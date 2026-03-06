Zápletky nové sezony F1: mistr v ústraní, restart legendy. A kdo je v krizi už teď?

S obhájcem se nepočítá
V takové roli se jezdci trochu paradoxně vidí rádi. Pozice v závětří favoritů jim vyhovuje, pozornost často přehazují na jiné stáje. Ani letošní týdny před startem sezony nebyly jiné.
Mercedes je nejlepší. Ferrari jezdí rychle. Red Bull nevypadá špatně. To všechno znělo z úst pilotů na předsezonních testech. Nakonec se dotyční v paddocku tak nějak shodli, že Mercedes s Ferrari mají aktuálně největší šanci na výhru. McLaren nikoliv. Přestože obhajuje tituly konstruktérů i jezdců (Norris).
„Bylo by velmi optimistické tvrdit, že budeme mít stejnou formu jako před 12 měsíci,“ hlásí pilot Oscar Piastri. „Myslím, že budeme vepředu, ale z testů mám pocit, že jsme třetí nejrychlejší,“ dodává.