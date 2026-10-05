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Na co letadlo? Bottas sedl na kolo a z Malajsie šlape na závod do Singapuru

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  22:07
Pilot Cadillacu Valtteri Bottas je známý tím, že volný věnuje výletům na kole a...

Pilot Cadillacu Valtteri Bottas je známý tím, že volný věnuje výletům na kole a pobytům v přírodě v doprovodu přítelkyně Tiffany Cromwellové. Ani tentokrát od svého zvyku pár neustoupil. | foto: Instagram/@valtteribottas

Valtteri Bottas během předsezonních testů F1 v Bahrajnu.
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Valtteri Bottas z Cadillacu během tréninku na Velkou cenu Monaka
Fernando Alonso (Aston Martin) a Valtteri Bottas z Cadillacu během tréninku.
5 fotografií
Pilot formule 1 Valtteri Bottas mezi dvěma Velkými cenami v Asii opět potvrdil, že jeho druhou velkou sportovní láskou je jízda na kole. Sedmatřicetiletý jezdec se rozhodl pro přesun na kole z Malajsie, kde v neděli nedokončil přesunutou Grand Prix Bahrajnu, do 350 km vzdáleného Singapuru, kde čtvrtečními mediálními povinnostmi odstartuje další závodní víkend.

Bottas vyrazil na svém gravelovém kole na cestu hned v neděli poté, co musel odstoupit ze závodu v Sepangu. Cestu dokumentuje na sociálních sítích a mluvčí jeho týmu Cadillac uvedl, že by ji měl zvládnout za tři dny.

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Vášnivým cyklistou je Bottas už několik let, ke gravelu ho přivedla jeho australská přítelkyně, profesionální cyklistka Tiffany Cromwellová. Letos v létě se Bottas zúčastnil závodu světové gravelové série v Hlinsku a kvalifikoval se ve své věkové kategorii na mistrovství světa.

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy.

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Itálie vs. TureckoFotbal - Skupina 1 - 5. 10. 2026:Itálie vs. Turecko //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.10
  • 7.80
  • 70.00
Francie vs. BelgieFotbal - Skupina 1 - 5. 10. 2026:Francie vs. Belgie //www.idnes.cz/sport
Živě2:1
  • 1.07
  • 9.00
  • 70.00
Bosna vs. PolskoFotbal - Skupina 4 - 5. 10. 2026:Bosna vs. Polsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 6.20
  • 1.46
  • 4.20
Rumunsko vs. ŠvédskoFotbal - Skupina 4 - 5. 10. 2026:Rumunsko vs. Švédsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 45.00
  • 7.00
  • 1.11
Sev. Irsko vs. GruzieFotbal - Skupina 2 - 5. 10. 2026:Sev. Irsko vs. Gruzie //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 4.60
  • 1.37
  • 9.00
Ukrajina vs. MaďarskoFotbal - Skupina 2 - 5. 10. 2026:Ukrajina vs. Maďarsko //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 20.00
  • 4.20
  • 1.26
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
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