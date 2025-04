Takhle jezdí mistr. Piastri exceluje, kolega Norris chybuje. Má formule 1 nového lídra?

Právě Britovo jméno vzpomínali před sezonou experti s titulovými šancemi nejčastěji. Byl to on, kdo loni nejvíce trápil Maxe Verstappena. A byť nakonec neuspěl, alespoň zaplnil políčko s vítězstvím v závodě, které dlouho zůstávalo prázdné.

Čekalo se, jak McLaren zvládne zimní přestávku a jestli opravdu vybuduje nejsilnější auto na startovním roštu. Pokud by se tak stalo, Norris bude favoritem na mistra světa, psalo se.

Realita? Oranžové stáji se monopost povedl, před ostatními má náskok.

A Norris po čtyřech závodech skutečně vede pořadí jezdců.

Ale že by držel status suveréna, kterému by tým i veřejnost automaticky přisuzovala titul? To vůbec.

Může za to Piastri. Loni a předloni se ve formuli 1 rozkoukával, letos už ukazuje, proč se mu v nižších seriálech tak dařilo. Navíc nebýt zaváhání v domácí Velké ceně, kde na konci prvního závodu sezony zachraňoval alespoň nějaké body devátým místem, šampionát by vedl.

Oscar Piastri, vítěz Velké ceny Bahrajnu

Vyhrál dva ze čtyř závodů, dvakrát vítězil i v kvalifikaci, v Japonsku přidal třetí místo.

„Je ve velmi dobré pozici. Pomáhají mu nabrané zkušenosti, má víc sebevědomí. Navíc si ihned všimnete, že je daleko vyrovnanější,“ chválil ho Verstappen.

Na Norrise, jenž triumfoval v Austrálii, ztrácí Piastri jen tři body. A zatímco Australan na trati neřeší žádné starosti, nebo se o nich aspoň veřejně nezmiňuje, Angličan se trápí.

„S autem si zkrátka nerozumím. Nejsem schopen odjet jediné kolo jako v minulé sezoně. Tehdy jsem o monopostu věděl úplně všechno, letos to nemůže být víc naopak. I když jsem v Austrálii vyhrál, nikdy jsem se necítil komfortně a sebevědomě,“ posteskl si Norris.

Což by mohl být důvod častějších chyb, které sám sebekriticky přiznává. Rychlost má, ale jakmile si přiblíží k formuli před sebou, má veliký problém se před ní dostat. A je jedno, jestli jde o Verstappena, Leclerca, Russella nebo kohokoliv jiného.

„Přes zimu jsme udělali na autě nějaké změny a Lando si na ně zvyká. Teoreticky mohou zatím vyhovovat spíše Oscarovi, ale pracujeme na tom, abychom to napravili,“ hlásí šéf týmu Andrea Stella.

Jezdci McLarenu Oscar Piastri (vlevo) a Lando Norris po vítězném sprintu F1 v Kataru.

Tak jako tak, McLaren má rozhodně nejvýkonnější vůz, který nemůže cílit na nic jiného než titul jak v konstruktérech, tak jezdcích.

A správně by jeho vedení mělo být jedno, který z dvou pilotů bude tím úspěšnějším. Pokud jeden z nich dokáže maximalizovat potenciál vozu, měl by získat prioritní post.

V současnosti je mu blíž – avšak bodově dál – Piastri.

„Cítím se v autě pohodlně, hlavně během tohoto víkendu v Bahrajnu. Ale ještě je stále velmi brzy, myslím, že se vyskytnou i další kandidáti na titul, ale pokud budeme mít nadále nejlepší auto, bude to mezi mnou a Landem velmi těsné, předpovídá Piastri.