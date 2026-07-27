Konec v závodě i srážka se Sainzem. Piastri naštvaně pravil: Kámo, ani na mě nemluv

Jen si to představte. V úvodním kole se ze třetího místa vyšvihnete v pár zatáčkách na první. Za vámi jedoucí kolega Lando Norris sice působí rychleji, ale nemá vás jak předjet.
Pozici celkem komfortně držíte, postupně ukrajujete další a další kola, blížíte se k cíli. Jenže pak přijde osudová zastávka v boxech a kruté komplikace.
Roli nehrála nevhodná týmová režie, Piastri měl jako lídr právo na dřívější zastávku na přezutí kol, mělo jít o rychlejší strategii.
Jenže jakmile po pit stopu vyjel zpět na trať, potkal pomalé piloty.
Sainz bojoval s Fernandem Alonsem a nevšiml si, že má Piastriho na svých zádech a že ho musí pustit. Místo toho mu zakřižoval cestu a oba vozy do sebe vrazily.
„Uhni mi k***a z cesty, ty idiote! Proboha,“ křičel Piastri okamžitě do vysílačky.
Nešlo o incident, v němž by Australan ztratil setinky. Zpomalil ho natolik, že se Norris po své zastávce v boxech o několik chvil poté dostal před něj.
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Tým se mu snažil vysvětlit, že ho o vedení připravil jen právě inkriminovaný moment se Sainzem a nikoliv načasování přezutí pneumatik. Ale Piastri neměl moc chuť o ničem takovém zrovna diskutovat.
„Kámo, teď na mě radši ani k***a nemluv. Mimochodem, je od vás hezké, že jste tohle zohlednili, díky,“ vracel se ještě k výměně kol.
Sainz se posléze bránil, že mu nefungoval správně systém modrých vlajek, které upozorňují o kolo pozadu jedoucí závodníky, že se mají nechat předjet rychlejšími vozidly.
„Oscar se pak objevil v mém mrtvém úhlu, když jsem soupeřil s Fernandem, a srazili jsme se,“ říkal.
„Mrzí mě, jak dopadl jeho závod, ale nepotřebuju s ním mluvit. I to je závodění,“ dodal.
Piastriho celá záležitost šokovala. Kdyby se jednalo o jeho přímého soupeře, takový manévr by mohl očekávat a možná by mu i velmi pravděpodobně předešel.
„Je mi jedno, jestli mě neviděl. To, že ho nikdo neinformoval nebo že si situaci špatně vyhodnotil, je nepřijatelné. Tohle musí být jedna z nejhloupějších věcí, kterou jsem kdy na trati viděl. Nezajímá mě, jakou pro ni má omluvu,“ hlásil.
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„Navíc bojoval s Fernandem o poslední místo, jak kdyby šlo o mistrovský titul. Stálo mě to vedení v závodě,“ přidal ještě nasupeně.
Sainz se letos s Williamsem trápí. Zatímco v předešlých ročnících se výkonnostně jeho vozy spíše zlepšovaly, po změně pravidel přišel tvrdý pád dolů.
V Maďarsku ho navíc rychlostně předskočil i Aston Martin a pod sebou už tak má jen nováčka z Cadillaku.
Sainz už tak měl spoustu důvodů k nespokojenosti, incident s Piastrim, za který vyfasoval pětivteřinovou penalizaci, mu rovněž příliš nepřidal.
„Je hodně kritický k ostatním a už předtím mu lidé vyčítali, že na trati působí frustrujícím dojmem. Když pak uděláte něco takového, možná byste se měli podívat do zrcadla,“ kritizoval Piastri ještě Sainze.
Po závodě už týmu nic nezazlíval. Svou zastávku v boxech označil za správně načasovanou, tehdy McLaren reagoval na Lewise Hamiltona. Kdyby se se Sainzem nesrazil, Norris by ho ani nepředjel.
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„Z tohoto hlediska jsem tedy v pohodě. V tu chvíli jsem byl ale neuvěřitelně naštvaný. Vlastně naštvaný není to slovo, které bych použil... Věděl jsem, že nemám tempo na to, abych na něj zaútočil. V ten moment jsem ztratil šanci na vítězství. Ale nebyla to chyba týmu,“ pravil už lidsky.
Tak jako tak by však Piastri v Maďarsku nevyhrál. O několik kol později mu vypověděla službu převodovka a Australan musel svůj monopost odstavit.
Dál se tak trápí, v pořadí šampionátu je až sedmý. Během letní přestávky má tak ideální příležitost přijít s týmem na to, jak své výkony opět nakopnout lepším směrem.