ONLINE: Rozhodne se v Kataru o titulu formule 1? Norris potřebuje vyhrát

Předposledním závodem sezony F1 je Velká cena Kataru, a pokud v ní Lando Norris porazí svého týmového kolegu Oscara Piastriho i Maxe Verstappena s dostatečným bodovým odstupem, bude slavit svůj první titul mistra světa. Do závodu startuje z druhé příčky.
Oscar Piastri ovládl kvalifikaci na předposlední velkou cenu sezony

Oscar Piastri ovládl kvalifikaci na předposlední velkou cenu sezony | foto: AP

Vítěz kvalifikace Oscar Piastri z McLarenu slaví zisk pole position před...
Oscar Piastri z McLarenu slaví s šéfem týmu Zakem Brownem po zisku pole...
Oscar Piastri z McLarenu bude v neděli na velké ceně Kataru startovat z prvního...
Oscar Piastri z McLarenu slaví zisk pole position v kvalifikaci na Velkou cenu...
Piastri má největší šanci připravit svého týmového kolegu z McLarenu Norrise o titul. Ale reálnou možnost má stále i obhájce titulu Max Verstappen. Ten odstartuje do závodu z třetí příčky.

Čtyřiadvacetiletý Piastri v kvalifikaci ukázal, že ještě neskládá zbraně. Při závěrečném pokusu zajel nejrychlejší čas 1:19,387. Norris naopak při posledním kole chyboval a další už neabsolvoval.

Piastri vybojoval šestou pole position v sezoně a první od srpnové Velké ceny Nizozemska.

ONLINE PŘENOS Velké ceny Kataru F1
start závodu 17.00

Mladý Australan nejprve triumfoval ve zkráceném závodu a po třetí příčce týmového kolegy Norrise snížil jeho náskok v čele MS na 22 bodů. Poté zvítězil i v kvalifikaci, kde porazil Norrise o 108 tisícin sekundy. Obhájce titulu Verstappen ztrácí na Norrise 25 bodů.

Aby Norris získal svůj premiérový titul, potřebuje, aby měl v čele náskok 26 bodů. V případě nedělního vítězství mu bude stačit vedení o 25 bodů, neboť by měl v případě bodové rovnosti před Piastrim větší počet vyšších míst.

Hokejisté ukázali dresy na olympiádu. Mají státní znak, fanoušci si ale koupí jen bílé

Dresy českých hokejistů pro olympijské hry v Miláně.

Čeští hokejisté i hokejistky už znají podobu dresů, ve kterých se představí na únorových olympijských hrách v Itálii. Červené i bílé variantě dominuje tradiční státní znak. „Věřím, že nám přinesou i...

OBRAZEM: Modelky, sportovci, zpěváci. Jaké celebrity dorazily na formule ve Vegas

Lewis Hamilton (uprostřed) se fotí se známými osobnostmi ve Vegas. Zprava...

Velká cena formule 1 v Las Vegas už tradičně představovala obrovskou show, která přilákala i řadu celebrit. Přišli sportovci, ale také modelky, herci nebo další známé tváře. A mnoho z nich neuniklo...

Slavia - Bilbao 0:0, šance měli hlavně hosté, bod domácí vydřeli díky Staňkovi

Slávistický závar před bránou Bilbaa zůstal nevyužit.

Ne, zase to nevyšlo. Fotbalová Slavia v Edenu v éře trenéra Jindřicha Trpišovského dál čeká na vítězství v Lize mistrů. Nepovedlo se jí to ani v celkem jedenáctém utkání. I když bezbranková remíza...

OBRAZEM: Zlatíčka, tyrkysová nádhera, naducaný Patera aneb extraliga pro Gen Z

Karlovy Vary, 25. 11. 2025. Energie Karlovy Vary - Oceláři Třinec, extraliga,...

Extraliga pro generaci Z a ještě menší děti. Hokejové Karlovy Vary se v úterý blýskly školním zápasem, který se proměnil v nevšední zážitek. Mattoni Arena byla plná, podruhé v sezoně po derby s...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

ONLINE: Plzeň - Ml. Boleslav 1:0, hosté v deseti, po neuznaném gólu se trefil Adu

Sledujeme online
Milan Havel z Plzně odkopává balon před mladoboleslavským záložníkem Martinem...

Povzbuzuje je čtvrteční bezgólová remíza s bundesligovým Freiburgem, dokážou plzeňští fotbalisté zlomit čtyřzápasovou sérii bez výhry? V sedmnáctém kole Chance Ligy hostí Mladou Boleslav, tým ze...

30. listopadu 2025  15:21,  aktualizováno  16:52

Biatlon ONLINE: Běží se smíšená štafeta. Hornig dobíjí, ztráta ale není velká

Sledujeme online
Markéta Davidová při posledním úseku závodu štafet na SP v Östersundu.

Biatlonový Světový pohár ve švédském Östersundu pokračuje smíšenou štafetou. Češi v ní nastupují ve složení Vítězslav Hornig, Michal Krčmář, Tereza Voborníková a Markéta Davidová. Jak si vedou?...

30. listopadu 2025  16:51

ONLINE: Bitva o pozici lídra. Sparta vede v Třinci, druhé Pardubice bojují v Liberci

Sledujeme online
Rozhodčí vylučuje sparťanského zadáka Davida Němečka za faul na Petra Sikoru.

Ve 28. kole hokejové extraligy zuří mezi očekávanými uchazeči bitva o první místo tabulky. Kdokoli z tria Sparta, Pardubice a Třinec se v neděli může ujmout vedení. Pražané čelí Slezanům na jejich...

30. listopadu 2025  14:50,  aktualizováno  16:07

Bohemians - Teplice 0:1, druhou venkovní výhru hostům vystřelil Kozák

Momentka z duelu Bohemians Praha 1905 - FK Teplice.

Dělily je čtyři body, po nedělním klání ale zůstal jediný. Hosté z Teplic totiž v 17. kole fotbalové Chance Ligy nedovolili vstřelit Bohemians ani branku a v tabulce se zařadili těsně za ně. Jediný...

30. listopadu 2025  12:47,  aktualizováno  15:57

ONLINE: Liberec - Olomouc 0:0, domácí aktivnější, v poločase bez branek

Sledujeme online
Afolabi Soliu z Liberce v souboji s Janem Navrátilem z Olomouce.

Hosté neprohráli od začátku října, domácí zase třikrát v řadě nedostali gól. Jak dopadne jejich vzájemný souboj? Liberečtí fotbalisté hostí v 17. kole Chance Ligy olomouckou Sigmu. Utkání sledujte v...

30. listopadu 2025  15:23,  aktualizováno  15:34

ONLINE: United zvítězili. V akci je West Ham, pak šlágr Chelsea - Arsenal

Sledujeme online
Aaron Wan-Bissaka (West Ham) na balonu před bránícím Codym Gakpem z Liverpoolu.

Anglická fotbalová Premier League pokračuje dalšími zápasy třináctého kola. Manchester United zvítězil na hřišti Crystal Palace, v akci je West Ham proti Liverpoolu či Aston Villa s Wolverhamptonem....

30. listopadu 2025,  aktualizováno  15:18

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padne 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

30. listopadu 2025  7:41,  aktualizováno  15:15

Biatlon SP v Östersundu: program, výsledky, český tým, kde sledovat

Markéta Davidová během sprintu v Novém Městě na Moravě.

Světový pohár v biatlonu odstartoval ve švédském Östersundu. Adrenalinové závody potrvají od soboty 29. listopadu a vyvrcholí v neděli 7. prosince. Program, českou nominaci i informace o tom, kde...

30. listopadu 2025  15:08

Singl mix ovládlo před domácími fanoušky švédské duo, Češi pohořeli ve střelbě

Mikuláš Karlík předává štafetu Lucii Charvátové ve švédském Östersundu.

V sobotu se vyhnula trestnému kolu a byla součástí štafety, která doběhla třetí, v neděli se ale biatlonistce Lucii Charvátové nedařilo. Ve švédském Östersundu musela v singl mixu navštívit jeden...

30. listopadu 2025,  aktualizováno  15:03

Staněk byl v závodě F2 v Lusailu osmý, jeho kolega Fornaroli si zajistil titul

Leonardo Fornaroli získal titul v šampionátu formule 2.

Český jezdec Roman Staněk skončil po startu ze třetího místa osmý v hlavním závodě formule 2 v Lusailu. Jednadvacetiletý člen týmu Invicta bodoval po čtyřech závodech. Zvítězil Francouz Victor...

30. listopadu 2025  14:50

Amundsen a Sundlingová vyhráli závod na 20 km v Ruce, Janatová byla 31.

Norský běžec na lyžích Harald Östberg Amundsen vyhrál na Světovém poháru v Ruce...

Nor Harald Östberg Amundsen a Švédka Jonna Sundlingová vyhráli na Světovém poháru v Ruce závody v běhu na lyžích na 20 kilometrů volnou technikou. Amundsen porazil při obhajobě loňského triumfu o 1,9...

30. listopadu 2025  11:48,  aktualizováno  14:18

