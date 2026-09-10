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Slavné jméno zpět ve formuli 1? Syn mistra světa míří k bývalým rivalům do Red Bullu

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  16:10
Robin Räikkönen (vepředu) podepsal smlouvu s Red Bullem. Za ním stojí jeho...

Robin Räikkönen (vepředu) podepsal smlouvu s Red Bullem. Za ním stojí jeho rodiče a vprvo šéf stáje Laurent Mekies. | foto: Red Bull Racing

Robin Räikkönen sedí v Red Bullu.
Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen
Kimi Räikkönen v závodě NASCAR.
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S formulí 1 má mnohaleté zkušenosti. Strávil v ní 19 sezon, stal se mistrem světa, vystřídal několik týmů. Ale že se jeho jméno nyní spojí s Red Bullem? Do stáje, která pro Kimiho Räikkönena představovala mnoho let velkého konkurenta, míří jeho jedenáctiletý syn Robin.

Räikkönen junior se připojil do programu rozvoje mladých jezdců, v němž v minulosti figurovali třeba Sebastian Vettel nebo Max Verstappen, dnes už čtyřnásobní mistři světa.

Robin doposud závodil v motokárách, příští rok ho čeká přesun na vyšší úroveň do evropského šampionátu motokár.

„Naším cílem je ho rozvíjet krok za krokem, aniž bychom na něj vyvíjeli zbytečný tlak. Cesta v motoristickém sportu je dlouhá a my mu poskytneme čas, podporu a prostředky, které potřebuje k maximálnímu využití svého potenciálu,“ řekl k nové akvizici šéf stáje Laurent Mekies.

Robin Räikkönen sedí v Red Bullu.

Räikkönen starší ve formuli 1 vystřídal pět týmů: Sauber, Ferrari, McLaren, Lotus a Alfa Romeo. Za Red Bull vždy jezdili jen jeho soupeři, byť i on má s touto stájí jisté pojítko.

Když v roce 2010 přerušoval svou kariéru v F1, rozhodl se pro závody v rallye, kde podepsal roční kontrakt s týmem Citroën Sport. Smluvně se však zavázal právě Red Bullu.

„Všichni jsme nadšení a potěšení, že byl Robin vybrán, aby pokračoval ve své závodní kariéře jako člen Red Bull Junior týmu. Nabízí komplexní program, který v nadcházejících letech podpoří a rozvine Robinův potenciál a poskytne mu veškeré zkušenosti potřebné k rozvoji jeho přirozeného talentu, který bohatě prokazoval ve všech svých dosavadních motokárových závodech,“ říkal Kimi o synovi.

S RODINOU. Kimi Räikkönen před posledním závodem kariéry se svou rodinou.

Není ojedinělé, že do světa motorsportu nakukují potomci bývalých slavných jezdců. Pokud by se Robinovi podařilo probojovat do formule 1 a v ní následně získal titul mistra světa, navázal by na Nica Rosberga a Damona Hilla, kteří stejně jako jejich otcové vyhráli šampionát F1.

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Finovi se tak podařilo v roce 2007, jakožto poslednímu jezdci Ferrari. Mekies v Robinovi vidí velký potenciál, dle jeho slov již prokázal výjimečné schopnosti v motokárách a chválí jeho mimořádnou rychlost.

Podobně zaujal jiného potomka slavného pilota McLaren, konkrétně dceru Miky Häkkinena s českými kořeny Ellu. Ta by chtěla proniknout do elitního ženského seriálu, ráda by však dostala šanci i mezi muži.

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