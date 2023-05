Pérez chce v Monaku obhájit triumf a opět stáhnout Verstappenův náskok

Nyní chce Pérez potvrdit formu na městských okruzích. V úzkých uličkách Monte Carla, kde se hůře předjíždí, cítí šanci na premiérové vítězství v sezoně i ostatní rivalové v čele se Španělem Fernandem Alonsem z Aston Martinu.

Světový šampionát pokračuje po necelých třech týdnech. Velká cena Emilia Romagna se minulý týden kvůli záplavám na severovýchodě Itálie nejela.

Pětadvacetiletý Verstappen zvýraznil vedení na začátku května po triumfu v Miami. V závodě dominoval navzdory startu z deváté příčky a zajel též nejrychlejší kolo. O víkendu může získat čtvrté vítězství v sezoně a 39. triumf v kariéře. V Monaku vyhrál dosud jednou před dvěma lety.

Pérez nevyužil v Miami šanci dostat se poprvé v kariéře do čela šampionátu, v Monte Carlu ale není bez šance. Letos vyhrál závody na městských tratích v Džiddě a Baku. Třetím vítězstvím by si vylepšil maximum v jedné sezoně. Red Bull dosud získal v pěti závodech čtyřikrát double.

„Tenhle závod chce vyhrát každý jezdec. Měl jsem to štěstí, že se mi to vloni podařilo. To jen zvýšilo můj hlad, abych se na ten nejvyšší stupínek postavil znovu,“ řekl Pérez.

Sergio Perez z Red Bull během tréninku na Vekou cenu Monte Carla

V podniku, kde záleží více než jinde na úspěšné kvalifikaci, cítí příležitost také Alonso, jenž dosud skončil čtyřikrát třetí. Jedenačtyřicetiletý Španěl v Monaku triumfoval v letech 2006 a 2007 ještě jako pilot Renaultu a McLarenu. Na vítězství v F1 čeká dvojnásobný mistr světa už deset let.

„Zdá se, že máme auto, které možná není na rovinkách nejrychlejší, ale v zatáčkách je velmi dobré. Největší šanci bychom tak mohli mít na okruhu s nejmenší rychlostí, řekněme v Monaku, Maďarsku nebo Singapuru. Do těchto závodů vkládáme hlavní naděje,“ uvedl Alonso.

Domácí závod čeká Charlese Leclerca z Ferrari, který ale nemá na místní trať dobré vzpomínky. Třikrát zde nedokončil a vloni přišel o možné vítězství po chybách svého týmu. Nakonec dojel čtvrtý.

Rekordmanem v počtu výher na ikonickém okruhu je se šesti triumfy Brazilec Ayrton Senna. Z aktivních jezdců mu je nejblíže Brit Lewis Hamilton z Mercedesu, který má tři vítězství.

Sergio Perez v kvalifikaci na Velkou cenu Abú Zabí.

Program Velké ceny Monaka začne pátečními dvěma tréninky. Po sobotním třetím se uskuteční od 16:00 kvalifikace. Hlavní závod se pojede o den později v 15:00.