PŘEHLEDNĚ: Norris, Verstappen, Piastri. F1 vrcholí, co stačí každému z nich k titulu?

Kombinací výsledků je hned několik, každá z nich vyhovuje někomu jinému, největší šanci na titul má však Norris, jenž drží svůj osud ve vlastních rukou.
Právě on totiž míří do poslední Velké ceny v pozici lídra průběžného pořadí šampionátu. Ale raději pro upřesnění, jak to před nedělním závodem vypadá.
1. Norris, 408 bodů
2. Verstappen, 396 bodů (ztrácí 12)
3. Piastri, 392 bodů (ztrácí 16)
Norris mohl slavit titul už v Kataru. Po sprintu stačilo, aby vyhrál hlavní závod a už by se nemusel ohlížet na výsledky svých konkurentů. Případně by se stal mistrem světa i pokud by získal o čtyři body víc než Piastri a o jeden víc než Verstappen.
Oba ovšem projeli cílem před Norrisem, proto zůstává bitva o titul nadále otevřená. Jaké scénáře tak hrají pro každého ze tří jezdců v souboji o celkové prvenství?
Titul pro Norrise
Stále nejpravděpodobnější varianta. Stejně jako v Kataru i v Abú Zabí existují závěry, při nichž Norris nebude muset řešit výsledky obou vyzyvatelů.
Šestadvacetiletému Britovi stačí dojet mezi nejlepšími třemi. Pokud skončí kdekoliv na pódiu, bude slavit. A dokonce by mu bylo i jedno, pokud by před ním skončili jak Verstappen, tak Piastri.
|Lando Norris
|Max Verstappen
|Oscar Piastri
|První
|Nezáleží
|Nezáleží
|Druhý
|Nezáleží
|Nezáleží
|Třetí
|Nezáleží
|Nezáleží
|Čtvrtý
|Druhý nebo hůře
|Nezáleží
|Pátý
|Druhý nebo hůře
|Nezáleží
|Šestý
|Druhý nebo hůře
|Druhý nebo hůře
|Sedmý
|Druhý nebo hůře
|Druhý nebo hůře
|Osmý
|Třetí nebo hůře
|Druhý nebo hůře
|Devátý
|Čtvrtý nebo hůře
|Druhý nebo hůře
|Desátý
|Čtvrtý nebo hůře
|Třetí nebo hůře
|Bez bodu
|Čtvrtý nebo hůře
|Třetí nebo hůře
Titul pro Verstappena
Ještě v Nizozemsku, tedy patnáctém závodě sezony, ztrácel na tehdy prvního Piastriho 104 bodů. Málokoho napadlo, že se v roce, kdy McLareny působily naprosto dominantně, zvládne mezi ně vklínit a mít jakoukoliv šanci na titul.
Verstappen to dokázal, má ji i v posledním víkendu sezony. Heroický výkon korunoval vítězstvím v Kataru, kde těžil z chybné strategie oranžové stáje a vyhrál.
A byť dlouho jakékoliv naděje na pátý titul v řadě odmítal, po posledním závodě přiznal: „Teď už je možné vše. Ale zas tak moc se tím nestresuju.“
Aby udržel alespoň teoretickou šanci, musí skončit na pódiu. A ani to mu nemusí stačit.
Dokonce ani vítězství. To by z propočtů vyřadilo jen Piastriho, Norris by musel dojet mimo nejlepší trojici. Pokud Verstappen nevyhraje a dojede druhý, nebo třetí, zachrání ho jedině naprostý výbuch Norrise.
|Max Verstappen
|Lando Norris
|Oscar Piastri
|První
|Čtvrtý nebo hůře
|Nezáleží
|Druhý
|Osmý nebo hůře
|Třetí nebo hůře
|Třetí
|Devátý nebo hůře
|Druhý nebo hůře
Titul pro Piastriho
Dlouho ročníku kraloval. Vyhrál čtyři z prvních šesti závodů, postupně si před kolegou Norrisem vypracovával solidní náskok.
Jenže od Velké ceny v Baku se trápil. V Ázerbájdžánu boural hned v úvodu, čtyřikrát v řadě pak dojel jen kousek pod stupni vítězů, ve Vegas ho i s Norrisem kvůli podvozku diskvalifikovali.
Alespoň v Kataru už se opět vyšvihl, na trati dominoval, vyhrál všechno kromě jediného – ovšem toho nejdůležitějšího. Kvůli zmíněnému strategickému přešlapu nestačil v závodě na Verstappena, i tak ale zůstal díky druhému místu dál ve hře o celkové prvenství.
Šanci ale nemá velkou. Musí dojet první nebo druhý, aby vůbec mohl o titulu uvažovat. Když vyhraje, bude řešit jen výsledek kolegy Norrise. Pokud bude druhý, rychle bude kontrolovat na výsledkové listině jak Norrise, tak i Verstappena.
|Oscar Piastri
|Lando Norris
|Max Verstappen
|První
|Šestý nebo hůře
|nezáleží
|Druhý
|Desátý nebo hůře
|Čtvrtý nebo hůře