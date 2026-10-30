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Nejrychlejší byl v úvodním mexickém tréninku F1 Leclerc, druhý dojel Antonelli

Autor: ,
  22:23
Charles Leclerc (v popředí) z Ferrari a jeho soupeři během tréninku v Mexiku

Charles Leclerc (v popředí) z Ferrari a jeho soupeři během tréninku v Mexiku | foto: Eloisa SanchezReuters

Gabriele Mini z Alpine a Sergio Perez z Cadillaku během tréninku v Mexiku
Freddie Slater z během tréninku v Mexiku
Charles Leclerc z Ferrari během tréninku v Mexiku
Sergio Perez z Cadillaku během tréninku v Mexiku
7 fotografií
V prvním tréninku na Velkou cenu Mexika formule 1 byl nejrychlejší monacký jezdec Charles Leclerc z Ferrari. Devětadvacetiletý rodák z Monte Carla předčil na trati bratrů Rodríguezových o 659 tisícin sekundy Itala Andreu Kimiho Antonelliho, který může slavit o víkendu premiérový mistrovský titul.

Třetí byl další pilot Mercedesu Dán Frederik Vesti, který v tréninku nahradil Brita George Russella.

Leclerc, který skončil vloni v Mexiku druhý, zajel nejrychlejší čas 1:18,128. V Mexiku zabojuje o druhé vítězství v sezoně, zatím uspěl v červencové Velké ceně Británie. V průběžném pořadí šampionátu mu sice patří páté místo, od druhého Russella ho ale dělí jen devět bodů.

Hned za Leclercem byl v prvním tréninku Antonelli, který se může stát ve 20 letech nejmladším mistrem světa v historii F1. Rodákovi z Boloni, který vede šampionát o 123 bodů před Russellem a o 124 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari, stačí, aby získal v nedělní Grand Prix dva body. Bude mu ale také stačit, když Russell ani Hamilton nezvítězí.

V prvním tréninku se objevilo deset nových pilotů. Týmy musejí podle pravidel věnovat v sezoně alespoň dva tréninky jezdcům, kteří mají na kontě maximálně dva závody v F1. Nejlepším „nováčkem“ byl třetí Vesti, který ztratil na Leclerca 733 tisícin sekundy. Do první desítky se vešel také pátým časem Ajumu Iwasa z Red Bullu, který nahradil Nizozemce Maxe Verstappena.

Druhý trénink začne ve 23:00 SEČ.

Velká cena Mexika

Tréninky na závod MS formule 1

První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:18,128, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,659, 3. Vesti (Dán./Mercedes) -0,733, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,738, 5. Iwasa (Jap./Red Bull) -0,985, 6. Gasly (Fr./Alpine) -1,082.

23:00 druhý trénink

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Fotbal v sezoně 2026/27

Fotbalová Chance liga odstartovala 25. července 2026. V evropských pohárech hrají čtyři české týmy. Reprezentace pod koučem Santim Deniou bojuje v elitní skupině Ligy národů.

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Živě0:1
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Živě1:0
  • 1.07
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  • 130.00
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30. 10. 23:00
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31. 10. 01:00
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