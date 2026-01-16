Red Bull ukázal novou formuli. Monopost odhalil úchvatným leteckým manévrem

„Letět tak nízko v tak vysoké rychlosti bylo jako provlékat jehlu naslepo. 200 km/h, sotva 1,5 metrů nad zemí. S bezpečnou vzdáleností vrtule to bylo na hraně,“ líčil mistr světa v leteckých závodech seriálu Red Bull Air Race z roku 2018.
K odhalení nového monopostu a natáčení manévru, kterému se přezdívá Kobra, došlo v listopadu na letišti v Jindřichově Hradci za teplot lehce pod bodem mrazu.
Red Bull pak video pustil na čtvrteční oficiální představovací akci v Detroitu.
Americké město zvolil i proto, že od nadcházejícího ročníku přechází od Hondy k vlastní pohonné jednotce, kterou vyvíjí společně s tamní automobilkou Ford.
Šonka se na tuto výzvu připravoval několik měsíců, náročnost jen zvyšoval fakt, že už 200 metrů před provedením akce na monopost neviděl a plachtu strhával poslepu.
„Klíčem byla precizní koordinace směru, rychlosti a výšky. Pokud bych manévr zahájil jen o dvě až tři desetiny sekundy chybně, hrozil náraz ocasem letadla přímo do vozu F1,“ vysvětloval.
You thought it was gonna be the same livery, didn't you? 😜— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) January 16, 2026
🎨 @simonrdesigns#F1 || #RedBullRacing pic.twitter.com/K0prVkTrWV
Red Bull představil monopost pro novou sezonu společně s rezervní stájí Racing Bulls, k lesklému vzhledu se vrací poprvé od roku 2005.
„Vstupujeme do nové éry, na počest odvážného kroku se RB22 inspiruje naším původním designem ve formuli 1. Klasický vzhled zvýrazňuje odrazy, zesiluje kontrast pod světly, tradiční prvky nového designu tak působí bohatším a luxusnějším dojmem,“ stojí v oficiálním prohlášení.
I nadále se v monopostu rakouské stáje bude po tratích prohánět čtyřnásobný světový šampion Max Verstappen, jehož novým týmovým kolegou se stal Isack Hadjar.
Francouzský mladík má za sebou solidní výkony v Racing Bulls, kde bude společně s Liamem Lawsonem působit teprve osmnáctiletý talent Arvid Lindblad.
První předsezonní testy jsou na programu od 26. do 30. ledna v Barceloně, následují další dva v Bahrajnu (od 11. do 13. února a od 18. do 20. února). Nová sezona startuje 6. března v Austrálii.