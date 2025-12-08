|
Od Austrálie po Abú Zabí. To nejzásadnější ze sezony F1, bavili nečekaní hrdinové
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...
OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně
Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...
Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky
Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...
Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?
Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...
Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech
Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....
Učil ve školce, ale zažil i největší fotbalový podraz. Může teď Frank změnit Tottenham?
Není jednoduché si představit, co všechno se v něm muselo odehrávat. Vztek? Zklamání? Ponížení? Minimálně navenek na sobě fotbalový kouč Thomas Frank po dramatickém konci v Bröndby Kodaň, což bylo...
Nymburk si může v Lize mistrů zajistit postup, chystá se hlavně na Američany
Nymburští basketbalisté nastoupí v úterním utkání 5. kola základní části Ligy mistrů na hřišti týmu Sabah Baku a v případě výhry si zajistí baráž o postup do osmifinále. Svěřenci trenéra Orena Amiela...
Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka, pátrá po něm policie
Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledají agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška.
Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané
V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...
Ohtani vyrovnal Jamese a Woodse, znovu se stal Sportovcem roku agentury AP
Japonský baseballista Šohei Ohtani vyhrál počtvrté anketu tiskové agentury AP o nejlepšího mužského sportovce roku. Jednatřicetiletý hráč tím vyrovnal rekordní počet vítězství basketbalisty LeBrona...
Přívratský kraloval střelcům v Dauhá a zářil: Další milník překonán
Jiří Přívratský, sportovní střelec plzeňského Olympu, si připsal další velký triumf. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant v neděli v Dauhá poprvé v kariéře vyhrál finále Světového poháru v...
V Red Bullu údajně končí vlivný poradce Marko, ve stáji působil dvacet let
Stáj Red Bull zřejmě před příští sezonou šampionátu formule 1 opustí vlivný poradce Helmut Marko. Dvaaosmdesátiletý Rakušan, jenž je v týmu od jeho debutu v seriálu v roce 2005, má sice smlouvu ještě...
Nešťastníci z Wolverhamptonu. Rodí se nejhorší tým v historii Premier League?
Zápas začal, ale na tribunách bylo ticho. Skalní fanoušci fotbalistů Wolverhamptonu, nešťastníků Premier League, úvodních patnáct minut pondělní dohrávky proti Manchesteru United bojkotovali. „Nebudu...
Ruku si chtěl urvat, ale temnotu zahnal. I díky Shiffrinové. Kilde se vrací a plní plán
V super-G v americkém Copper Mountain dojel čtyřiadvacátý, minulý čtvrtek v Beaver Creeku jedenáctý ve sjezdu, načež páteční superobří slalom v náročných povětrnostních podmínkách nedokončil. Pokud...
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...
Olympijský turnaj se bude hrát na menším ledě než v NHL. Ale já se těším, hlásí Nečas
Už tak měla NHL spoustu obav ohledně hokejové haly, která roste v Miláně pro olympijské hry. Nestihne různé testy a zkoušky, pravděpodobně půjde rovnou do provozu. A stavaři si navíc připravili pro...
Jak Krejčí přebil splín: Byl jsem naštvaný. Už to vypadalo, že v NBA nebudu mít místo
Tuhle situaci zažil během působení v NBA už poněkolikáté, což ho citelně zasáhlo. Z prvních devíti zápasů sezony zůstal Vít Krejčí čtyřikrát jen na lavičce a ve zbylých dostal minimální prostor, opět...