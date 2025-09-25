Devětatřicetiletý Grosjean na poslední chvíli unikl před plameny v hořícím monopostu Haasu po vážné havárii v listopadu 2020 v Bahrajnu. Na hlavu si dá helmu, kterou mu tehdy designovaly jeho tři děti pro závěrečný závod sezony v Abú Zabí. Do něj už však nenastoupil.
Umírám. Která moje část shoří první? Grosjeanových 28 vteřin v ohnivém pekle
Grosjean ve Velké ceně na okruhu v Sáchiru jako zázrakem unikl po téměř půlminutě z hořící formule, která se rozpůlila a vzplála po nárazu do bariéry. Tři dny strávil s popáleninami v nemocnici a musel závěrečné dvě Grand Prix sezony vynechat. Tím se zároveň uzavřela jeho kariéra v F1.
„Nemůžu uvěřit, že už je to skoro pět let. Bude to něco speciálního vrátit se a zažít to s mým starým týmem,“ řekl Grosjean. Od chvíle, co skončil s formulí 1, jezdil převážně v USA sérii IndyCar nebo slavných 500 mil v Indianapolis či 24 hodin v Le Mans.