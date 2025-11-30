ONLINE: Rozhodne se v Kataru o titulu formule 1? Norris potřebuje vyhrát

Piastri má největší šanci připravit svého týmového kolegu z McLarenu Norrise o titul. Ale reálnou možnost má stále i obhájce titulu Max Verstappen. Ten odstartuje do závodu z třetí příčky.
Čtyřiadvacetiletý Piastri v kvalifikaci ukázal, že ještě neskládá zbraně. Při závěrečném pokusu zajel nejrychlejší čas 1:19,387. Norris naopak při posledním kole chyboval a další už neabsolvoval.
Piastri vybojoval šestou pole position v sezoně a první od srpnové Velké ceny Nizozemska.
Mladý Australan nejprve triumfoval ve zkráceném závodu a po třetí příčce týmového kolegy Norrise snížil jeho náskok v čele MS na 22 bodů. Poté zvítězil i v kvalifikaci, kde porazil Norrise o 108 tisícin sekundy. Obhájce titulu Verstappen ztrácí na Norrise 25 bodů.
Aby Norris získal svůj premiérový titul, potřebuje, aby měl v čele náskok 26 bodů. V případě nedělního vítězství mu bude stačit vedení o 25 bodů, neboť by měl v případě bodové rovnosti před Piastrim větší počet vyšších míst.