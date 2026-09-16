Příští sezona F1 bude mít 24 Velkých cen, jeden z deseti sprintů se pojede v Monaku

Grand Prix Bahrajnu by měla šampionát zahájit 14. března, přičemž na závěr února je na tamní okruh v Sáchiru naplánováno oficiální testování. Týden nato má na Bahrajn navázat Saúdská Arábie.
Agentura Reuters nicméně připomíná, že konání závodů v Perském zálivu není kvůli současnému konfliktu jisté. Letošní Grand Prix v Džiddě musela být zrušena a Velká cena Bahrajnu byla přeložena na říjen na okruh v malajsijském Sepangu.
Z kalendáře na rok 2027 oproti letošku vypadly závody v Zandvoortu a Barceloně, přibylo Portugalsko (20. června) a Turecko (3. října).
Zatímco letos se jede šest sprintů, příští rok počet krátkých sobotních závodů stoupne na deset. Vedle přístavního městského okruhu v Monackém knížectví se sprint poprvé pojede také v Bahrajnu, Austrálii, Japonsku a Abú Zabí. Ve sprinterské tradici pokračují v Kanadě, Británii, Itálii, Brazílii a Kataru.
Kalendář formule 1 pro rok 2027
14. března: GP Bahrajnu (Sáchir)
21. března: GP Saúdské Arábie (Džidda)
4. dubna: GP Austrálie (Melbourne)
11. dubna: GP Japonska (Suzuka)
18. dubna: GP Číny (Šanghaj)
2. května: GP Miami (Miami)
23. května: GP Kanady (Montreal)
6. června: GP Monaka (Monako)
20. června: GP Portugalska (Portimao)
4. července: GP Británie (Silverstone)
11. července: GP Rakouska (Spielberg)
25. července: GP Belgie (Spa-Francorchamps)
1. srpna: GP Maďarska (Budapešť)
5. září: GP Itálie (Monza)
12. září: GP Španělska (Madrid)
26. září: GP Ázerbájdžánu (Baku)
3. října: GP Turecka (Istanbul)
10. října: GP Singapuru (Singapur)
24. října: GP USA (Austin)
31. října: GP Mexika (Mexiko)
7. listopadu: GP Brazílie (Sao Paulo)
20. listopadu: GP Las Vegas (Las Vegas)
5. prosince: GP Kataru (Losail)
12. prosince: GP Abú Zabí (Yas Island)