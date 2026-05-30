Půlstoletí od šestikolky. Když Tyrrell v F1 šokoval a Jackie Stewart se málem udusil

Když v aktuální sezoně přišlo Ferrari s unikátním zadním otáčivým křídlem, které Fred Vasseur pojmenoval příhodně Macarena, v padoku zavládlo nadšení.
Konečně zase nějaké nevšední řešení!
Historie formule 1 zná podobných příběhů spoustu. Ten možná úplně nejzajímavější slaví letos přesně půlstoletí. V sobotu 30. května to je 50 let od chvíle, co Jody Scheckter s Patrickem Depaillerem dojeli na druhém a třetím místě ve Velké ceně Monaka.
S vozem, který měl šest kol.
A takhle k tomu došlo.
Jak rychle se šestikolka prodrala na vrchol, tak ještě rychleji ze světa formule 1 zmizela. A mohla za to vlastně jedna dost nenápadná věc – Michelin.