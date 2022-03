Experti se shodují: Verstappen obhájí triumf, Mercedes a Ferrari ale budou kousat

Dvacet pilotů se v nové éře formule 1 popere o titul mistra světa. Nabitý program začíná Velkou cenou Bahrajnu, která rozdá první body už v neděli 20. března.

Ani zdaleka se avšak o celkovém vítězi sezony nebude rozhodovat během úvodního víkendu, na jezdce čeká hned třiadvacet závodů.

Co očekávat od formule 1 v roce 2022? Redakce iDNES.cz oslovila trojici expertů.

Pavel Fabry (komentátor formule 1, 2 a 3), Josef Král (jezdec GT3, bývalý závodník GP2) a Matúš Pavlík (redaktor portálu F1sport.sk) tipují vývoj sezony v odpovědích na šest otázek.

Jaké očekáváte největší překvapení sezony?

Fabry: „Podle mě uvidíme překvapení poměrně hodně. Po testech se těžko odhaduje, kdo je na tom nejlépe, ale je trochu poznat, že autům nechutnají pomalé zatáčky, takže by letos mohla být Velká cena Monaka hodně pomalá. Zajímavé bude sledovat vývoj jednotlivých aut a kdo nejdříve narazí na rozpočtový strop. Překvapením může být Mercedes ve Velké ceně v Bahrajnu, kdy po všech spekulacích může všem vypálit rybník. Nebo také nemusí a i to bude překvapení. Překvapivý může být mistr světa, nezatracoval bych jezdce Ferrari. Překvapením může být také Haas, byť se jim testy úplně nepovedly, ale týmu může pomoct Kevin Magnussen a auto jako takové nevypadá špatně. Může být klidně ve středu pole.“

Král: „Napadá mě tým Haas. Je to samozřejmě ve hvězdách, ale od oznámení změny pravidel má předpoklady dostat se ze chvostu pole. Začátek testů a situace s Nikitou Mazepinem nebyly ideální, ale vybruslili z ní dobře. Vrátil se Magnussen, vedle něj pojede rovněž kvalitní Mick Schumacher a v kombinaci se spoluprací s Ferrari by se mohli vrátit zpět do středu pole, kde jezdili při příchodu do formule 1, a třeba i atakovat občas pódium. Pravidelná účast v první desítce pro ně bude úspěch.“

Pavlík: „Překvapení bude mnoho. Mnozí podle mě budou překvapení tím, jak si se svou úlohou v Mercedesu poradí George Russell. Ze začátku bude opatrný a v druhé půlce sezony už bude v boji s nejužší špičkou. Velmi se mi zatím líbí Ferrari, nemělo žádné problémy se spolehlivostí a se zlepšenou výkonností očekávám první větší souboje mezi Charlesem Leclercem a Carlosem Sainzem. Podobně například v Haasu Magnussen se Schumacherem, kde ale v úvodu sezony mohou mít problémy s autem.“

Duo z Ferrari Charles Leclerc a Carlos Sainz mladší v kvalifikaci na Velkou cenu USA.

Z čeho budete zklamaní?

Fabry: „Auta asi nebudou rychlá a jízdní projev by nemusel být super podívanou. Auta sice vypadají futuristicky a člověk by čekal, že tomu bude odpovídat zážitek ze závodů, ale může se stát, že formule 1 napodobí formuli 2, kde auta nevypadají při jízdě tak agresivně.“

Král: „Nechci být skeptik, ale přestože jsem věřil Astonu Martin, tak se mi jejich koncepce auta nelíbí. Mají pohonnou jednotku Mercedes, ale směr vývoje nezvolili správný. Je vidět interní nesouhra, jeden z nejlepších manažerů současnosti Otmar Szafnauer odešel do Alpine a je vidět, že se tam něco nepovedlo, což bych přisuzoval vedení Lawrenca Strolla, jelikož pod ním pracovat není úplně jednoduché. V důležitou chvíli se jim rozešlo několik věcí a mám obavu, že jim zhasíná světlo na konci tunelu a sezonu nebudou mít ideální. Jezdit budou jako na konci sezony, tedy okolo patnáctého až osmnáctého místa.“

Pavlík: „Doposud to byl Alpine. Chybí jim stabilita, vize a jejich monopost pravděpodobně patří letos k těm nejslabším. Fernando Alonso je sice kouzelníkem za volantem, ale mezi nejlepšími nebude. Pořádně ohánět se bude muset Sergio Pérez, aby si udržel svoje místo v Red Bullu. Zklamáním mohou být Liberty Media, které po zrušení Velké ceny Ruska mohou zrušit i další závody, překvapit nás může i covid. Zklamání může přinést i nový ředitel závodů, protože pokud někomu vadilo rozhodování o traťových limitech Michaela Masiho, Eduardo Freitas může být ještě otravnější. FIA angažovala dva ředitele a jejich názory se mohou rozcházet. Ještě aby nám nezačal Masi chybět.“

Kolik očekáváte vítězů velkých cen?

Esteban Ocon z Alpine se raduje z vítězství ve Velké ceně Maďarska formule 1.

Fabry: „Budu odvážný a řeknu deset. Vyhrají Red Bull, Mercedes, Ferrari, McLaren a následovat budou divoká vítězství jako loni Esteban Ocon v Maďarsku nebo před dvěma lety Pierre Gasly v Monze. Klidně to opět může být právě Gasly.“

Král: „Relativně dost, ne kvůli nehodám, ale kvůli novým pravidlům. Je několik filozofií monopostů, nyní jsou v poli tak čtyři a časem se uvidí, která je ta nejlepší. Aktuálně to vypadá, že fungují konstrukce á la Ferrari, ale otázkou je, kdy převáží konstrukce, jako mají Red Bull, Alpha Tauri, Alpine a kdy se ke slovu dostane Mercedes. Vítězů může být třeba sedm.“

ŠEST Tolik vítězů Velkých cen ve formuli 1 nabídla sezona 2021. Radoval se Max Verstappen (10krát), Lewis Hamilton (8krát) a po jednom vítězství posbírali Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Daniel Ricciardo a Esteban Ocon.

Pavlík: „Podle mého úsudku mají minimálně čtyři týmy šanci umístit se na nejvyšším stupínku, ať už díky své technické kvalitě, spolehlivosti nebo překvapením, která se na nás chystají. Jsou to samozřejmě Red Bull, Mercedes, Ferrari a McLaren. V průběhu sezony se k nim může přidat ještě někdo další, ale myslím si, že letos zvítězí sedm nebo osm různých závodníků. Počet jezdců, kteří mohou být na stupních vítězů, se podle mě pohybuje někde kolem čtrnácti.“

Který z týmů skončí poslední?

Fabry: „Aktuálně to vypadá na Williams, ale nemyslím si, že to nakonec tak bude. Asi bych vybral Alfu Romeo, byť auto nevypadá úplně špatně a mají prakticky nejlehčí možné auto, ale bohužel je kvůli tomu nespolehlivé. Je tedy možné, že na tratích, kde by se jim mohlo dařit, budou mít technické problémy. I s relativně vysokým počtem bodů mohou být poslední. Nemyslím si, že ale budou mít nulu.“

Král: „Těžko se predikuje to nejhorší, ale v tuto chvíli to bohužel vypadá na Williams. Sice mají silné jméno a poměrně i slušný kapitál, přesto však stále pokulhává. Potřebují interní injekci, odešel tahoun Russell, to je hodně poznamená. A mám obavu, že na jejich bodovém kontě bude nula, blíž bodům bude - když už - Alexander Albon. Silnější týmy se v průběhu sezony utrhnou, našlapaný bude i střed pole, kde se ukáže, kdo zvolí onu správnou filozofii. O to víc se propadnou týmy, které vývoj neodhadly.“

Pavlík: „Williams. Sice nás může někdy překvapit, ale to v současné době asi každý. Tým nemá mnoho důvodů k optimismu. Russell je pryč, tým neuskutečnil žádné velké investice, nepřivedl žádné velké mozky a ani v testech nepůsobil nikterak impozantně. Musím přiznat, že se mi jejich monopost zpočátku hodně líbil, ale dosavadní počínání a výkony ostatních na mě udělaly dojem mnohem víc. Zdá se mi, že ostatních devět týmů je na tom ve všech ohledech lépe.“

Pořadatelé odklízejí vůz George Russella z Williamsu ve Velké ceně Saudské Arábie.

Kdo ovládne Pohár konstruktérů?

Fabry: „Mix týmů vypadá divoce, Mercedes se podle mě rychle dotáhne na Red Bull a Ferrari, McLaren možná posbírá pár pódiových umístění, ale v boji o titul ho nevidím. Netroufám si sebevědomě odhadovat, ale řeknu Red Bull.“

Král: „To je velký oříšek. V hlavním mixu nejrychlejších týmů máme Ferrari, Red Bull a McLaren, největší otazník visí nad Mercedesem, který řeší technické problémy, ale ke špičce se v průběhu sezony také dostane. Ze začátku může být nejrychlejší Ferrari, v dalších pěti závodech Red Bull, ale potom se už na ně může dotáhnout Mercedes a bude to ve finále ještě napínavé. Za mě ale na vrcholu přijde změna a titul v konstruktérech získá Red Bull.“

Pavlík: „Věštím souboj Red Bullu a Mercedesu s tím, že Hamilton a Russell budou mohutně finišovat v druhé polovině sezony. Není důvod se domnívat, že by měl být letos Mercedes slabý. Sice neznáme výkonnost motoru, ale jezdecké duo mají skvělé. Pokud mám vybrat jeden tým, ukázal bych na Mercedes kvůli mým pochybnostech vůči výkonům a schopnostem Péreze.“

Kdo se stane mistrem světa?

Fabry: „Už loni jsem tipoval Russella. Testy tipem trochu otřásly, ale uvidíme, nakolik Mercedes mlží. Otazníkem je také Ferrari, které se může dostat také dopředu, spíš bych řekl, že Sainz o něco pravděpodobněji než Leclerc. Ale boj o titul vidím mezi Maxem Verstappenem a oběma Mercedesy.“

Šampion formule 1 pro rok 2021 Max Verstappen s nizozemskou vlajkou.

Král: „Mercedes se vydal extrémní cestou a ta je podle mě bude stát klidně i polovinu sezony. To se pak těžko dohání. Proto preferuji Red Bull a Verstappena a k němu se mohou připojit oba piloti Ferrari.“

Pavlík: „Verstappen. Podle mě na tom bude Red Bull na začátku sezony skutečně lépe než ostatní. Max bude mít šanci si vybudovat náskok, který se může ve druhé polovině sezony ukázat jako rozhodující. Loni mě ohromil, byl všude silný a nyní je zkušenější. Letos může být ještě lepší. Nejblíž k němu bude mít podle mě Russell.“