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Příští sezona F1 bude mít 24 Velkých cen, jeden z deseti sprintů se pojede v Monaku

Autor: ,
  12:13

George Russell na trati při tréninku před Velkou cenou Monaka. | foto: Yves HermanReuters

Příští sezona formule 1 bude mít 24 Velkých cen. Vedení seriálu dnes na webu oznámilo, že ročník 2027 začne v polovině března v Bahrajnu. Mezi novinkami je premiérový sprint v rámci červnové Velké ceny Monaka.

Grand Prix Bahrajnu by měla šampionát zahájit 14. března, přičemž na závěr února je na tamní okruh v Sáchiru naplánováno oficiální testování. Týden nato má na Bahrajn navázat Saúdská Arábie.

Agentura Reuters nicméně připomíná, že konání závodů v Perském zálivu není kvůli současnému konfliktu jisté. Letošní Grand Prix v Džiddě musela být zrušena a Velká cena Bahrajnu byla přeložena na říjen na okruh v malajsijském Sepangu.

Z kalendáře na rok 2027 oproti letošku vypadly závody v Zandvoortu a Barceloně, přibylo Portugalsko (20. června) a Turecko (3. října).

Zatímco letos se jede šest sprintů, příští rok počet krátkých sobotních závodů stoupne na deset. Vedle přístavního městského okruhu v Monackém knížectví se sprint poprvé pojede také v Bahrajnu, Austrálii, Japonsku a Abú Zabí. Ve sprinterské tradici pokračují v Kanadě, Británii, Itálii, Brazílii a Kataru.

Kalendář formule 1 pro rok 2027

14. března: GP Bahrajnu (Sáchir)

21. března: GP Saúdské Arábie (Džidda)

4. dubna: GP Austrálie (Melbourne)

11. dubna: GP Japonska (Suzuka)

18. dubna: GP Číny (Šanghaj)

2. května: GP Miami (Miami)

23. května: GP Kanady (Montreal)

6. června: GP Monaka (Monako)

20. června: GP Portugalska (Portimao)

4. července: GP Británie (Silverstone)

11. července: GP Rakouska (Spielberg)

25. července: GP Belgie (Spa-Francorchamps)

1. srpna: GP Maďarska (Budapešť)

5. září: GP Itálie (Monza)

12. září: GP Španělska (Madrid)

26. září: GP Ázerbájdžánu (Baku)

3. října: GP Turecka (Istanbul)

10. října: GP Singapuru (Singapur)

24. října: GP USA (Austin)

31. října: GP Mexika (Mexiko)

7. listopadu: GP Brazílie (Sao Paulo)

20. listopadu: GP Las Vegas (Las Vegas)

5. prosince: GP Kataru (Losail)

12. prosince: GP Abú Zabí (Yas Island)

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Živě1:1
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  • -
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Gentzsch vs. KrumichTenis - Osmifinále - 16. 9. 2026:Gentzsch vs. Krumich //www.idnes.cz/sport
16. 9. 14:30
  • 1.56
  • -
  • 2.27
Varnsdorf vs. SlaviaFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Varnsdorf vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 18.60
  • 11.00
  • 1.07
Táborsko vs. TepliceFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Táborsko vs. Teplice //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
  • 3.85
  • 3.82
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Příbram vs. Hradec KrálovéFotbal - 3. kolo - 16. 9. 2026:Příbram vs. Hradec Králové //www.idnes.cz/sport
16. 9. 16:00
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