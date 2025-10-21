Ostuda a nefér jednání. Jeden z pracovníků Red Bullu chtěl v USA uškodit konkurenci

Autor:
  14:03
Díky Maxi Verstappenovi celý víkend dominovali. Od kvalifikací přes sprint až po hlavní závod. Proto je nanejvýš zbytečné, že Austin, devatenáctou zastávku aktuální sezony F1, opouští s obviněním z nesportovního chování. Jeden z členů Red Bullu se během zahřívacího kola nedělní Velké ceny USA pokusil zkomplikovat start Landovi Norrisovi z McLarenu.
Max Verstappen před Landem Norrisem a Charlesem Leclercem v čele Velké ceny USA...

Max Verstappen před Landem Norrisem a Charlesem Leclercem v čele Velké ceny USA krátce po startu | foto: Reuters

Max Verstappen před Landem Norrisem v čele Velké ceny USA krátce po startu
Max Verstappen na pódiu slaví vítězství ve Velké ceně USA.
Max Verstappen na pódiu slaví vítězství ve Velké ceně USA.
Max Verstappen na pódiu slaví vítězství ve Velké ceně USA.
36 fotografií

Rakouská stáj kvůli němu vyfasovala od Mezinárodní automobilové federace FIA tučnou pokutu ve výši 50 tisíc dolarů (v přepočtu 1,04 milionu korun).

Dotyčný se provinil jedním zásadním prohřeškem.

Jakmile se monoposty rozjedou do zaváděcího kola, všichni včetně mechaniků a dalších týmových zaměstnanců musí co nejrychleji opustit prostor startovního roštu.

Stíhací jízda za velkou senzací. Verstappen straší uvadající McLaren a cítí šanci na titul

Jeden z nich tak neučinil. Podle videozáznamů se rychle vrátil zpět, nedbal pokynů pořadatelů a pohyboval se v blízkosti pozice, odkud startoval Norris, druhý nejrychlejší pilot kvalifikace.

„Jedná se o maření nebo zdržování startovního procesu, což je považováno za nebezpečný čin,“ stojí v tiskové zprávě komisařů.

A proč pracovník Red Bullu v tu chvíli byl na trati?

Podle specializovaného webu Autosport.com a jeho několika zdrojů chtěl britskému jezdci McLarenu uškodit strhnutím pásky, kterou si Norris nalepil na boxovou zídku.

Sloužila mu jako referenční bod, aby věděl, kde přesně má po dokončení zaváděcího kola zastavit. Jde o zcela běžnou praxi, navíc povolenou. Pokud by startovní čáru přejel, dostal by penalizaci.

Snaha zkomplikovat konkurenci úvod závodu tímto způsobem není popsaná v regulích, nebyla tedy součástí oficiální dokumentace. Ale není sporu o tom, že jde o nefér jednání.

Komisařům FIA vadilo jen to, že dotyčný zcela ignoroval nařízení pořadatelů, kteří se pokoušel zavřít bránu na startovní rošt.

„Mluvil jsem s našimi lidmi, jsou si jistí, že se pokyny řídili. Po zhlédnutí videozáznamů víme, že některé věci můžeme udělat v budoucnu lépe, ale spíš šlo o nedorozumění,“ okomentoval situaci šéf stáje Laurent Mekies.

Jede McLaren z kopce? Piastri ujišťoval: Nebojím se, že bychom boj o titul nezvládli

O vážnosti celého incidentu mohl svědčit i fakt, že tisková konference s ním se oproti běžným pořádkům posunula o 75 minut. Zároveň dodal, že verdikt FIA respektuje a přijímá.

Polovinu udělené pokuty musí Red Bull zaplatit okamžitě, druhou polovinu do konce sezony, z níž zbývá odjet ještě pět Velkých cen.

Boj o celkové prvenství se dramatizuje. Verstappen v Austinu vládl, jen navázal na předchozí výborné výkony a v průběžném pořadí stahuje druhého Norrise i lídra šampionátu Oscara Piastriho.

„Cítím šanci na titul,“ přiznal nizozemský pilot, jenž na čelo ztrácí čtyřicet bodů. Další Velká cena následuje už tento víkend v Mexiku.

