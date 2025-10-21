Ostuda a nefér jednání. Jeden z pracovníků Red Bullu chtěl v USA uškodit konkurenci

Rakouská stáj kvůli němu vyfasovala od Mezinárodní automobilové federace FIA tučnou pokutu ve výši 50 tisíc dolarů (v přepočtu 1,04 milionu korun).
Dotyčný se provinil jedním zásadním prohřeškem.
Jakmile se monoposty rozjedou do zaváděcího kola, všichni včetně mechaniků a dalších týmových zaměstnanců musí co nejrychleji opustit prostor startovního roštu.
Jeden z nich tak neučinil. Podle videozáznamů se rychle vrátil zpět, nedbal pokynů pořadatelů a pohyboval se v blízkosti pozice, odkud startoval Norris, druhý nejrychlejší pilot kvalifikace.
„Jedná se o maření nebo zdržování startovního procesu, což je považováno za nebezpečný čin,“ stojí v tiskové zprávě komisařů.
A proč pracovník Red Bullu v tu chvíli byl na trati?
Podle specializovaného webu Autosport.com a jeho několika zdrojů chtěl britskému jezdci McLarenu uškodit strhnutím pásky, kterou si Norris nalepil na boxovou zídku.
Red Bull were fined €50,000 in Austin because one of their mechanics re-entered the track during the formation lap to try and remove Lando Norris' reference tape for his grid spot 👀 pic.twitter.com/yAfATjOUzD— Autosport (@autosport) October 20, 2025
Sloužila mu jako referenční bod, aby věděl, kde přesně má po dokončení zaváděcího kola zastavit. Jde o zcela běžnou praxi, navíc povolenou. Pokud by startovní čáru přejel, dostal by penalizaci.
Snaha zkomplikovat konkurenci úvod závodu tímto způsobem není popsaná v regulích, nebyla tedy součástí oficiální dokumentace. Ale není sporu o tom, že jde o nefér jednání.
Komisařům FIA vadilo jen to, že dotyčný zcela ignoroval nařízení pořadatelů, kteří se pokoušel zavřít bránu na startovní rošt.
„Mluvil jsem s našimi lidmi, jsou si jistí, že se pokyny řídili. Po zhlédnutí videozáznamů víme, že některé věci můžeme udělat v budoucnu lépe, ale spíš šlo o nedorozumění,“ okomentoval situaci šéf stáje Laurent Mekies.
O vážnosti celého incidentu mohl svědčit i fakt, že tisková konference s ním se oproti běžným pořádkům posunula o 75 minut. Zároveň dodal, že verdikt FIA respektuje a přijímá.
Polovinu udělené pokuty musí Red Bull zaplatit okamžitě, druhou polovinu do konce sezony, z níž zbývá odjet ještě pět Velkých cen.
Boj o celkové prvenství se dramatizuje. Verstappen v Austinu vládl, jen navázal na předchozí výborné výkony a v průběžném pořadí stahuje druhého Norrise i lídra šampionátu Oscara Piastriho.
„Cítím šanci na titul,“ přiznal nizozemský pilot, jenž na čelo ztrácí čtyřicet bodů. Další Velká cena následuje už tento víkend v Mexiku.