Když Prahu rozvíří formule: Honem špunty do uší! A fanoušci se tetelí

Ještě před chvílí jste totiž vystupovali z pražského metra na stanici Invalidovna.

Do ráje kanceláří a moderních budov se hrnou davy příznivců nejrychlejšího sportu na světě.

Jste tu ráno, přitom víte, že hlavní program začne až odpoledne. Přesně jako v závodní neděli. Jen s tou výjimkou, že je sobota a nečekáte na dvacet nažhavených monopostů, nýbrž pouze na jeden, navíc starší model.

Ale jaký!

Red Bull do Prahy přivezl jeden z nejdominantnějších vozů historie. RB7 z roku 2011, ve kterém Sebastian Vettel vyhrál 11 z 19 Velkých cen a k tomu svůj druhý titul mistra světa.

Jen v sedmi případech se v tehdejší sezoně radoval z výhry jiný tým. A jen jednou (!) neovládl kvalifikaci některý z red bullů.

Pohled na vystavený monopost formule 1 na exhibiční akci Red Bull Showrun 2024 v Praze.

Také proto jsou fanoušci nesmírně zvědaví, co jim David Coulthard ukáže. Právě skotský pilot dostal od stáje privilegium usednout do legendárního auta. Vítěz třinácti Velkých cen se podílel na vstupu populární značky nápojů do světa formule 1, poprvé ji dostal na pódium.

Ale když RB7 ničila soupeře, v sedačce už seděli Vettel s Maxem Webberem. Coulthard bitvám na trati pouze přihlížel z komentátorské židle. I proto pravil: „Je to nejúspěšnější auto Sebovy éry. Moc se těším, až do něj nasednu.“

Hraje hlasitá hudba, na velkoplošných obrazovkách vidíte záběry jedoucí formule.

A možná vám na moment z hlavy vypadne, že jste zavítali na akci Red Bullu. Ne všichni příchozí navlékli modré a oranžové barvy, které si s úspěšnou stájí spojí nejspíš většina fanoušků. Támhle prochází Leclerc, tady zase Hamilton. A triko McLarenu? Taky by se našlo.

Organizátoři na přípravách strávili víc než rok. Vše musí být perfektní. Extra pozornost si vyžádaly kanály, ty totiž dovedou s podvozkem ledacos.

Formule 1 na pražských silnicích! Do hlavního města při exhibiční akci Red Bull Showrun zamířil jeden z ikonických monopostů.

Rovinka, po které se za moment prožene formule, připomíná prostředí Baku – typická městská ulice s vodorovným značením. Jen má oproti ázerbájdžánské metropoli pouze okolo kilometru.

Za malý moment na ní přibude několik černých čar. Ale to až po odpočtu, který posílá sedmnáct tisíc diváků na svá místa.

Vždyť do sebe narazí!

Je to tady. Z dálky už slyšíte první vozidlo, což je znamení také pro novináře, kteří nafasovali od pořadatelů špunty do uší. Komentátor Števo Eisele varoval: „Myslím, že mnoho z vás nikdy nezažilo takový rachot.“ Proto si je někteří začnou nasazovat, jiní tvrdí, že to zvládnou bez nich.

Pak už se ale přiřítí litevský motocyklový kaskadér Arūnas Gibieža. Nad jeho kousky na upraveném motocyklu přihlížející kroutí hlavou. Na motorce stojí, pak ji vzpřímí jen na zadní kolo, za jízdy z ní seskočí.

Výdech, nádech a už přijíždí další. Rohanské nábřeží rozdovádí dvojice drifterů, Elias Hountondji z Německa a domácí Marco Zakouřil. Do smyků se pouští v těsné blízkosti, občas zadržíte dech, protože si v duchu říkáte: „Teď už do sebe přeci musí narazit!“

V širších pasážích je pro změnu skoro ani nevidíte. Kvůli vydatnému kouři, jenž stoupá od roztočených zadních pneumatik.

Zvuk, co se nedá zapomenout

A pak to přijde. Formuli ještě nemáte ve svém zorném poli, přesto si vzpomenete, co říkal Števo Eisele. Ten zvuk fanoušci milují. Motor V8 nejde výstižně popsat, skutečně se vyplatilo si ho poslechnout naživo. Projede tam, zpátky. To celé několikrát.

Coulthard postupně zrychluje, jak začíná trať poznávat. Párkrát udělá populární donut, tedy kolečko, kdy se otočí kolem své osy. A celá tato sestava ještě dvakrát.

Kouř se valí z rozehřátých pneumatik monopostu stáje Red Bull z formule 1, který se vydal na exhibiční akci v Praze.

Motorka, auta, formule.

Motorka, auta, formule.

Ta prý dokonce přesáhla hranici dvě stě kilometrů v hodině, na úzké trati klobouk dolů. Dvouhodinovka utekla tak rychle, že na divácích bylo poznat, jak je jim to líto.

Odcházejí ale s táhnoucím se úsměvem, nadšení. Stejně tak i sám Coulthard, který jen pár minut po výstupu z formule spokojeně pronese: „Konečně jsem seděl v RB7. Jsem si jistý, že si fanoušci ten zvuk zamilovali.“

A měl pravdu. Red Bullu se akce mimořádně povedla