Je konec, Checo? Red Bull stojí před rozhodnutím, jež ovlivní titulové šance

Oddychnout si, dát nohy nahoru, kochat se výjimečnou dominancí a na pár týdnů vymazat z hlavy cokoliv, co se jen mírně dotýká formule 1. Tak nějak vstupovali členové týmu Red Bull do loňské letní přestávky. Ale co bylo, bylo. Nyní je čekají daleko pernější dny.