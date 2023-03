Průvodce světem formule 1: černočerný Mercedes, pilot z USA i útok na hattrick

Není to tak dávno, co skončila jedna z nejdominantnějších sezon formule 1. Měl ji na svědomí Max Verstappen, vítěz těžko uvěřitelných 15 Velkých cen. Red Bull bude i letos patřit k největším favoritům. Jak ale vypadají jednotlivé vozy, soupisky a co všechno je u týmů nového? Redakce iDNES.cz pro vás připravila průvodce před startem sezony, která začíná už o víkendu v Bahrajnu.