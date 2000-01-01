Už v pátek startuje nová sezona formule 1, v neděli se koná Velká cena Austrálie. Týmy vstupují do éry plné technologických změn, které mohou výrazně zamíchat pořadím. Jednotlivé stáje už odtajnily vzhled svých vozů. Podívejte se, jak vypadají monoposty pro ročník 2026.
Autor: Scuderia Ferrari HP
Ferrari opět sází v přední části vozu na červenou, šlo na jistotu. Ovšem co se výsledků na trati týče, tam by se rádo dočkalo změny. Mezi konstruktéry totiž skončilo až čtvrté.
Autor: Scuderia Ferrari HP
„Ale teď začínají všichni od nuly, všichni jsou na stejné startovní čáře. A pak už půjde hlavně o vývoj vozu, kdo ho dokáže rozvíjet nejrychleji, kdo bude mít nejlepší nápady,“ hlásil před sezonou Lewis Hamilton.
Autor: Scuderia Ferrari HP
S kolegou Charlesem Leclercem tentokrát budou řídit Ferrari i s bílými barvami. Spolu se pokusí utnout sérii neúspěchů italské stáje.
Autor: Scuderia Ferrari HP
„Doufám, že s podporou tifosi a díky naší tvrdé práci, kterou všichni odvádějí, zažijeme úspěšný rok. To je náš sen,“ přeje si Hamilton.
Autor: Scuderia Ferrari HP
Red Bull představil monopost v Detroitu. Ptáte se proč? I proto, že od nového ročníku přechází od Hondy k vlastní pohonné jednotce, kterou vyvíjí s tamní automobilkou Ford.
Autor: Red Bull
K lesklému vzhledu se stáj vrací poprvé od roku 2005, kdy do formule 1 vstoupila. „Klasický vzhled zvýrazňuje odrazy, zesiluje kontrast pod světly, tradiční prvky nového designu tak působí bohatším a luxusnějším dojmem,“ stálo v prohlášení.
Autor: Red Bull
Vzhledem udělal monopost dojem i na týmovou jedničku Maxe Verstappena. „Výrazná modrá barva se mi opravdu líbí. Vypadá to skvěle, na trati budeme vyčnívat,“ pochvaloval si čtyřnásobný mistr světa.
Autor: Red Bull
A zajímavost na závěr. Video, na němž Red Bull formuli odhalil, se natáčelo v listopadu na letišti v Jindřichově Hradci. Plachtu odkryl unikátní letecký manévr českého akrobatického pilota Martina Šonky, který se na něj připravoval několik měsíců.
Autor: Red Bull
Mluví se o nich jako o velkých favoritech, že díky dobře šlapajícímu motoru můžou mít v nové éře drobný náskok. I proto se mezi hlavní kandidáty na titul aktuálně řadí George Russell z Mercedesu.
Autor: Mercedes AMG Petronas F1 Team
„Formule 1 projde v roce 2026 významnými změnami a my jsme na tuto transformaci připraveni. Nové předpisy vyžadují inovace a absolutní soustředění ve všech oblastech,“ pochvaluje si šéf týmu a generální ředitel Toto Wolff.
Autor: Mercedes AMG Petronas F1 Team
Německá stáj opět sází na stříbrnou a černou barvu. A tuto kombinaci drobně doplňuje na některých pasážích ještě tyrkysová.
Autor: Mercedes AMG Petronas F1 Team
Po letech, kdy ho od naprosté špičky neustále kousek dělil, by se chtěl Mercedes vrátit k vítězným časům. Nebo dokonce k naprosté dominanci jako mezi lety 2014 a 2021, kdy vyhrál osm Pohárů konstruktérů v řadě.
Autor: Mercedes AMG Petronas F1 Team
Nový vůz obhájců prvenství z McLarenu. Jak v pořadí jezdců, tak mezi konstruktéry. K představení monopostu, který nese název MCL40, došlo v Bahrajnu, jen dva dny před začátkem předsezonního testování.
Autor: McLaren Mastercard Formula 1 Team
McLaren i nadále zůstává věrný kombinaci papájové a černé barvy. „Zachováváme tím tradici, přenášíme si vítězné barevné provedení do další sezony,“ vysvětloval výkonný ředitel stáje Zak Brown.
Autor: McLaren Mastercard Formula 1 Team
Design si pochvalovali také oba piloti. Úřadující šampion Lando Norris hlásil: „Vypadá to fantasticky, dík patří všem, kteří se na něm podíleli. Jsme připravení na nadcházející rok, už se nemůžeme dočkat.“
Autor: McLaren Mastercard Formula 1 Team
A s jakými ambicemi McLaren do sezony vstupuje? S těmi nejvyššími, samozřejmě. Zase chtějí být o krok před ostatními, dokráčet až na vrchol. Povede se to? A bude mít navrch Norris, nebo jeho kolega Oscar Piastri?
Autor: McLaren Mastercard Formula 1 Team
Úplný nováček, jedenáctý tým na startovním roštu. Do formule 1 vstupuje Cadillac, do jehož monopostu usedne zkušená dvojice Sergio Pérez, Valtteri Bottas.
Autor: Cadillac Formula 1 Team
Vůz zahalil do tří barev. Různě se prolíná černá, bílá a šedá, přičemž každá strana vypadá jinak. Formule má název MAC-26, neboli Mario Andretti Cadillac 26, jímž vzdává hold bývalému jezdci, který stojí za vstupem stáje do F1.
Autor: Cadillac Formula 1 Team
„Nekoupili jsme existující tým. Začali jsme od nuly. Z tohoto hlediska je to tedy docela náročná výzva. Víme, že to bude opravdu těžké, ale právě odtud pramení naše odhodlanost, bojovnost a vytrvalost,“ říká Dan Towriss, generální ředitel Cadillacu.
Autor: Cadillac Formula 1 Team
Fanoušci, ani sami členové týmu neočekávají, že jezdci budou okamžitě vyhrávat. Ihned necílí ani na pódium, snad ani na body. Veřejnost staví Cadillac na chvost startovního pole, může jenom překvapit.
Autor: Cadillac Formula 1 Team
V srpnu 2022 s nadšením ohlásili: Staneme se součástí formule 1! A už jsou tady. Německá automobilka Audi má vlastní tým, na startovním roštu nahradila Sauber a vyhlásila cíl do roku 2030 bojovat o titul.
Autor: Audi Revolut F1 Team
Černá barva na monopostu zůstala, naopak zmizela zelená, přibyla šedá a lávově červená. Jak bude formule vypadat, nastínil nováček v padoku už na listopadové představovací akci v Mnichově.
Autor: Audi F1 Racing Team
„Vstupujeme do nové éry. Formule 1 je nejnáročnější disciplínou v motorsportu. Tento projekt je katalyzátorem pro celou naši společnost, symbolem naší transformace,“ hlásil Gernot Dollner, výkonný ředitel Audi.
Autor: Audi Revolut F1 Team
Projekt Audi F1 dostal na starost Mattia Binotto, bývalý šéf stáje Ferrari, pozici týmového ředitele zastává Jonathan Wheatley, který po osmnácti letech opustil Red Bull. A jezdecké duo? Stejné jako loni v Sauberu: zkušený Nico Hülkenberg a mladík Gabriel Bortoleto.
Autor: ČTK
Alpine loni naprosto propadl. Měl cílit na střed pole, třeba i na páté místo, tedy na pozici nejlepšího týmu za dominantní čtveřicí. Jenže skončil poslední.
Autor: BWT Alpine Formula One Team
Jen pět hlavních závodů přineslo francouzské stáji body, pokaždé se o ně postaral Pierre Gasly. Skoro se tak nabízí tvrzení: Horší už to snad být ani nemůže. Nová éra přichází vhod.
Autor: BWT Alpine Formula One Team
„Nové technické předpisy nám nabízejí čistý list papíru a skvělou příležitost být konkurenceschopnější než v předchozích sezonách, ví šéf týmu Flavio Briatore.
Autor: BWT Alpine Formula One Team
Nový monopost vypadá podobně jako ten předchozí. Opět dominuje kombinace modré a růžové, sponzoři pak upravili svá loga do bílé, či černé.
Autor: BWT Alpine Formula One Team
Williams vsadil na zářivě lesklou modrou barvu, která kontrastuje s pomalu se zužující černou částí táhnoucí se od boku podvozku přes zadní část vozu. Největší změnou je bílá barva na boční části, předním i zadním křídle.
Autor: Atlassian Williams F1 Team
Některými designovými prvky si Williams připomíná historicky největší úspěchy. Červená a bílá linie byly charakteristické pro vozy Nigela Mansella a Damona Hilla, kteří v nich vyhráli šampionát. Prvenství druhého jmenovaného letos slaví jubilejní 30. výročí.
Autor: Atlassian Williams F1 Team
„Je to odvážné, moderní,“ ohodnotil monopost jeden z jezdců Alex Albon. Jeho parťák Carlos Sainz zase doplnil: „Líbí se mi to, přijde mi to velice svěží a dynamické. Už se nemůžu dočkat, až se fanouškům ukážeme na trati.“
Autor: Atlassian Williams F1 Team
Úvod sezony se ale neobešel bez nepříjemných problémů. Williams se kvůli zpoždění při výrobě jako jediný z jedenácti týmů nezúčastnil prvních lednových testů v Barceloně. V Bahrajnu už ale nechyběl. Naváže na dvě pódiová umístění a páté místo mezi konstruktéry z minulého ročníku?
Autor: Atlassian Williams F1 Team
Fanoušci si už zvykli. Red Bull je modrý, sesterský tým zase bílý. A i letos nese jméno Racing Bulls, také pro něj představuje rok 2026 velkou výzvu.
Autor: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
Vstupuje do něj však odhodlaně, má na co navazovat. Loňský rok mohli u Racing Bull hodnotit pozitivně, šesté místo bylo nejlepším výsledkem stáje mezi konstruktéry od roku 2021, kdy ještě působil ve formuli 1 jako AlphaTauri.
Autor: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
Tým opustil Isack Hadjar, Liama Lawsona doplní mladíček Arvid Lindblad. Nově se na výstavbě motoru podílí Ford. „Společný projekt nás staví do silné pozice na začátku nové éry našeho sportu,“ hlásí ambiciózně šéf týmu Alan Permane.
Autor: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
„Vize týmu, nový pohonný agregát a důvěra, kterou ve mě vložili, pro mě znamenají hodně. Jsem připraven se učit, pracovat a na trati ze sebe dát všechno. Společně začínáme tuto novou kapitolu,“ těší se nováček Lindblad.
Autor: Visa Cash App Racing Bulls F1 Team
Haas ani tentokrát nepředstavil monopost na speciální akci, fanouškům jej ukázal pouze online na sociálních sítích. Bílo-červené provedení zaujalo, dle některých odborníků patří k těm vůbec nejpovedenějším.
Autor: Haas F1 Team
V minulé sezoně se americká stáj, která opět využije pohonné jednotky Ferrari, umístila na osmé příčce. Haasu se podařilo získat další sponzory a rozšířit spolupráci se společností Toyota Gazoo Racing (TGR), hlavním partnerem pro rok 2026.
Autor: Haas F1 Team
„Jako tým rosteme, hodně se učíme, posunuli jsme se správným směrem. Snad v tom budeme pokračovat a bojovat o přední příčky,“ líčil odhodlaně Esteban Ocon, jenž opět vytvoří jezdecké duo s Oliverem Bearmanem.
Autor: TGR Haas F1 Team
Udělají společně další krok? Majitel Gene Haas věří, že ano: „Nic jiného nám nezbývá, musíme se dál vyvíjet na trati i mimo ni. Střed pole byl loni ohromně vyrovnaný, teď nečekám nic jiného.“
Autor: TGR Haas F1 Team
Nemohli byste se divit, pokud by v Aston Martin pomalu začali panikařit. Předsezonní testy se mu vůbec nepovedly, objevilo se spoustu problémů, vůz pořádně neotestoval.
Autor: Aston Martin Aramco F1 Team
Na pohled vypadá velmi podobně jako v předchozím ročníku, mix zelené a černé působí elegantně. Ale na trati to na velké zlepšení zatím nevypadá.
Autor: Aston Martin Aramco F1 Team
Loni skončil mezi konstruktéry sedmý. Málokdo už si vybaví parádní sezonu 2023, v níž sice finišoval až na pátém místě, zato se hned osmkrát ukázal na pódiu.
Autor: Aston Martin Aramco F1 Team
Aby se vrátil k takovým výsledkům, musí Honda vyřešit problémy s motorem. „Zkoumáme celou pohonnou jednotku a přijmeme opatření, která potíže do prvního závodu v Austrálii odstraní,“ slibuje výkonný ředitel Hondy Ikui Takeishi.
Autor: Aston Martin Aramco F1 Team