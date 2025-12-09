V Red Bullu údajně končí vlivný poradce Marko, ve stáji působil dvacet let

13:10
  13:10
Stáj Red Bull zřejmě před příští sezonou šampionátu formule 1 opustí vlivný poradce Helmut Marko. Dvaaosmdesátiletý Rakušan, jenž je v týmu od jeho debutu v seriálu v roce 2005, má sice smlouvu ještě na příští rok, podle informací médií ale ze stáje čtyřnásobného mistra světa Maxe Verstappena na konci letošního roku odejde.
Podle webu motorsport.com rozhodnutí padlo na pondělní schůzce v dějišti závěrečné Grand Prix sezony v Abú Zabí. Bezprostředně po závodu byl ještě Marko ohledně informací ke své budoucnosti vyhýbavý.

„Rozmyslíme se a pak uvidím, co udělám. Jde o řadu věcí,“ řekl šéf juniorského programu Red Bullu.

Byly to hezké historky, smál se Verstappen a potvrdil, že bude dál jezdit za Red Bull

Chystané změny v týmu naznačil Francouz Laurent Mekies, který stáj vede od července po odvolání dlouholetého britského šéfa Christiana Hornera.

„Formule 1 není statické prostředí, organizaci neustále upravujete, ať už po technické nebo sportovní stránce,“ řekl. „Je naprosto normální, že neustále zkoumáme, jak zlepšit způsob naší práce. Neříkám to konkrétně o Helmutovi, ale obecně řečeno, jsme v prostředí, kde neustále sami sebe zpochybňujeme a hledáme další i sebemenší kroky,“ dodal.

