Vrátí se Staněk do formule 2? Ve hře je spojení s Landem Norrisem i další varianty

Tým LN4 Fusion už vstoupil do formule 3 a dalších seriálů, usiluje také o místo ve formule 2, kde by měl nahradit jiný existující tým.
Pokud by se mu to podařilo, existuje jistá pravděpodobnost, že bude chtít vsadit minimálně na jednoho zkušenějšího pilota.
A tím by mohl být právě Staněk.
Přijde vám, že značku LN4 máte někde ve svém povědomí? Nejste mimo, jedná se o číslovku a iniciály pro Landa Norrise, aktuálního mistra světa formule 1, jenž si nedávno založil vlastní tým.
Staněk by se tak dostal velmi blízko tomu nejlepšímu, co motorsportový svět aktuálně nabízí.
Situaci popsal za prakticky hotovou server Japan Racing Insider s odvoláním na několik zdrojů, podle informací iDNES.cz ale Staněk o své nejbližší budoucnosti definitivně rozhodnuto stále nemá.
Pořád řeší nabídky z jiných seriálů, než je formule 2, byť i ta v jeho úvahách figuruje. Rozhodnout by se měl v nejbližší době.
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Formule 1 neklapla. Staněk míří do Japonska, i tak hlásí: Ohromně se těším!
Český jezdec působí v Japonsku prvním rokem, konkrétně v týmu Navikuru Buzz MK Racing jako jeho jediný pilot. Ačkoliv se mu výsledkově nedaří, bodoval jen ve třech závodech z deseti a aktuálně mu patří až 21. příčka v šampionátu, v Toyotě, jež dodává stáji motory, s ním nespokojení nejsou.
„Tým odvedl neuvěřitelnou práci, udělali jsme spoustu zlepšení a atmosféra v něm je skvělá,“ říkal Staněk během minulého víkendu zmiňovanému portálu Japan Racing Insider.
„Ale při vší úctě bych se rád přesunul do nového týmu, kde budu moci vyzkoušet jiné auto a pracovat s jinými lidmi. Bylo by to lepší pro mou psychiku i z hlediska růstu jako jezdce,“ dodával.
Staněk dál sní o místu ve formuli 1. Cesta do ní je však mimořádně složitá, šanci nemá velkou. Ale vzdát se jí nehodlá.