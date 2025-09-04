Její profil na Instagramu sleduje 70 tisíc fanoušků a tisková agentura Canadian Press ji ve svém textu na začátku roku označila za vycházející hvězdu. Devatenáctiletá Nicole Havrda si tuto pozornost zasloužila výkony v závodech formulí, jimž se věnuje. Od letoška startuje v seriálu F1 Academy, což je nejlepší šampionát pro ženy a slečny do 25 let, spadající přímo pod správu „efjedničkového“ mistrovství světa, a s touto vizitkou se představí o víkendu i na Masarykově okruhu v Brně.
Ve třech závodech F4 CEZ bude dcera českých rodičů jednou ze čtyř dívek ochotných popasovat se s pánskou společností. S tím, co má za sebou, je na její start upřena patřičná pozornost.
|
Kluci? Kamarádí se mnou, dokud je neporazím, říká mladá pilotka formule
„Připravovalo se to poměrně dlouho, bylo náročné v programu Nicole najít čas. Nakonec díky tomu, že v rozpisu F1 Academy figuruje na konci srpna závod v Nizozemsku, se vše podařilo dohodnout,“ řekl Tomáš Peleška, jeden z manažerů týmu JMT Racing, do jehož formule Havrda v Brně usedne.
Poprvé si ji vyzkoušela na konci prázdnin v závodech na Slovakia Ringu, kde se umísťovala na hraně první a druhé desítky. V Brně věří v posun výsledkovou listinou nahoru.
Pro teenagerku z kanadské provincie Britská Kolumbie, kde se její rodiče po odchodu z Česka usadili a otec tam provozuje firmu na výrobu kuchyní na míru, půjde o první vystoupení na české trati vůbec. Na začátku týdne si Masarykův okruh dva dny „načítala“ na simulátoru, ve čtvrtek si ho zkouší přímo ve formuli a v sobotu a v neděli se pojede naostro.
„Je to velký okamžik nejen pro Nicole, ale také pro jejího otce, který v Česku žil. Pro něho má tento víkend zvláštní příchuť,“ upozorňuje Peleška, zatímco dcera Martina Havrdy se na svém webu omezuje na pragmatické konstatování, že čím víc času v sedačce a s volantem v rukou stráví, tím lépe.
Ačkoliv je držitelkou dvou pasů, českého i kanadského, startovat bude vzhledem k držení kanadské závodní licence s vlaječkou s javorovým listem na kapotě.
„Pořád mám v sobě víc české krve než kanadské,“ usmívala se v jednom z rozhovorů během sezony Havrda, milovnice ovocných knedlíků, bramboráků či smaženého sýra.
Osudová návštěva Salcburku
Relativně nedaleko Brna, v rakouském Salcburku, její vášeň pro rychlé vozy před sedmi lety během rodinného tripu Evropou vzplanula. Tehdy dvanáctiletá Nicole usilovně plavala a snila o tom, že díky vodnímu sportu zakusí olympiádu.
Řev motorů při návštěvě Red Bull Ringu, kam svolila jít jen proto, že jejího otce závody F1 vždy bavily, její plány během pár vteřin přehlušil.
„Řekla mi: táto, tam chci! Nevěděl jsem, jestli tím myslí, že chce blíž k trati, aby líp viděla. Odpověděla mi, že ne, že formule jsou přesně to, čemu se chce věnovat,“ vzpomínal v článku Canadian Press její otec.
Okruh hostí závody i kino
Sedm týdnů po motocyklové Grand Prix nabízí Masaryk Racing Days vrchol automobilové sezony na brněnském okruhu.
Program zahrnuje závody supersportů GT, souboje cestovních vozů, přehlídku nastupující generace v seriálu F4 CEZ i pohárové šampionáty.
V rámci exhibičních jízd do Brna dorazí dva monoposty Arrows, s nimiž se v F1 proháněl Jos Verstappen, otec úřadujícího mistra světa Maxe Verstappena.
Fanoušci uvidí také leteckou exhibici, mohou navštívit besedu s moderátorem Martinem Strakou, zkusit si závodní simulátory nebo zajít do kina. To v sobotu ve 20.15 na kryté tribuně T3 promítne dvěma Oscary ověnčený film Le Mans ’66.
Nejdřív svoji dceru posadil do motokáry, brzy však bylo zřejmé, že to stačit nebude. Po třech letech se rozhodl koupit formuli F3, garážovat ji v Kalifornii a každé dva týdny tam patnáctiletou Nicole vozit k jízdám.
Nejdřív svoji dceru posadil do motokáry, brzy však bylo zřejmé, že to stačit nebude. Po třech letech se rozhodl koupit formuli F3, garážovat ji v Kalifornii a každé dva týdny tam patnáctiletou Nicole vozit k jízdám.
Z domova nedaleko Vancouveru k okruhu v kalifornském Comaxu se vypravovali každé dva týdny na dva až tři dny, aby Nicole stihla odkroužit co nejvíc kol na tréninkové trati.
Úspěchy začala sbírat v závodech americké regionální formule, blíž ke světu F1 přičichla jako nejmladší účastnice ryze dívčího seriálu W Series a od letoška je v F1 Academy. Závody se konají během víkendů mistrovství světa „efjedniček“ a nezřídka tedy projíždí před plnými tribunami.
„Už se na nás dívají piloti F1, někdy se po cestě do boxů zastaví, řeknou ahoj, popřejí hodně štěstí. Už to je obrovský zážitek. Servis a marketing kolem nás je velký,“ líčí nadšená Havrda. V průběžném hodnocení jí patří 17. příčka, bodovala jednou.
Jejím idolem je Lewis Hamilton, bývalý sedminásobný mistr světa. Potkali se předloni v Montrealu na rozhovoru pro tamní televizní stanici TSN, která závod F1 na kanadské trati propagovala.
„Počet sledujících na Instagramu mi po tomto rozhovoru raketově vzrostl,“ vzpomínala před časem Havrda.
|
Kluky poráží ve formuli od mala, teď vyzve holky. Čekám víc dramat, říká závodnice
Druhou její sportovní ikonou není nikdo jiný než legendární basketbalista Michael Jordan. Se stejnou zarputilostí, s jakou on házel míče do koše, se na okruzích pouští do soubojů i ona. „Jakmile si nasadíte helmu, je úplně jedno, jestli jste holka, nebo kluk,“ razí svoji teorii.
Za mořem se jí podařilo vyhrávat už předloni v šampionátu F4 na západním pobřeží. Loni se umístila šestá v závodech regionální americké formule F3.
Ráda by takhle postupně došla až do „velkého“ mužského světa. „Nejvyšším snem je F1, kde žena nebyla padesát let. Chci to každopádně dotáhnout co nejdál – ať už do IndyCar, nebo do závodů GT, tak mým jediným cílem je stát se profesionální závodnicí a pobírat za to odpovídající plat,“ vyznala se Havrda letos.
O víkendu se o jejím talentu může přesvědčit Brno.