Staněk opět bez bodů. V hlavním závodě F2 v Baku obsadil třináctou pozici

Autor: ,
  11:21
Český závodník Roman Staněk dojel třináctý v hlavním závodě formule 2 v Baku a potřetí za sebou nebodoval. Jednadvacetiletého jezdce týmu Invicta v neděli dělilo od bodované desítky více než pět vteřin. Zvítězil Američan Jak Crawford z týmu DAMS.

Roman Staněk v monopostu stáje Invicta | foto: Joan Codina / FotoFormulak.com

Rodák z Valašského Meziříčí Staněk, který startoval kvůli trestu za způsobení nehody v páteční kvalifikaci ze sedmnácté příčky, si polepšil oproti startu o čtyři pozice. Skončil o dvě příčky hůře než v sobotním sprintu. V průběžném pořadí šampionátu klesl na devátou příčku, na kontě má dál 81 bodů.

Český jezdec se sice po startu posunul o tři místa, později se už ale vpřed dostával obtížněji. Většinu závodu odjel Staněk na třinácté příčce, na níž také závod dokončil. Potřetí za sebou vyšel bodově na prázdno, vedle jedenáctého místa ze sprintu nedokončil také před dvěma týdny kvůli nezaviněné nehodě závod v Monze.

Staněk ve sprintu v Baku nebodoval, v závodě formule 2 skončil jedenáctý

Zvítězil dvacetiletý Američan Crawford, který si připsal čtvrté vítězství v sezoně. V průběžném pořadí šampionátu se posunul na druhou příčku. V čele je dál Staňkův týmový kolega Ital Leonardo Fornaroli, který tentokrát skončil po penalizaci pátý. Před Crawfordem má náskok 19 bodů.

Program pokračuje předposlední podnikem sezony v Kataru, který se pojede od 28. do 30. listopadu. Šampionát vyvrcholí na začátku prosince v Abú Zabí.

Závod šampionátu vozů formule 2 v Baku

hlavní závod

1. Crawford (USA/DAMS) 1:00:40,563, 2. Dürksen (Par./AIX) -0,216, 3. Beganovic (Švéd./Hitech TGR) -5,371, ...13. Staněk (ČR/Invicta) -26,015.

Průběžné pořadí: 1. Fornaroli (It./Invicta) 188, 2. Crawford 169, 3. Browning (Brit./Hitech TGR) 161, ...9. Staněk 81.

