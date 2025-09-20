Staněk ve sprintu v Baku nebodoval, v závodu formule 2 skončil jedenáctý

Staněk startoval ze zadních pozic také kvůli páteční nehodě, kdy v závěru kvalifikace vyjel mimo trať a při návratu narazil do Brita Johna Bennetta. Po vymazání nejrychlejšího času nejprve klesl na 12. příčku a poté obdržel ještě penalizaci pěti míst.
|
Staněk způsobil v Baku tvrdou nehodu, kvalifikaci F2 kvůli němu museli stopnout
Ve sprintu se český jezdec těžko dostával vpřed. Využíval především kolizí či technických potíží soupeřů, v jednu chvíli figuroval i na desáté příčce. Tu ale v závěru neudržel a dostal se před něj ještě Brit Arvid Lindblad.
V průběžném pořadí šampionátu patří Staňkovi se ziskem 81 bodů osmé místo. Bodově se mu vyrovnal sobotní vítěz Beganovic, který porazil o více než šest vteřin kolegu z týmu Hitech TGR Lukea Browninga.
V čele šampionátu zůstává Staňkův týmový kolega Ital Leonardo Fornaroli, který dojel pátý a má 178 bodů. Před druhým Browningem vede o 17 bodů.
Nedělní hlavní závod startuje v Baku v 9:00 SELČ.
Závod šampionátu vozů formule 2 v Baku - sprint
1. Beganovic (Švéd./Hitech TGR) 48:46,810, 2. Browning (Brit./Hitech TGR) -6,281, 3. Dunne (Ir./Rodin) -7,309, ...11. Staněk (ČR/Invicta) -14,334.
Průběžné pořadí: 1. Fornaroli (It./Invicta) 178, 2. Browning 161, 3. Verschoor (Niz./MP Motorsport) 147, ...8. Staněk 81.