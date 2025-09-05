Ferrari ovládlo první trénink F1 v Monze. Za Hamiltonem s Leclercem dojel Sainz

Hamilton při premiérovém startu v barvách Ferrari na slavném okruhu předvedl výkon 1:20,117 a Leclerca porazil o 169 tisícin sekundy. Italská stáj má co napravovat, protože zatím se jí v sezoně nedaří a minulý závod v Nizozemsku ani jeden z jejích pilotů nedokončil.
Třetí příčku v tréninku obsadil Carlos Sainz z Williamsu, za ním se umístil obhájce titulu Max Verstappen z Red Bullu. Pátý byl Kimi Antonelli z Mercedesu a až šestý skončil druhý jezdec průběžného pořadí mistrovství světa Lando Norris z McLarenu.
Jeho týmový kolega a lídr šampionátu Oscar Piastri do úvodního tréninku nezasáhl. Místo něj v monopostu McLarenu dostal šanci devatenáctiletý jezdec formule 2 Alexander Dunne a obsadil 16. místo.
Tréninky na Velkou cenu Itálie
závod mistrovství světa vozů formule 1 v Monze:
První trénink: 1. Hamilton (Brit./Ferrari) 1:20,117, 2. Leclerc (Mon./Ferrari) -0,169, 3. Sainz (Šp./Williams) -0,533, 4. Verstappen (Niz./Red Bull) -0,575, 5. Antonelli (It./Mercedes) -0,823, 6. Norris (Brit./McLaren) -0,904
17:00 druhý trénink