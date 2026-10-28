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Pérez před domácí Grand Prix Mexika prodloužil v Cadillacu do roku 2029

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  17:17
Mexický jezdec Pérez prodloužil smlouvu s Cadillacem.

Mexický jezdec Pérez prodloužil smlouvu s Cadillacem. | foto: Profimedia.cz

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Mexický pilot Sergio Pérez prodloužil smlouvu s týmem formule 1 Cadillac do roku 2029. Letošní nováček mezi stájemi v elitním motoristickém seriálu to oznámil ve středu odpoledne. Šestatřicetiletý Pérez se letos vrátil do formule 1 po roční pauze od odchodu z Red Bullu na konci roku 2024.

V mistrovství světa závodí od roku 2011, na kontě má šest vítězných Velkých cen a v roce 2023 se stal po boku Maxe Verstappena vicemistrem světa.

„Cadillac byl od prvního dne projekt, kterému jsem naprosto věřil, a prodloužení svého angažmá vnímám jako přirozené pokračování této kapitoly,“ uvedl v prohlášení Pérez, jenž v neděli absolvuje doma v Mexiku jubilejní 300. Grand Prix v kariéře.

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V barvách Cadillacu zatím v premiérové sezoně nebodoval ani on, ani druhý pilot Valtteri Bottas. Zda bude o rok starší Fin v americkém týmu pokračovat, není jasné.

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Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

Tipsport - partner programu
Slovácko vs. PardubiceFotbal - Osmifinále - 28. 10. 2026:Slovácko vs. Pardubice //www.idnes.cz/sport
Živě1:3
  • 60.00
  • 15.00
  • 1.02
Přerov vs. SokolovHokej - 18. kolo - 28. 10. 2026:Přerov vs. Sokolov //www.idnes.cz/sport
Živě2:0
  • 1.14
  • 7.20
  • 15.00
Vsetín vs. KolínHokej - 18. kolo - 28. 10. 2026:Vsetín vs. Kolín //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.20
  • 3.40
  • 2.05
Havířov vs. Frýdek-M.Hokej - 18. kolo - 28. 10. 2026:Havířov vs. Frýdek-M. //www.idnes.cz/sport
Živě3:1
  • 1.42
  • 4.40
  • 6.20
Tábor vs. ZlínHokej - 18. kolo - 28. 10. 2026:Tábor vs. Zlín //www.idnes.cz/sport
Živě0:1
  • 3.70
  • 3.30
  • 1.95
Kometa vs. TřinecHokej - 15. kolo - 28. 10. 2026:Kometa vs. Třinec //www.idnes.cz/sport
Živě0:0
  • 2.70
  • 4.00
  • 2.25
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