zatím Staněk pomýšlet nemůže, i tak ale existuje možnost, že by s některým z týmů smlouvu podepsal.
„Myslím si, že Roman patří do formule 1 jako rezervní nebo testovací jezdec. Vedle toho ale musí závodit v nějaké jiné sérii, protože není dobře, aby nejezdil nic,“ uvedl pro Nova Sport prezident Autoklubu České republiky Jan Šťovíček.
Sám Staněk však neprozradil, kam povedou jeho další kroky. Respektive podle jeho slov ještě ani není rozhodnuto. „Má to na starosti pan Šťovíček a Gianpaolo Matteucci, takže uvidíme, co vymyslí. Samozřejmě by bylo dobré závodit i příští rok, protože to miluju a s motorsportem určitě neskončím,“ řekl Staněk. Právě Štovíček s Matteuccim z italské agentury zastupují Staňka ve vyjednávání.
Jaké má tedy český pilot varianty?
Usadit se v nějaké roli u kteréhokoliv z týmů formule 1 se očividně zdá být reálnou možností.
„Asi se nám nepovede některý z továrních týmů jako Ferrari nebo Red Bull, ale možná se nám otevře cesta do McLarenu, kde je určitá česká stopa,“ přidal Šťovíček.
Loterijní společnost Allwyn, za kterou stojí skupina jednoho z nejbohatších českých podnikatelů Karla Komárka, uzavřela v tomto roce partnerství s celou F1 i právě přímo s McLarenem.
„Uvidíme, jestli to bude fungovat. A pak jsou tu soukromé týmy jako Williams, Haas a podobně,“ přiblížil Šťovíček další možnosti.
Zlomový rok v mistrovském voze. Staněk o šanci na formuli 1 i motivaci od prezidenta
Aby se však Staněk mohl stál plnohodnotným rezervním pilotem s šancí naskočit i do Velké ceny, musí vlastnit superlicenci. Té jezdec dosáhne na základě výsledků v F2, F3 či jiných sérií, za tři roky musí nasbírat 40 speciálních bodů. A k těm má Staněk zatím daleko.
Mohl by je však nasbírat ve volných trénincích F1, do kterých může zasáhnout, jelikož už naskočil do více jak šesti závodů formule 2. Taková má být i Staňkova priorita, tréninky by mohl nakombinovat se závoděním v jiném seriálu.
Nabídky má třeba z japonské super formule, kterou od nové sezony pojede i rallyeový šampion Rovanperä, ve hře je i pokračování ve formuli 2, přestože Staněk již dříve během sezony avizoval, že v ní v prosinci skončí.
„Roman strávil ve formuli 2 tři roky, čtvrtý by byl opravdu hodně. Asi by byl favoritem, ale možná je na čase zkusit něco nového. Super formule v Japonsku je rychlejší, Roman říká, že asi o pět vteřin na kolo. Láká ho to, možná to bude jeho příští angažmá,“ naznačil Šťovíček.
Rozhodnout by se mělo během příštích dní, pravděpodobně během posledního závodního víkendu v Abú Zabí, kde finišuje i boj o titul ve formuli 1.
Po něm se uskuteční testy mladých jezdců ve vozech F1 a existuje varianta, že by se jich zúčastnil také Staněk. Koneckonců o budoucnosti jedná celý rok, zájem o něj tak zřejmě je.
Jasně, aktuálně mu ve formuli 2 patří až jedenácté místo, papírově by tak na sebe měli upozorňovat jiní jezdci, ale i Staněk zajel několik parádních závodů. Vyhrál v Belgii, v Maďarsku ovládl kvalifikaci a nakonec skončil druhý, ještě dvakrát pak stál na pódiu.
Staňkův životní výsledek. Po penalizacích soupeřů se stal vítězem Velké ceny Belgie
A v roce 2022 se dlouho pral dokonce o post mistra formule 3, nakonec mu scházelo 22 bodů na nejlepšího Victora Martinse.
„Problém je samozřejmě v penězích, týmy mají hodnotu miliard dolarů a požadavky, které kladou na jezdce, jsou obrovské. Když nepřijdete s balíkem desítek milionů dolarů, nemá to smysl. A to je něco, co my nechceme. Nechceme licitovat s těmi, co jsou schopni donést 40 až 50 milionů dolarů. Hledáme rozumné řešení, proto to trvá tak dlouho,“ vysvětlil Šťovíček táhnoucí se ságu.
Staněk byl v závodě F2 v Lusailu osmý, jeho kolega Fornaroli si zajistil titul
McLaren, který on sám zmínil, mezitím v úterý oznámil rozšíření řad jezdců do tzv. rozvojového programu. Přibyl do něj Staňkův kolega z aktuálního ročníku F2 a její šampion Leonardo Fornaroli i bývalý parťák z Tridentu Richard Verschoor.
Staněk může být dalším, ale může skončit i v menším týmu. A ačkoliv by nešlo přímo o závodní sedačku, pro český motorsport by se jednalo o velký úspěch.