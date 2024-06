Jako Max. Jeli jsme formulí na Red Bull Ringu: Hlavně nevyndat mozek z hlavy!

Z unikátního místa, kde se už v neděli pojede Velká cena Rakouska, vám přinášíme exkluzivní reportáž. Začtěte se.

Dneska sedačku v F1 nezískáte

„Tak co, jsi nervózní?“ prohodí po příjezdu na okruh Filip Houska, kolega z Czech Crunch. „Zatím ne, ale je mi jasné, že to přijde,“ směju se.

Přišlo a dlouho to netrvalo. Stačilo strávit pár minut u videoinstruktáže s Patrickem Friesacherem. Machrem, který v roce 2005 absolvoval v Minardi jedenáct Velkých cen a získal v nich tři body.

Dnes má být naším mentorem, což je samo o sobě impozantní. Věci, které nám říká, už tolik ne. V průběhu videa, které Friesacher prokládá vlastním komentářem, postupně ztrácíme barvu ve tváři.

„Tenhle čudlík je na tohle, tenhle na volantu na tohle. Takhle nastartujete, takhle...“

Přestáváme pokyny stíhat.

Aby zlepšil náladu v sále a dodal nám kuráže, prohodí ještě pár fantastických vět: „Víte, už jsem tady měl spoustu lidí, kteří sedli do formule, připoutali se, dali dolů hledí na přilbě a v tu chvíli jako kdyby jim vypadl mozek z hlavy. Nebuďte jako oni, takže zákaz předjíždění, jinak bude chaos.“

Reportér iDNES.cz Matěj Tomíček těsně předtím, než se nasoukal do monopostu formule 4.

„Tohle fakt není den, kdy získáte sedačku ve formuli 1, tak o ten kontrakt ani nebojujte.“

„Pojištěné formule pochopitelně jsou, ale i tak je při incidentu určitá spoluúčast, pokud prokážeme, že jste byli zbytečně neopatrní a neposlouchali jste nás. A věřte, že to prokážeme. Pak se můžeme bavit třeba i o dvou tisících eur. Asi sami uznáte, že za ty peníze je lepší vzít partnerku k moři,“ uzavírá to.

Na videu se mezitím přehrává záznam z ne tak staré nehody, kterou nepozorný řidič spáchal na konci druhého kola, kdy moc brzy šlápl na plyn, dostal hodiny a skončil ve svodidlech.

Hádáte správně, teď už kolena úplně v klidu nejsou.

Neležím na zemi?

Po instruktáži vyrážíme do padoku, kde se v menších šatnách převlékáme. Tady na vás závodní atmosféra dýchne absolutně, genius loci je těžko přenositelný. Zvenku slyšíme pištět pneumatiky, bublat motory, do toho všudypřítomná vůně benzinu. Soukáme se do nehořlavé kombinézy, bereme kuklu, boty a přilbu.

Když vyjdeme ven do boxové uličky, kde už stojí ve dvou řadách pěkně za sebou připravené formule, připadám si jako Niki Lauda v dobách největší slávy. Vždyť i on na stejném místě usedal do kokpitu, tak co?

„Hej ty, pojď tady za mnou,“ zavolá na mě Friesacher a ukazuje na formuli číslo 9 – první v řadě.

Nasoukám se do monopostu a připadám si, jako kdybych ležel na zemi. V miniaturních zrcátkách opravdu pranic nevidíte (pardon, Lanci Strolle, za některé nevybíravé komentáře, fakt to není tak jednoduché).

Spoutají nás několika pásy a pořádně je utáhnou, až máte problém se nadechnout. Pak nastartují. V tom ječivém vrrrm vrrrm okamžitě poznáte 200 koní, které s 570 kilogramy formule 4 dávají dohromady docela výbušný koktejl.

Přezout? Zbytečné

Když se na zmiňovaný druhý pokus povede odlepit z boxů a vydáte se vstříc zatáčce legendárního Laudy, je to podobná euforie, jako když se poprvé svezete ve vlastním autě.

Že ležíte skoro na asfaltu? Že kapky deště smáčejí trať? Že přes zamlženou přilbu skoro nic nevidíte a že k tomu máte nazuté slicky na suchou trať?

Nic z toho nevadí, vždyť řídíte formuli!

V podobném počasí by Max Verstappen už nejspíš přezouval na přechodné gumy (skupina po nás kvůli dešti formuli ani nevyzkoušela), zato my?

Hrdinně vyrážíme na trať!

Tedy až na toho chudáka, kterému kvůli nízké rychlosti formule chcípla ve třetí zatáčce a rozjel se až v posledním kole, takže si zážitku příliš neužil. Nehledě na to, že my jsme ho pokaždé museli při žlutých vlajkách objíždět a zpomalovat…

Monoposty Red Bull formule 4 připravené ke zkušebním jízdám.

Plán je každopádně jednoduchý.

Seřadit se v pětičlenné formaci za naším osobním safety carem Porsche, který řídí kdo jiný než Friesacher.

Úvodní kolo má být čistě vyhlídkové a postupně se bude zrychlovat.

Plán je to vážně hezký, jenže nevyjde.

Ještě aspoň 20 kol

Mít devítku a jet hned za Friesacherem mě vlastně zachrání – svištíme, co nejrychleji to jde. Za celých pět kol se k nám přiblíží jen jedna další formule, dál už pusto prázdno.

„No tak, lidi, kde jste. Potřebuju, abychom se spojili a zrychlovali. Takhle pomalu jet nemůžeme,“ burcuje Rakušan několikrát přes vysílačku. Marně. Mezi druhým a třetím okruhem začne akcelerovat i tak, občas někoho předjedeme o kolo a zase ho rychle ztrácíme z dohledu.

Polichocené ego? Lhal bych, kdybych tvrdil, že ne. Holt to mládí na motokárách...

Jasně, rozhodně se dalo jet ještě rychleji, ale na studených gumách do sucha a na stále vlhčí trati by nešlo o nejrozumnější nápad. Ani z mé strany, ani ze strany lidí, kteří celý tenhle zážitek provozují.

I tak je to naprostá euforie. Projet se ve formuli 4 na okruhu, kde se každoročně prohánějí nejlepší piloti světa, kde se psala historie formule 1, je zážitek sám o sobě.

Reportér iDNES.cz Matěj Tomíček

Těch pět kol za necelých 20 minut uteče šíleně rychle. Rychleji, než by si člověk přál. „Ale chtělo to suchou plenku, co?“ směje se pak v boxech komentátor Števo Eisele.

Když formuli zaparkujeme, rozepneme pásy, vylezeme ven, sundáme přilbu a kuklu, připadáme si jako hrdinové z populárních Rivalů. Tolik emocí! Na jedné straně extáze z toho, co jsme právě prožili, na druhé vlastně trochu smutek.

Na trať bychom se hned vrátili a absolvovali dalších aspoň 20 kol. Chtěli bychom jet rychleji a zjistit, kde máme limity. Chtěli bychom se porovnat s kolegy.

A proč nevyzvat rovnou Friesachera, že... Nač si dávat malé cíle?

Úplně rozumím tomu, že je na řízení formule cosi opojného, že se z toho rychle může stát závislost. Zároveň je jasné, že místo v F1 patří pouze vyvoleným.

Ale bylo fajn alespoň zčásti zjistit, jaké to je být v kůži Maxe Verstappena.