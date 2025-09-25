Grosjean se vrátí za volant formule. Pět let poté, co v ní málem uhořel

  13:37
Pět let po málem fatální nehodě ve formuli 1 se francouzský pilot Romain Grosjean opět posadí do kokpitu. V pátek bude na okruhu v Mugellu řídit při testovací jízdě vůz stáje Haas z roku 2023. Informovali o tom dnes zástupci amerického týmu. Po boku bude mít bývalé spolupracovníky.
Hořící monopost Romaina Grosjeana po nehodě na okruhu v Sáchiru.

Hořící monopost Romaina Grosjeana po nehodě na okruhu v Sáchiru. | foto: AP

Romain Grosjean s obvazy na rukou na okruhu v Sáchiru.
Nehoda v Bahrajnu. Romain Grosjean zabořil monopost do železných svodidel....
Nejděsivější nehoda za mnoho let. Romain Grosjean po nárazu vystoupil z takto...
Nejděsivější nehoda za mnoho let. Požár po havárii vozu hass Romaina Grosjeana...
15 fotografií

Devětatřicetiletý Grosjean na poslední chvíli unikl před plameny v hořícím monopostu Haasu po vážné havárii v listopadu 2020 v Bahrajnu. Na hlavu si dá helmu, kterou mu tehdy designovaly jeho tři děti pro závěrečný závod sezony v Abú Zabí. Do něj už však nenastoupil.

Umírám. Která moje část shoří první? Grosjeanových 28 vteřin v ohnivém pekle

Grosjean ve Velké ceně na okruhu v Sáchiru jako zázrakem unikl po téměř půlminutě z hořící formule, která se rozpůlila a vzplála po nárazu do bariéry. Tři dny strávil s popáleninami v nemocnici a musel závěrečné dvě Grand Prix sezony vynechat. Tím se zároveň uzavřela jeho kariéra v F1.

„Nemůžu uvěřit, že už je to skoro pět let. Bude to něco speciálního vrátit se a zažít to s mým starým týmem,“ řekl Grosjean. Od chvíle, co skončil s formulí 1, jezdil převážně v USA sérii IndyCar nebo slavných 500 mil v Indianapolis či 24 hodin v Le Mans.

