Sexista i dojná kráva. Ricciardo se zastal obviněného Hornera, fanoušci ho nešetří

Red Bull ve čtvrtek suspendoval zaměstnankyni, jež obvinila Hornera z nevhodného chování vůči své osobě. Nezávislé vyšetřování totiž britského manažera zbavilo jakéhokoliv podezření a on tak mohl i nadále zůstat ve funkci.

Tím však kauza neskončila, také při druhém podniku sezony v Saúdské Arábii se stala předmětem pro novináře, kteří se ptají na názory i pilotů z jiných stájí. Největší ohlas vzbudila odpověď Ricciarda z RB Honda.

„Právě teď se tady vyskytuje spoustu rozruchu a rozptýlení, o tom není pochyb. Doufejme, že to brzy odezní a v Red Bullu se budou moct soustředit pouze na závodění. Ale myslím, že jezdci se s tím vypořádávají velice dobře,“ řekl pro belgickou veřejnoprávní síť RTBF.

Australan Daniel Ricciardo jede první trénink na Velkou cenu Bahrajnu.

V těchto Ricciardových větách byste hledali kontroverzi nejspíše složitě, fanoušky namíchla až reakce na dotaz, jestli s Hornerem soucítí.

„Ano, Christiana znám už velmi dlouho. Vždy se o mě dobře staral, takže doufám, že brzy dojde ke spravedlivému výsledku a řešení,“ odvětil.

Fanoušci ho nazývají sexistou, chlápkem bez jakékoliv integrity, dojnou krávou. Podle jiných radši neměl žurnalistům odpovídat, některým zase Ricciardův komentář nevadí.

Shodují se však v tom, co mohlo Ricciarda k zastání se Hornera vést. Nejenom společná minulost, ale také potenciální spojení v budoucnosti, ve které Ricciardo stále doufá.

Se setrváním ve Visa Cash App Racing Bulls Formula One Team, jak oficiálně zní kompletní název týmu (zkráceně RB), se totiž spokojit nechce.

Ricciardo původně neměl pro sezonu 2023 zajištěnou závodní sedačku, plnil roli rezervního jezdce Red Bullu. Když se však AlphaTauri, dnešní RB, rozhodlo propustit kvůli neuspokojivým výkonům po deseti závodech Nycka de Vriese, Australan se na startovní rošt vrátil.

Max Verstappen hovoří na představení monopostu Red Bullu pro sezonu 2023 - za ním stojí Sergio Pérez a Daniel Ricciardo.

Ve skutečnosti však cílí na druhé místo v mnohem silnějším monopostu Red Bullu, kam by mohl zamířit už po tomto ročníku namísto Sergia Péreze.

Tomu se kvalifikace v Bahrajnu příliš nevyvedla, nakonec se mu ale podařilo proškrábat se na druhé místo a i díky němu získal Red Bull po dominantním vítězství Maxe Verstappena maximální počet bodů.

Ani o tom se v úvodních týdnech sezony nemluvilo tolik, jako právě o kauze spojené se šéfem Hornerem a anonymní zaměstnankyní.

Do ní vstoupil v neděli také otec trojnásobného šampióna Jos Verstappen, jenž se do Hornera obul. „Zatímco on zůstává na své pozici, panuje tu napětí. Hrozí, že se tým rozpadne, a takhle to dál nejde. Hraje si na oběť, přitom on je tím, kdo způsobuje problémy,“ vypálil nekompromisně pro britský Daily Mail.

Následně světem formule 1 prolétly spekulace, že by se Verstapppen junior mohl stěhovat do Mercedesu. Verstappen senior se několikrát v Bahrajnu sešel se šéfem konkurenční stáje Toto Wolffem, sám pilot však v Saúdské Arábii jakékoliv domněnky popřel.

„Můj táta je hodně otevřený, já se snažím případné problémy vyřešit prvně v rámci týmu. A jsem v něm opravdu spokojený, takže nemám důvod odcházet,“ řekl pro motorsport.com.