Ferrari ovládlo první trénink F1 v Monze. Za Hamiltonem s Leclercem dojel Sainz

  15:29
První trénink na Velkou cenu Itálie formule 1 patřil jezdcům domácího Ferrari. Nejrychlejší čas zaznamenal sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton, druhý byl loňský vítěz závodu Charles Leclerc. Druhý trénink v Monze začne v 17 hodin.
Charles Leclerc z Ferrari během tréninku v Monze.

Charles Leclerc z Ferrari během tréninku v Monze. | foto: Antonio CalanniAP

Lewis Hamilton z Ferrari během tréninku v Monze.
Charles Leclerc před tréninkem v Monze.
Trénink F1 v Monze.
Lando Norris z McLarenu během tréninku v Monze.
5 fotografií

Hamilton při premiérovém startu v barvách Ferrari na slavném okruhu předvedl výkon 1:20,117 a Leclerca porazil o 169 tisícin sekundy. Italská stáj má co napravovat, protože zatím se jí v sezoně nedaří a minulý závod v Nizozemsku ani jeden z jejích pilotů nedokončil.

Třetí příčku v tréninku obsadil Carlos Sainz z Williamsu, za ním se umístil obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu. Pátý byl Kimi Antonelli z Mercedesu a až šestý skončil druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa Lando Norris z McLarenu.

Jeho týmový kolega a lídr šampionátu Oscar Piastri do úvodního tréninku nezasáhl. Místo něj v monopostu McLarenu dostal šanci devatenáctiletý jezdec formule 2 Alexander Dunne a obsadil 16. místo.

Tréninky na Velkou cenu Itálie

závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monze:

První trénink: 1. Hamilton (Brit./Ferrari) 1:20,117, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,169, 3. Sainz (Šp./Williams) -0,533, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,575, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,823, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,904

17:00 druhý trénink

