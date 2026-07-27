Premium

Získejte všechny články
3 měsíce za 19 Kč

Konec v závodě i srážka se Sainzem. Piastri naštvaně pravil: Kámo, ani na mě nemluv

Autor:
  15:42
Oscar Piastri z McLarenu během tréninků v Ázerbájdžánu

Oscar Piastri z McLarenu během tréninků v Ázerbájdžánu | foto: Anton VaganovReuters

Oscar Piastri během kvalifikace na Velkou cenu Belgie.
Oscar Piastri na trati v kvalifikaci na Velkou cenu Rakouska.
Oscar Piastri z McLarenu během tréninku na Velkou cenu Rakouska
Oscar Piastri na trati Velké ceny Barcelony-Katalánska před Charlesem Leclercem.
91 fotografií
Závěr závodu klidně může označit za noční můru. Když už se totiž zdálo, že si dojede pro první vítězství v sezoně, všechno se pokazilo. Kolize s o kolo pozadu jedoucím Carlosem Sainzem ho nejprve připravila o vedení, technický problém ho pak vyřadil z Velké ceny Maďarska formule 1 úplně. Nebylo divu, že Oscar Piastri zrovna v superlativech nehovořil.

Jen si to představte. V úvodním kole se ze třetího místa vyšvihnete v pár zatáčkách na první. Za vámi jedoucí kolega Lando Norris sice působí rychleji, ale nemá vás jak předjet.

Pozici celkem komfortně držíte, postupně ukrajujete další a další kola, blížíte se k cíli. Jenže pak přijde osudová zastávka v boxech a kruté komplikace.

Roli nehrála nevhodná týmová režie, Piastri měl jako lídr právo na dřívější zastávku na přezutí kol, mělo jít o rychlejší strategii.

Jenže jakmile po pit stopu vyjel zpět na trať, potkal pomalé piloty.

Oscar Piastri odstartuje do Velké ceny Bahrajnu z prvního místa.

Sainz bojoval s Fernandem Alonsem a nevšiml si, že má Piastriho na svých zádech a že ho musí pustit. Místo toho mu zakřižoval cestu a oba vozy do sebe vrazily.

„Uhni mi k***a z cesty, ty idiote! Proboha,“ křičel Piastri okamžitě do vysílačky.

Nešlo o incident, v němž by Australan ztratil setinky. Zpomalil ho natolik, že se Norris po své zastávce v boxech o několik chvil poté dostal před něj.

Měl jsem zůstat na trati, zlobil se po Velké ceně Maďarska potrestaný Hamilton

Tým se mu snažil vysvětlit, že ho o vedení připravil jen právě inkriminovaný moment se Sainzem a nikoliv načasování přezutí pneumatik. Ale Piastri neměl moc chuť o ničem takovém zrovna diskutovat.

„Kámo, teď na mě radši ani k***a nemluv. Mimochodem, je od vás hezké, že jste tohle zohlednili, díky,“ vracel se ještě k výměně kol.

Sainz se posléze bránil, že mu nefungoval správně systém modrých vlajek, které upozorňují o kolo pozadu jedoucí závodníky, že se mají nechat předjet rychlejšími vozidly.

„Oscar se pak objevil v mém mrtvém úhlu, když jsem soupeřil s Fernandem, a srazili jsme se,“ říkal.

Carlos Sainz prochází mezi fanoušky na okruhu v Marina Bay.

„Mrzí mě, jak dopadl jeho závod, ale nepotřebuju s ním mluvit. I to je závodění,“ dodal.

Piastriho celá záležitost šokovala. Kdyby se jednalo o jeho přímého soupeře, takový manévr by mohl očekávat a možná by mu i velmi pravděpodobně předešel.

„Je mi jedno, jestli mě neviděl. To, že ho nikdo neinformoval nebo že si situaci špatně vyhodnotil, je nepřijatelné. Tohle musí být jedna z nejhloupějších věcí, kterou jsem kdy na trati viděl. Nezajímá mě, jakou pro ni má omluvu,“ hlásil.

Nezapomněli jsme stavět rychlé auto, jen jsme pozadu ve vývoji, řekl vítěz Norris

„Navíc bojoval s Fernandem o poslední místo, jak kdyby šlo o mistrovský titul. Stálo mě to vedení v závodě,“ přidal ještě nasupeně.

Sainz se letos s Williamsem trápí. Zatímco v předešlých ročnících se výkonnostně jeho vozy spíše zlepšovaly, po změně pravidel přišel tvrdý pád dolů.

V Maďarsku ho navíc rychlostně předskočil i Aston Martin a pod sebou už tak má jen nováčka z Cadillaku.

Sainz už tak měl spoustu důvodů k nespokojenosti, incident s Piastrim, za který vyfasoval pětivteřinovou penalizaci, mu rovněž příliš nepřidal.

Oscar Piastri a Lando Norris před Velkou cenou Číny.

„Je hodně kritický k ostatním a už předtím mu lidé vyčítali, že na trati působí frustrujícím dojmem. Když pak uděláte něco takového, možná byste se měli podívat do zrcadla,“ kritizoval Piastri ještě Sainze.

Po závodě už týmu nic nezazlíval. Svou zastávku v boxech označil za správně načasovanou, tehdy McLaren reagoval na Lewise Hamiltona. Kdyby se se Sainzem nesrazil, Norris by ho ani nepředjel.

V Maďarsku slaví úřadující šampion Norris, Antonelli se prodral na třetí místo

„Z tohoto hlediska jsem tedy v pohodě. V tu chvíli jsem byl ale neuvěřitelně naštvaný. Vlastně naštvaný není to slovo, které bych použil... Věděl jsem, že nemám tempo na to, abych na něj zaútočil. V ten moment jsem ztratil šanci na vítězství. Ale nebyla to chyba týmu,“ pravil už lidsky.

Tak jako tak by však Piastri v Maďarsku nevyhrál. O několik kol později mu vypověděla službu převodovka a Australan musel svůj monopost odstavit.

Dál se tak trápí, v pořadí šampionátu je až sedmý. Během letní přestávky má tak ideální příležitost přijít s týmem na to, jak své výkony opět nakopnout lepším směrem.

Vstoupit do diskuse

Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga startuje 25. července 2026. V evropských pohárech se může ukázat až pět českých týmů.

Další sportovní akce v roce 2026:

Tipsport - partner programu
Rameová vs. ŠtruplováTenis - - 27. 7. 2026:Rameová vs. Štruplová //www.idnes.cz/sport
Živě5:1
  • 1.67
  • -
  • 2.15
Kolář vs. KumstátTenis - - 27. 7. 2026:Kolář vs. Kumstát //www.idnes.cz/sport
Živě2:2
  • 1.77
  • -
  • 2.05
Zacharovová vs. FruhvirtováTenis - - 27. 7. 2026:Zacharovová vs. Fruhvirtová //www.idnes.cz/sport
27. 7. 17:00
  • 1.50
  • -
  • 2.55
Artis Brno vs. Ml. BoleslavFotbal - 1. kolo - 27. 7. 2026:Artis Brno vs. Ml. Boleslav //www.idnes.cz/sport
27. 7. 18:00
  • 4.19
  • 3.60
  • 1.90
Opava vs. KarvináFotbal - 1. kolo - 27. 7. 2026:Opava vs. Karviná //www.idnes.cz/sport
27. 7. 18:00
  • 2.69
  • 3.21
  • 2.49
Schwärzler vs. MrvaTenis - - 28. 7. 2026:Schwärzler vs. Mrva //www.idnes.cz/sport
28. 7. 10:00
  • 1.92
  • -
  • 1.80
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Tribuny plné známých tváří. Na finále MS dorazili Jagger, Beyoncé i filmové hvězdy

Které známé osobnosti dorazily na finále MS ve fotbale 2026

Finále fotbalového mistrovství světa přilákalo do hlediště řadu známých osobností z filmového, hudebního i sportovního světa. Vyvrcholení turnaje si nenechali ujít například herci Tom Cruise, Matt...

Nejdražší, nejúspěšnější, královnino, čínské. Kola na Tour: Jaké byste chtěli vy?

Egan Bernal na Tour de France.

Tour de France, přehlídka těch nejsilnějších v sedle a toho nejmodernějšího na dvou kolech. Výrobci se každoročně předbíhají v technologiích, kreativitě i designu. Někteří jsou mezi elitou noví, jiní...

Trump se na MS opět vetřel na foto s trofejí. Hráči ho míjeli rukou i pohledem

Donald Trump a Gianni Infantino společně na pódiu se slavícími španělskými...

Už by bylo hloupé se ptát, jestli to Donald Trump, prezident Spojených států amerických, dělá schválně. Když předával trofej mistrů světa španělským fotbalistům, opět zůstal na pódiu pro vítěze,...

OBRAZEM: Shakira, Bieber nebo Mupeti. Jak vypadala show během finále MS?

Shakira vystupuje během poločasové show ve finále MS.

Nejen fotbalisté, ale také zpěváci a další umělci dostali prostor během finále mistrovství světa, které nabídlo velkolepou show před zápasem i o poločasové přestávce. Jak vypadaly? Na to se podívejte...

Tour de France 2026: Přehled etap, trasa, výsledky, Češi na startu

Tadej Pogačar ve žlutém dresu během poslední etapy Tour de France

Vrchol cyklistické sezony, slavná Tour de France, odstartovala letos 4. července z Barcelony týmovou časovkou. Za 21 etap projeli cyklisté ve 113. ročníku Katalánsko, Pyreneje, Centrální masiv,...

Veselý z Bohemians žádá posily: Máme problémy vzadu, to nespadlo z vesmíru

Trenér Jaroslav Veselý z Bohemians během zápasu s Teplicemi

Porážka v premiéře a znovu apel na posílení. Nový tank Ladislav Almási dal za fotbalové Bohemians 1905 hned gól, čipera Václav Pilař kmital v letošní ligové premiéře po hřišti jako zamlada, ale...

27. července 2026  15:44

Konec v závodě i srážka se Sainzem. Piastri naštvaně pravil: Kámo, ani na mě nemluv

Oscar Piastri z McLarenu během tréninků v Ázerbájdžánu

Závěr závodu klidně může označit za noční můru. Když už se totiž zdálo, že si dojede pro první vítězství v sezoně, všechno se pokazilo. Kolize s o kolo pozadu jedoucím Carlosem Sainzem ho nejprve...

27. července 2026  15:42

Tenisty zachvátila svatební horečka: zásnuby, pohádkové veselky i tajný obřad

Které tenisové hvězdy letos řekly své ano?

Tenisový svět v poslední době nežije jen grandslamy, tituly a dramatickými zápasy. Řada hvězd udělala velký krok také v soukromí a zdá se, že mezi hráči propukla svatební horečka. Světová jednička...

27. července 2026  15:28

Pro PSG byl drahý, talentovaný křídelník teď prý míří do Realu. Odejde Vinícius?

Yan Diomandé útočí proti obraně Norska.

Může to být jeden z největších přestupů léta. Talentovaný křídelník Yan Diomandé, o něhož měl velký zájem PSG, podle posledních informací nakonec z Lipska zamíří do Realu Madrid. Ten by za něj mohl...

27. července 2026  14:58

ATP Los Cabos 2026 muži: program, výsledky a kde sledovat živě

Jiří Lehečka sleduje míček v osmifinále Wimbledonu.

V mexickém Los Cabos se od 27. července 2026 koná jubilejní 10. ročník tenisového turnaje pro muže. Patří do kategorie ATP 250 a české fanoušky těší, že je nasazenou jedničkou Jiří Lehečka. Kde...

27. července 2026  14:54

Zdraví je na prvním místě. Siniaková kvůli kolenu vynechá po Praze i Washington

Kateřina Siniaková ve druhém kole Wimbledonu.

Kvůli problému s kolenem si deblová světová jednička Kateřina Siniaková dopřeje delší pauzu a po domácím turnaji v Praze nebude hrát ani ve Washingtonu. Na tenisové kurty by se měla vrátit až za...

27. července 2026  14:40

Z výtečných dělá průměrné. Littler boří rekordy, cílí na unikát. Vyhraje všechno?

Luke Littler pózuje s trofejí pro vítěze World Matchplay.

Při sledování cesty světové jedničky do finále World Matchplay utrousil: „Někteří soupeři mu zápasy šíleně usnadňují.“ Když přišla řada na něj, dopadl stejně jako všichni ostatní. Gerwyn Price na...

27. července 2026  14:05

Hvězda WNBA má vlastní panenku Barbie. Odráží lásku k basketbalu i módě, chválí ji

Basketbalistka Angel Reesová se svou vlastní panenkou Barbie.

Angel Reeseová měla na univerzitě přezdívka Bayou Barbie. Ta nyní dostala nový rozměr. Basketbalová hvězda se totiž dočkala vlastní panenky Barbie, která spojuje její dvě velké vášně – sport a módu.

27. července 2026  13:57

WTA Memphis 2026: Program, české hráčky, kurzy, výsledky a živé přenosy

Na turnaji v Memphisu se představí i Linda Fruhvirtová

V americkém Memphisu se od 27. července do 2. srpna 2026 uskuteční premiérový ročník turnaje Memphis Classic, který je součástí okruhu WTA 250. Turnaj se hraje na venkovních tvrdých kurtech a zahájí...

27. července 2026  13:27

ODPÍSKÁNO: Chyby u Slavie i v Plzni. Ven měl jít Kolísek, Konečný ne, tvrdí experti

Jakub Kolísek fauloval Gigliho Ndefeho

Dvě hrubé chyby na Slavii, jedna v Plzni, kde však hlavního rozhodčího opravil videoasistent. Úvodní dějství fotbalové ligy přineslo kontroverzní verdikty, které pravidelně budou komentovat experti...

27. července 2026  13:20

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Pirlo italskou reprezentaci nepovede, vadí vazby na Rusko. Maldini prý zvažuje konec

Někdejší italský záložník Andrea Pirlo na lavičce Juventusu.

Byl druhou variantou, když nevyšlo angažování slavného Pepa Guardioly. Jenže ani Andrea Pirlo, někdejší skvělý záložník, se trenérem italské fotbalové reprezentace nestane. Šéfovi tamního svazu se...

27. července 2026  12:44

Panarin přiznal, že během zápasu pil kvůli migréně alkohol. Pomohl mu na MS v Praze

Artěmij Panarin přejíždí s pukem modrou čáru.

Když to pronesl, mnohé zaskočil. Nebývá zvykem, že hokejisté během zápasu popíjí alkohol. Nejde o rituál či záležitost, kterou Artěmij Panarin opakuje v každém utkání, ale v minulosti tak párkrát...

27. července 2026  12:30

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×