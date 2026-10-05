Na co letadlo? Bottas sedl na kolo a z Malajsie šlape na závod do Singapuru

Bottas vyrazil na svém gravelovém kole na cestu hned v neděli poté, co musel odstoupit ze závodu v Sepangu. Cestu dokumentuje na sociálních sítích a mluvčí jeho týmu Cadillac uvedl, že by ji měl zvládnout za tři dny.
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Bottas cyklistou. Pilot F1 si na kole zazávodí v Česku, organizátory překvapil
Vášnivým cyklistou je Bottas už několik let, ke gravelu ho přivedla jeho australská přítelkyně, profesionální cyklistka Tiffany Cromwellová. Letos v létě se Bottas zúčastnil závodu světové gravelové série v Hlinsku a kvalifikoval se ve své věkové kategorii na mistrovství světa.