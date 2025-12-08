Od Austrálie po Abú Zabí. To nejzásadnější ze sezony F1, bavili nečekaní hrdinové

Autor:
  12:20
Již v polovině v podstatě rozhodnutá a nakonec nevídaně dramatická. Letošní sezona formule 1 byla nebývale vyrovnaná a také napínavá - v závěrečném dějství bojovali o titul hned tři jezdci. Nebyla nouze o emoce, zvraty ani všelijaká překvapení.
Zamyšlený Lewis Hamilton v trénincích na Velkou cenu Austrálie. Max Verstappen z Red Bullu a Andrea Kimi Antonelli v diskuzi po kolizi Velkou... Lewis Hamilton v obležení fanoušků a fotografů. MCLARENY V ČELE. Oscar Piastri a Lando Norris dominují Velké ceně Číny formule... Júki Cunoda během tréninku na Velkou cenu Japonska. FINIŠ. Max Verstappen v cíli Velké ceny Japonska. Oscar Piastri najíždí do první zatáčky Velké ceny Bahrajnu těsně před Georgem... Andrea Kimi Antonelli na trati Velké ceny Saúdské Arábie Oscar Piastri, vítěz Velké ceny Saúdské Arábie Jezdci se během sprintu v Miami potýkali s deštivými podmínkami. Monopost Lewise Hamiltona z Ferrari je odklízen z trati v Monaku. George Russell z Mercedesu slaví svůj triumf ve Velké ceně Kanady s davem.

Zobrazit celou fotogalerii

Prohlédněte si pohodlně všechny fotografie
Vstoupit do diskuse (5 příspěvků)
title=Tipsport - partner programu
Jiménezová Kasintsevová vs. SiskováTenis - - 9. 12. 2025:Jiménezová Kasintsevová vs. Sisková //www.idnes.cz/sport
Živě3:2
  • 1.42
  • -
  • 2.82
Kajrat vs. PireusFotbal - 6. kolo - 9. 12. 2025:Kajrat vs. Pireus //www.idnes.cz/sport
9. 12. 16:30
  • 6.71
  • 4.74
  • 1.49
Sabah Baku vs. NymburkBasketbal - 5. kolo skupiny B - 9. 12. 2025:Sabah Baku vs. Nymburk //www.idnes.cz/sport
9. 12. 17:00
  • 3.46
  • 16.70
  • 1.36
Bayern vs. Sporting LisabonFotbal - 6. kolo - 9. 12. 2025:Bayern vs. Sporting Lisabon //www.idnes.cz/sport
9. 12. 18:45
  • 1.24
  • 6.85
  • 12.40
Tottenham vs. SlaviaFotbal - 6. kolo - 9. 12. 2025:Tottenham vs. Slavia //www.idnes.cz/sport
9. 12. 21:00
  • 1.46
  • 4.82
  • 7.21
Program a výsledky
Ministerstvo financí varuje: Účastí na hazardní hře může vzniknout závislost.
Výsledky

Nejčtenější

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

OBRAZEM: Novinky i klasiky. Podívejte se na hokejové dresy pro olympiádu v Miláně

Dres kanadské hokejové reprezentace pro olympijské hry 2026.

Bílá, červená, modrá. Tradiční barvy, které hokejová reprezentace obleče i na nadcházejících olympijských hrách. Češi představili nové dresy pro vrcholnou akci příštího roku už s předstihem, stejně...

Tragická nehoda amatérského vzpěrače. Muže zabil pád těžké činky

Fatální nehoda v posilovně. Těžká činka v Brazílii stála muže život

Amatérský vzpěrač Ronald Montenegro zemřel v pětapadesáti letech při nešťastné nehodě během tréninku v posilovně v brazilském města Olinda. Bezpečnostní kamera zachytila chvíli, kdy mu při cviku na...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Los mistrovství světa bude moderovat modelka Heidi Klumová. Po 20 letech

Heidi Klumová na show značky L’Oreal v Paříži (29. září 2025)

Německá topmodelka Heidi Klumová bude v pátek moderovat los fotbalového mistrovství světa, což si vyzkoušela už před 20 lety. Slavnostní ceremoniál začne v 18:00 SEČ v Centru múzických umění Johna F....

Učil ve školce, ale zažil i největší fotbalový podraz. Může teď Frank změnit Tottenham?

Premium
Kouč Tottenhamu Thomas Frank po utkání proti Doncasteru.

Není jednoduché si představit, co všechno se v něm muselo odehrávat. Vztek? Zklamání? Ponížení? Minimálně navenek na sobě fotbalový kouč Thomas Frank po dramatickém konci v Bröndby Kodaň, což bylo...

9. prosince 2025

Nymburk si může v Lize mistrů zajistit postup, chystá se hlavně na Američany

Basketbalisté Baku vystavují dvojnásobný blok nymburskému Riceovi.

Nymburští basketbalisté nastoupí v úterním utkání 5. kola základní části Ligy mistrů na hřišti týmu Sabah Baku a v případě výhry si zajistí baráž o postup do osmifinále. Svěřenci trenéra Orena Amiela...

9. prosince 2025  15:41

Rány do krku a hlavy. Násilník při hokeji v Jihlavě napadl diváka, pátrá po něm policie

Policie žádá občany, kteří poznají muže na fotografii, aby se ozvali na...

Jihlavští policisté řeší další incident z Horácké multifunkční arény. Tentokrát hledají agresora, který při zápasu mezi domácí Duklou a Kolínem 15. listopadu napadl v prostorách haly jiného fanouška.

9. prosince 2025  14:48

Janecký vzpomíná: Hlinky jsme se báli! Pardubice berou legendy jako poddané

Otakar Janecký na tréninku reprezentace během mistrovství světa 1993.

V Síni slávy finského hokeje je už devatenáct let. A teď patří i do té české. „Je krásné, když se toho dožijete,“ uznal spokojeně Otakar Janecký, dvojnásobný mistr tuzemské nejvyšší soutěže a držitel...

9. prosince 2025  14:01

Ohtani vyrovnal Jamese a Woodse, znovu se stal Sportovcem roku agentury AP

Shohei Ohtani z Los Angeles Dodgers v šestém zápase Světové série v Torontu....

Japonský baseballista Šohei Ohtani vyhrál počtvrté anketu tiskové agentury AP o nejlepšího mužského sportovce roku. Jednatřicetiletý hráč tím vyrovnal rekordní počet vítězství basketbalisty LeBrona...

9. prosince 2025  13:56

Přívratský kraloval střelcům v Dauhá a zářil: Další milník překonán

Jiří Přívratský bojuje ve finále malorážky. (1. srpna 2024)

Jiří Přívratský, sportovní střelec plzeňského Olympu, si připsal další velký triumf. Čtyřiadvacetiletý český reprezentant v neděli v Dauhá poprvé v kariéře vyhrál finále Světového poháru v...

9. prosince 2025  13:13

Reportáž ze stadionu Tottenham Hotspur
9. 12.

V Red Bullu údajně končí vlivný poradce Marko, ve stáji působil dvacet let

Max Verstappen se objímá s konzultantem Red Bullu Helmutem Markem.

Stáj Red Bull zřejmě před příští sezonou šampionátu formule 1 opustí vlivný poradce Helmut Marko. Dvaaosmdesátiletý Rakušan, jenž je v týmu od jeho debutu v seriálu v roce 2005, má sice smlouvu ještě...

9. prosince 2025  13:10

Nešťastníci z Wolverhamptonu. Rodí se nejhorší tým v historii Premier League?

Andre (vlevo s kapitánskou páskou), Ladislav Krejčí z Wolverhamptonu po prohře...

Zápas začal, ale na tribunách bylo ticho. Skalní fanoušci fotbalistů Wolverhamptonu, nešťastníků Premier League, úvodních patnáct minut pondělní dohrávky proti Manchesteru United bojkotovali. „Nebudu...

9. prosince 2025  13:05

Ruku si chtěl urvat, ale temnotu zahnal. I díky Shiffrinové. Kilde se vrací a plní plán

Premium
Norský lyžař Aleksander Aamodt Kilde mává fanouškům.

V super-G v americkém Copper Mountain dojel čtyřiadvacátý, minulý čtvrtek v Beaver Creeku jedenáctý ve sjezdu, načež páteční superobří slalom v náročných povětrnostních podmínkách nedokončil. Pokud...

9. prosince 2025

Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek
Sledujte Adventní kalendář 2025 a vyhrajte každý den nový dárek

Oslavte letošní svátky s eMiminem. Přichystali jsme pro vás na každý den nové výhry, kterými můžete rozmazlit sebe nebo je nachystat pod stromeček...

Olympijský turnaj se bude hrát na menším ledě než v NHL. Ale já se těším, hlásí Nečas

Martin Nečas s Nathanem MacKinnonem oslavují další trefu.

Už tak měla NHL spoustu obav ohledně hokejové haly, která roste v Miláně pro olympijské hry. Nestihne různé testy a zkoušky, pravděpodobně půjde rovnou do provozu. A stavaři si navíc připravili pro...

9. prosince 2025  11:38

Jak Krejčí přebil splín: Byl jsem naštvaný. Už to vypadalo, že v NBA nebudu mít místo

Vít Krejčí (27) z Atlanty smečuje v zápase s Clevelandem.

Tuhle situaci zažil během působení v NBA už poněkolikáté, což ho citelně zasáhlo. Z prvních devíti zápasů sezony zůstal Vít Krejčí čtyřikrát jen na lavičce a ve zbylých dostal minimální prostor, opět...

9. prosince 2025  11:18

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.