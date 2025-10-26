F1 ONLINE: Dramatický závod v Mexiku vede Norris, za ním se bojuje i mimo trať

Norris navázal na nejrychlejší čas z třetího tréninku. Vybojoval pátou pole position v sezoně a 14. v kariéře. V hlavním závodě může sesadit týmového kolegu Piastriho z vedoucí pozice v šampionátu. Zatím na něj ztrácí 14 bodů.
Verstappen ztratil na Norrise, od něhož ho dělí v šampionátu na třetí příčce 26 bodů, 484 tisícin sekundy. Ještě o tři příčky za ním skončil lídr MS Piastri. Australan zaostal za Norrisem o 588 tisícin.
ONLINE reportáž z Velké ceny Mexika formule 1, závod startuje ve 21.00 SEČ
Ze druhé příčky odstartuje Charles Leclerc s ferrari. Osmadvacetiletý Monačan se pokusí vybojovat druhé stupně vítězů za sebou, před týdnem byl v Austinu třetí. V sobotu třetí jeho týmový kolega Lewis Hamilton zabojuje o první pódium v sezoně a premiérové od příchodu do Maranella.
Čtvrtý čas vybojoval v kvalifikaci George Russell z Mercedesu.
Závod startuje ve 21.00 SEČ.