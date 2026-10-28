V mistrovství světa závodí od roku 2011, na kontě má šest vítězných Velkých cen a v roce 2023 se stal po boku Maxe Verstappena vicemistrem světa.
„Cadillac byl od prvního dne projekt, kterému jsem naprosto věřil, a prodloužení svého angažmá vnímám jako přirozené pokračování této kapitoly,“ uvedl v prohlášení Pérez, jenž v neděli absolvuje doma v Mexiku jubilejní 300. Grand Prix v kariéře.
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Antonelli suverénně ovládl Velkou cenu USA, ale na titul si zatím musí počkat
V barvách Cadillacu zatím v premiérové sezoně nebodoval ani on, ani druhý pilot Valtteri Bottas. Zda bude o rok starší Fin v americkém týmu pokračovat, není jasné.