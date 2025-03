Kluky poráží ve formuli od mala, teď vyzve holky. Čekám víc dramat, říká závodnice

20:00

S celou rodinou před pár dny odletěla do Šanghaje. Tři týdny předtím, než sem zavítá kolos formule 1, kterého je Nicole Havrda, kanadská dívka s českými kořeny, nově součástí. Za tým Hitech bude závodit v ženské sedmidílné doprovodné sérii F1 Academy, z níž se dá dostat třeba do formule 3, nebo i výš. „Dorazili jsme sem tak brzo jednak kvůli testům, a taky proto, abych se pořádně aklimatizovala. Na město, na místní podmínky a podobně. Chci sezonu začít, co nejlíp to půjde,“ říká talentovaná pilotka.