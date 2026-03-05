Jak se vám líbila loňská sezona F1?
Líbila. Od poloviny začal Max (Verstappen) mclareny stahovat a bylo to zajímavé. Všichni si říkali, že není možné, aby to dal. A on to skoro dal. Kdyby měl v první polovině roku o trošku lepší auto, zase by byl mistrem světa. Ale bylo to napínavé, bylo to skvělé. Jak jsem mu dřív moc nefandil, tak loni ano. Ať už byl dřív, jaký byl, minulý rok předvedl, jak ostatní jezdce přečnívá. Samozřejmě jezdeckým uměním, ale hlavně hlavou – přemýšlením o závodění, o jednotlivých krocích, svým přístupem k Velké ceně a všemu kolem ní. Ve svých letech by mohl šéfovat všem jezdcům formule 1. Má na to nejen ruce a koule, ale i hlavu.
A co výkony jezdců McLarenu?
Od začátku sezony jsem držel palce spíš Piastrimu – tichý, příjemný a rychlý. Ale v Monze si po zpackané zastávce v boxech Norrise prohodili jezdci McLarenu pozice přímo na dráze, Piastri musel Norrise pustit. Od té doby byl Oscar o půl vteřiny pomalejší než Norris. Něco se změnilo, něco se stalo a já nevím co. Do Monzy byli na stejné úrovni a v závěru vždy Piastri Norrise předčil. A po ní? Chyby v Baku, v dalších závodech, ztrácel a nedařilo se mu. Najednou nevyhrával a dojížděl třeba čtvrtý. Jako by v McLarenu nechtěli, aby získal titul, i když tvrdili, že to tak není. Bylo to zvláštní. A i proto si myslím, že si Norris titul nezasloužil. Ale to si historie pamatovat nebude.
Překvapil vás nevydařený vstup Lewise Hamiltona do Ferrari?
V roce 2021 ztratil v posledních metrech v Abú Zabí titul. Byl to psychický zlom obřího rázu: roky byl na koni, určoval, jak se mají ostatní piloti chovat, co mají dělat. A najednou ho Max zničil. Od té doby už ze sebe nedokáže vydat tolik jako dřív. A poté šel k Ferrari, kde vyhořeli mistři světa jako Vettel a Alonso, kteří na tom byli v předchozí sezoně ovšem ještě lépe než on. Navíc mu nedali ani potřebné podmínky – dostal inženýra, s kterým se prvního půl roku po vysílačce dohadoval, o autu ani nemluvím. Teď bude úplně nové auto a jiný inženýr, ale stáří nezastavíte, přemýšlíte jinak, řešíte jiné věci a podepíše se na to každém.
A proč se věk nijak zásadně nepodepsal na Alonsovi, kterému bude 45 let?
Má pozici suverénní jedničky, ví o tom, tým mu dává najevo, že nemá soupeře, a proto si to užívá a jede si naprosto v pohodě i s autem, které nestačí. Ale pokud byste vedle něj dali i třeba mladého Antonelliho, tak má problém. I když je rozumný, stabilní, zkušený a stále celkem rychlý. Ale to mu se Strollem nehrozí, v pohodě si s autem hraje na trati a necítí žádný tlak. Zatímco Hamilton je v křeči.
Jen hledáte výmluvy! Boj v zákulisí F1, nové regule se změní. Zpomalí úpravy favorita?
Co očekáváte od letošní sezony? Dramata započala už při testech, kdy Verstappen ostře kritizoval, že se vozy přiblížily k elektroautům, musí v zatáčkách šetřit energii a namísto řízení a adrenalinu „manažuje“ výkon. To je vývoj a ten musí jít nějakým směrem. V roce 2014 se vrátily do F1 turbomotory, najednou se změnil zvuk a začali odcházet fanoušci dřívější F1. Poté přišel nástup Liberty Media a Netflixu a najednou se F1 otevřela, přitáhla nové fanoušky, kteří nepamatovali zvuk osmiválce, nebo dokonce dvanáctiválce. V roce 2022 přišla nová pravidla, auta se mi začala designově hrozně líbit a závodění bylo napínavé do posledního závodu loňské sezony. A teď je tu další změna. A zase to bude pro další generaci. My staří to budeme mít možná problém pochopit a nebude se nám to líbit, ale pojede to dál. Dnes týmům AI vytvoří ideální strategii na závod, poradí, jak vše napodobit, rychle se srovnají rozdíly. A co nové předpisy udělají se závoděním a atraktivitou? To ukáže až čas. Možná odejde Max a přijde zase jiný Max. Objeví se noví hrdinové, noví fanoušci. To je standardní koloběh nejen v F1.
Spousta týmů a jezdců si to ale po testech v Bahrajnu nemyslí.
Všichni z toho mají vykulené oči, „hlavu v pejru“. Ale má to pořád čtyři kola a pořád to jede. Jen to nemá motor, ale napůl elektromotor. Můžeme se dožít toho, že za pár let budou baterie, co se týká vývoje, nabíjení a energie na lepší úrovni, než je dnes benzin. A dnešním obavám se budou všichni smát. Ne že bych byl velkým příznivcem elektriky v autech, ale tak to může být. Ale třeba to nevyjde a vrátíme se k čistě spalovacím motorům. Nebo to půjde úplně jinou cestou.
V čem s novými auty je pro jezdce největší rozdíl?
Třeba v tom, že dnes potřebujete k ovládání F1 vysokou školu. Kdysi v začátcích F1 mohl být závodníkem normální mechanik, který uměl jen utáhnout šroub, měl rychlé reflexy a mohl za volant. To dnes nestačí, ale lidi kolem F1 se postarají o to, aby ten sport byl zábavný. O to se nebojím.
Tomáš Enge
49 let
Tomáš Enge je nejzkušenějším závodním jezdcem v Česku. Syn slavného okruhového jezdce osmdesátých let Břetislava Engeho po kariéře v motokárách postupoval formulovými sériemi až do F3000 (dnešní formule 2), kde získal jako první a dosud jediný Čech titul. V roce 2001 získal angažmá ve formuli 1 v týmu Prost. Do Grand Prix šel téměř bez testů a v rozjeté sezoně, přesto dokázal při premiéře v Monze dokončit na 12. místě. Stáj však zkrachovala a po odmítnutí nabídky slabého Minardi se již do šampionátu nevrátil.
Po formuli 2 a F1 závodil za mořem ve slavné sérii IndyCar, kde na okruzích zaznamenal pár dalších úspěchů. Poté dlouho patřil do světové špičky v závodech sportovních vozů GT, drží také kvalifikační rekord v počtu pole position za sebou v legendárním závodě 24h Le Mans.
Při několika startech v rallye proháněl soutěžní specialisty a v historické třídě s vozem Ford Escort MK2 se účastní rallye dodnes. Aktivně také závodí s vozy GT3 a GT4.
Dnes se věnuje mladým jezdcům, českým nadějím. „Jeden je v motokárách, druhý přechází do ‚gétéček´ a další dva jezdí formuli 4. Snad bude díky ním zase v budoucnu český motorsport vidět ve světě i na okruzích. Snažím se předávat své zkušenosti, znám prostředí, lidi i tratě,“ popisuje Enge.
Jak se může při závodech projevit, že formule budou letos menší, lehčí, budou mít užší pneumatiky a aerodynamika bude mít nižší účinnost?
Když přišla nová auta v roce 2022, aerodynamika byla udělaná tak, aby auta mohla jezdit blízko za sebou. Což podle mě zpočátku fungovalo. Ale v posledních letech to týmy inovacemi změnily. Teď to asi zase bude fungovat, ale co bude dál, nikdo netuší. Zatím můžeme jen spekulovat. Vždy budou na začátku nové éry předpisů určité týmy, které budou pozadu, budou vyvíjet auta, dělat upgrady, dohánět ztrátu a můžou se objevit různé nečekané situace. Podívejte se na rok 2009 a na Brawn GP, jak všem vypálili rybník. To se klidně může opakovat, v testech nemusely týmy ukazovat zdaleka vše.
V testech v Bahrajnu bylo nejrychlejší Ferrari, ale dá se rozpoznat, kdo bude vyhrávat závody?
Náznaky se dají vycítit, ale žádné jistoty. Nemusejí dodržovat hmotnost aut, mohou na nich mít nepovolené prvky. Když jsem jezdil F3000, často v testech vyletěly menší týmy a dávaly nám sekundu na kolo. Protože před sezonou můžou s autem dělat cokoliv, jít za hranice pravidel. Takže něco se rozpoznat dá, ale to byste musel být na místě, sledovat jízdy, časy, chování týmů, jejich komunikaci, řeč těla... Ale jinak můžete jen hádat, což dělám teď i já.
Koho byste tipoval na mistra světa?
Pouštěl jsem si videa z testů, poslouchal zvuk motorů, porovnával auta a řekl bych, že vyhraje ten nejlepší. Historie se bude opakovat. Konkrétnější odpověď budu mít až tak za čtyř, pět závodů. A možná ani to ne. Proto je formule 1 atraktivní a vzrušující. Kdybych teď mohl říct, kdo bude mít titul mistra světa, už by nebylo potřeba koukat na závody. Můžeme číst komentáře některých jezdců, jak to jde někam, jak už to není formule 1, ale bude se to zase líbit jiným jezdcům. A bude jich dost, vždyť na F1 stojí fronty. Takže bych se o budoucnost nebo o letošní sezonu vůbec nebál. Naopak, moc se na ni těším. A říkal jsem to už loni, jak moc se těším. Protože poslední sezona sice byla napínavá a do konce dramatická, ale moc vyrovnaná. Už chyběl takový ten náboj, kdo co vymyslí, kdo čím překvapí a co nového se objeví. Takže za mě by se nové technické předpisy měly dělat každý rok, mělo by se přestat testovat v Bahrajnu, aby se do začátku sezony nevědělo, kdo s čím přijde. A to by byly závody!