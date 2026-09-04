Gaslymu zrušili zrušení trestu. O třetí místo z Monaka nakonec přijde

Gasly za to obdržel dvě pětisekundové penalizace, přišel o třetí místo a klesl na sedmou pozici.
Stáj Alpine ale kvůli špatně nastavené časomíře požádala o přezkoumání verdiktu a sportovní komisaři vrátili třicetiletého pilota na třetí příčku.
Proti tomu se odvolaly stáje Red Bull a McLaren. Oscar Piastri z McLarenu byl totiž rovněž potrestán za překročení rychlosti v boxech, ale na rozdíl od Gaslyho si penalizaci odpykal ještě v průběhu závodu a nemohla být proto poté zpětně zrušena.
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Na třetí příčku se po rozhodnutí odvolacího soudu nyní vrátil Isack Hadjar z Red Bullu. Piastri se posunul na čtvrté místo a Gasly se vrátil na sedmou pozici. FIA také uvedla, že prověří fungování systému měření času.
Stáj Alpine verdikt přijala, ale s nelibostí. „Jsme z výsledku zklamaní. Stojíme si za tím, že vůz číslo 10 (Gasly) v žádném okamžiku závodu nepřekročil rychlostní limit v boxové uličce,“ uvedl tým v prohlášení.