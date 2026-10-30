Třetí byl další pilot Mercedesu Dán Frederik Vesti, který v tréninku nahradil Brita George Russella.
Leclerc, který skončil vloni v Mexiku druhý, zajel nejrychlejší čas 1:18,128. V Mexiku zabojuje o druhé vítězství v sezoně, zatím uspěl v červencové Velké ceně Británie. V průběžném pořadí šampionátu mu sice patří páté místo, od druhého Russella ho ale dělí jen devět bodů.
Hned za Leclercem byl v prvním tréninku Antonelli, který se může stát ve 20 letech nejmladším mistrem světa v historii F1. Rodákovi z Boloni, který vede šampionát o 123 bodů před Russellem a o 124 bodů před Lewisem Hamiltonem z Ferrari, stačí, aby získal v nedělní Grand Prix dva body. Bude mu ale také stačit, když Russell ani Hamilton nezvítězí.
V prvním tréninku se objevilo deset nových pilotů. Týmy musejí podle pravidel věnovat v sezoně alespoň dva tréninky jezdcům, kteří mají na kontě maximálně dva závody v F1. Nejlepším „nováčkem“ byl třetí Vesti, který ztratil na Leclerca 733 tisícin sekundy. Do první desítky se vešel také pátým časem Ajumu Iwasa z Red Bullu, který nahradil Nizozemce Maxe Verstappena.
Druhý trénink začne ve 23:00 SEČ.
Velká cena Mexika
Tréninky na závod MS formule 1
První trénink: 1. Leclerc (Mon./Ferrari) 1:18,128, 2. Antonelli (It./Mercedes) -0,659, 3. Vesti (Dán./Mercedes) -0,733, 4. Hamilton (Brit./Ferrari) -0,738, 5. Iwasa (Jap./Red Bull) -0,985, 6. Gasly (Fr./Alpine) -1,082.
23:00 druhý trénink