Již v polovině v podstatě rozhodnutá a nakonec nevídaně dramatická. Letošní sezona formule 1 byla nebývale vyrovnaná a také napínavá - v závěrečném dějství bojovali o titul hned tři jezdci. Nebyla nouze o emoce, zvraty ani všelijaká překvapení.
Autor: AP
Nejemotivnější výstup sezony? Možná. Na tohle Max Verstappen zvyklý rozhodně není – v domácí Velké ceně svého týmu se pakoval už v prvním kole. Nerozvážný mladík Kimi Antonelli z Mercedesu ho v Rakousku poslal ze hry ven.
Autor: Reuters
Jednoznačným tahákem pro média byl při úvodu sezony v Austrálii sedminásobný šampion Lewis Hamilton – po přestupu do Ferrari od něj někteří čekali zázraky. V úvodním závodě však dojel až desátý a v průběhu sezony bylo i mnohem hůř. Poprvé v kariéře se nepodíval na stupně vítězů.
Autor: Reuters
Jak se bude odvíjet sezona, ukázala už Velká cena Číny. Druhý závod ovládli jezdci jednoznačně nejrychlejšího McLarenu. Vyhrál Piastri a nestačil ani Verstappen.
Autor: ČTK
Na úvod roku se dařilo Júkimu Cunodovi, Japonec s vozem Racing Bulls zářil. Rychle byl přesunut do A-týmu Red Bullu, kde však zcela propadl a pro příští sezonu přišel o závodní sedačku. Bude z něj pouze rezervní jezdec.
Autor: Reuters
V Japonsku se radoval z triumfu Max Verstappen. Přesto bylo zřejmé, že Red Bull není tak rychlý a nebýt jezdeckého umu šampiona, končil by možná i mimo bodované pozice.
Autor: AP
Nejlepším jezdcem mimo Red Bull a McLaren byl suverénně George Russell. S Mercedesem dokázal dokonce jednou vyhrát. Zde bojuje kolo na kolo s Oscarem Piastrim.
Autor: Reuters
Osmnáctiletý mladíček Andrea Kimi Antonelli střídal světlé momenty s těmi horšími, ale celkově uspěl. Je velkou nadějí do budoucna, jen si vzpomeňte, jak si v prvních sezonách v F1 počínal Max Verstappen – přezdívka Crashstappen nevznikla sama o sobě.
Autor: Reuters
V Saúdské Arábii se radoval z triumfu Oscar Piastri a potvrdil, že je vážným adeptem na titul. Dvojku Norrisovi nehodlal dělat ani náhodou.
Autor: AP
Ve sprintu v Miami zapršelo, přesto opět suverénně vládly McLareny. Norris a Piastri potvrdili, že vyhrávají za všech podmínek. A Red Bull začínal tušit, že to s obhajobou bude hodně složité.
Autor: Reuters
V Monaku většinou vítězí zkušení, jenže Lewis Hamilton ani zde nepotvrdil očekávanou výkonnost a navíc se začalo ukazovat, že chce až moc.
Autor: Manu Fernandez, AP
Russellův triumf v Kanadě byl velký a v Mercedesu se slavilo dlouho do noci. Na mistrovské vavříny však pomýšlet nemohl, výkonnostní ztráta na McLaren a Verstappena byla přece jen příliš velká.
Autor: Christinne Muschi, AP
Parádní alpské scenérie Velké ceny Rakouska domácím nepřály, opět se radoval McLaren.
Autor: Denes Erdos, AP
Nebylo překvapením, že v Anglii závodníkům formule 1 zapršelo. Spíš se moc nečekalo, že cílem jako první projede Lando Norris, který dřív za proměnlivých podmínek býval nejistý a častokrát i boural.
Autor: Reuters
Jeden z nejsilnějších momentů sezony – rekordman v počtu startů v F1 bez umístění na stupních vítězů se dočkal. Voda v Británii vynesla na třetí příčku Nika Hülkenberga – sedmatřicetiletý jezdec, který ve formuli 1 debutoval v roce 2010, se mimořádného úspěchu dočkal až při 239. startu.
Autor: AP
Kvůli silnému dešti se odkládal start v Belgii, nakonec se začínalo za safety carem a drama z toho nebylo žádné. Svou letošní jistotu na vodě potvrdil McLaren, vyhrál Piastri.
Autor: Reuters
Nejhorším týmem sezony byl nečekaně Alpine a argentinský talent Franco Colapinto nezískal ani bod. Zato ukázal řadu chyb a párkrát zdelomoloval svěřený monopost. Navíc v průběhu sezony Francouzi ztráceli, plně se soustředili na vývoj vozu pro sezonu 2026.
Autor: Reuters
Naopak sezonu snů zažíval Isack Hadjar, vicemistr formule 2 se po rozpačitých začátcích chytil, s vozem stáje Racing Bulls předváděl doslova zázraky, a v Nizozemsku se dokonce radoval ze třetího místa. Po zásluze si příští rok vyzkouší závodní sedačku v A-týmu Red Bullu po boku Maxe Verstappena.
Autor: Reuters
Před Velkou cenou Itálie ztrácel Max Verstappen na lídra šampionátu Piastriho 104 bodů a sám prohlásil, že na titul už ani náhodou nemyslí. Red Bull však konečně přišel na to, jak dostat z vozu další rychlost a od Velké ceny Itálie v Monze byl z Verstappena opět postrach soupeřů – vyhrál a začal stahovat náskok konkurence z McLarenu. Pomohla mu i změna atmosféry v týmu, po odchodu šéfa stáje Christiana Hornera se z rozhádaného Red Bulu opět stala jedna rodina.
Autor: Reuters
Také v Ázerbájdžánu vládl Verstappen, ale více pozornosti si vysloužil Carlos Sainz, který se vrátil na stupně vítězů. Po nuceném odchodu z Ferrari ho mnozí odepisovali, ale s williamsem dokázal občas zatápět favoritům a rozhodně zanechal v sezoně 2025 lepší dojem než Lewis Hamilton, který ho v Maranellu nahradil.
Autor: Reuters
V Singapuru se podruhé v sezoně radoval Russell, Verstappen situaci kontroloval z druhého místa.
Autor: Reuters
V americkém Austinu opět slavil Max Verstappen, McLaren dál přicházel o náskok. Ve sprintu dokonce po vzájemné kolizi v první zatáčce Lando Norris a Oscar Piastri předčasně skončili.
Autor: AP
V Brazílii bouralo Ferrari, tentokrát Leclerc, a tragická sezona rudých pokračovala. Vyhrál Lando Norris, čímž dal jasně najevo, že ani skvělý finiš sezony nemusí Verstappenovi k titulu stačit.
Autor: Reuters
Koncem sezony veřejnost poprvé spatřila formuli 1 se znakem Audi – německá automobilka dokončila transformaci stáje Sauber a od sezony 2026 již formule pojede v jejich barvách.
Autor: Reuters
Korunu nejnablýskanějšího závodu již dávno od Velké ceny Monaka převzalo Las Vegas – zástup celebrit na Velké ceně byl i letos značně dlouhý, nechyběl ani slavný herecký pár Michael Douglas a Catherine Zeta-Jonesová.
Autor: Reuters
Ve Vegas to žije a na své si přišel milovník světa slavných Lewis Hamilton. Na snímku ho doprovází (zprava) Beyoncé, Jay-Z, Travis Scott a Michael Rubin. Naopak průšvihem bylo Vegas po McLaren. Oba jezdci byli diskvalifikováni, neboť měli po závodě na svých vozech nadměrně poškozené kluzné desky. Norris přišel vyřazením z výsledků o 18 bodů, jeho parťák Piastri o 12. A Verstappen byl rázem na dostřel.
Autor: IG - F1
Max Verstappen se radoval také v předposledním závodě v Kataru, na snímku dostává polibek od partnerky Kelly Piquetové. Rozhodnout o titulu se muselo až v samotném prosincovém finále.
Autor: Reuters
Také v Abú Zabí dominoval Verstappen, ale výhra na titul nestačila – Lando Norris kontroloval závod z třetího místa a o pouhé dva body se premiérově stal mistrem světa. McLaren slavil poprvé od roku 2008, kdy se v jeho barvách zaskvěl tehdy mladý a talentovaný Lewis Hamilton.
Autor: Amr Alfiky, Reuters