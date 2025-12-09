V Red Bullu údajně končí vlivný poradce Marko, ve stáji působil dvacet let

Podle webu motorsport.com rozhodnutí padlo na pondělní schůzce v dějišti závěrečné Grand Prix sezony v Abú Zabí. Bezprostředně po závodu byl ještě Marko ohledně informací ke své budoucnosti vyhýbavý.
„Rozmyslíme se a pak uvidím, co udělám. Jde o řadu věcí,“ řekl šéf juniorského programu Red Bullu.
Chystané změny v týmu naznačil Francouz Laurent Mekies, který stáj vede od července po odvolání dlouholetého britského šéfa Christiana Hornera.
„Formule 1 není statické prostředí, organizaci neustále upravujete, ať už po technické nebo sportovní stránce,“ řekl. „Je naprosto normální, že neustále zkoumáme, jak zlepšit způsob naší práce. Neříkám to konkrétně o Helmutovi, ale obecně řečeno, jsme v prostředí, kde neustále sami sebe zpochybňujeme a hledáme další i sebemenší kroky,“ dodal.