Formulová sezona je již minulostí, server givemesport.com se k ní však v rámci ohlédnutí ještě jednou vrátil. Konkrétně k nehodám a všelijakým kolizím, které ovlivnily týmy z hlediska financí. Kteří jezdci, ať už svými chybami nebo nezaviněnými bouračkami, připravili své stáje o nejvíce peněz?
21. MAX VERSTAPPEN - 9,4 MILIONU KORUN. Dřív jeho agresivní jízda zavinila nejednu kolizi, během let ale vyzrál. A ačkoliv se občas do nějakého kontaktu zaplete, letos se může chlubit primátem. Právě on totiž svému týmu ušetřil vůbec nejvíce peněz ze všech jezdců.
20. GEORGE RUSSELL - 9,9 MILIONU. Také Brit ve službách Mercedesu moc neboural, chybám se dokázal většinou vyvarovat, vůz ho neposlechl třeba jen v Singapuru, kde havaroval v tréninku.
19. ESTEBAN OCON - 14,4 MILIONU. Poměrně velký skok s částkou vzhůru, i tak mohou být v Haasu s Estebanem Oconem relativně spokojení.
18. KIMI ANTONELLI - 19 MILIONŮ. Ačkoliv vám u nováčka v barvách Mercedesu vyskočí možná vícero přešlapů, paradoxně ho nevyšly tak draho. Rozhodně ale má co zlepšovat.
17. FERNANDO ALONSO - 19,3 MILIONU. Španěl neměl v rukách zrovna ideální monopost, i tak ale dokázal jeho výkon častokrát naplno maximalizovat. A vyhnul se i větším nehodám.
16. NICO HÜLKENBERG - 21,6 MILIONU. Tady se dostáváme už nad milion i v dolarech. Sauber ve své poslední sezoně v F1 musel vytáhnout kvůli kolizím spoustu financí, ale Hülkenberg to ještě jakžtakž zvládl.
15. ALEXANDER ALBON - 25,6 MILIONU. Thajec ve Williamsu nejezdil špatně, ale loni přeci jen okouzlil fanoušky o trochu více. Kolegu Sainze alespoň porazil v ušetřených nákladech.
14. PIERRE GASLY - 27,6 MILIONU. V Alpine by na sezonu 2025 nejradši zapomněli. Výkony podávali prachbídné, uspořit co nejvíce peněz bylo nutností.
13. CARLOS SAINZ - 31,9 MILIONU. Španěl může být s první sezonou ve Williamsu spokojený, přeci jen pódiová umístění rozhodně nečekal. Co se utracených financí týče, stále se vešel do lepší poloviny.
12. LEWIS HAMILTON - 34,4 MILIONU. Kdežto sedminásobný mistr světa si debutovou sezonu ve Ferrari představoval rozhodně lépe. Vůz mu absolutně nevyhovoval, občas se s ním ocitl i v bariéře. Třeba jako na fotce z Nizozemska.
11. OLIVER BEARMAN - 35,6 MILIONU. Přesně v polovině tabulky figuruje nováček z Haasu. S výkony může být spokojený, na finanční stránce jistě zapracuje.
10. LIAM LAWSON - 36,4 MILIONU. Přesouváme se do „top“ desítky. Novozélanďan prožil těžký rok, když v Red Bullu vydržel jen dva závody. V Racing Bulls měl větší klid, ale nevyhnul se ani kolizím.
9. FRANCO COLAPINTO - 39,1 MILIONU. Argentinec během celé sezony nedokázal ani jednou bodovat, zato boural třeba v kvalifikacích v Británii, Imole nebo Baku.
8. ISACK HADJAR - 41,1 MILIONU. Další nováček, co se nevyhnul trablům. Boural už v zahřívacím kole prvního závodu v Austrálii, čímž své fanoušky trochu vystrašil. Poté se mu dařilo už lépe.
7. JACK DOOHAN - 44,7 MILIONU. Přestože se zúčastnil jen šesti Velkých cen, v seznamu je velmi vysoko. Boural totiž ve čtyřech z nich, pak ho tým vyměnil za Colapinta.
6. OSCAR PIASTRI - 45,2 MILIONU. Možná trochu překvapivě se až teď objevuje první z McLarenů. Australana ale jistě více trápí prohraná bitva o titul s týmovým kolegou.
5. CHARLES LECLERC - 45,9 MILIONU. Monačan havaroval třeba v Nizozemsku nebo Brazílii, v Miami boural ve sprintu při jízdě na start. I proto mu patří páté místo.
4. LANCE STROLL - 55,8 MILIONU. Čekali jste Kanaďana ještě výše? Už tak se ale posouváme od Leclerca o téměř deset milionů, Stroll opět potvrdil, že mu nehody nejsou cizí.
3. LANDO NORRIS - 60,4 MILIONU. Pódium pro mistra světa. Jistě se vám vybaví kolize z Kanady s kolegou Piastrim, do kterého vrazil zezadu, nebo nehoda z kvalifikace v Saúdské Arábii.
2. JÚKI CUNODA - 72,9 MILIONU. To už je pořádný balík. Možná i proto se Red Bull rozhodl se s malým Japoncem rozloučit, třeba v Imole to monopost odnesl vážně hodně.
1. GABRIEL BORTOLETO - 82,8 MILIONU. O nejvíce peněz připravil svůj tým nováček ze Sauberu. Jistě si vzpomínáte na jeho nepovedenou štaci doma v Brazílii, kdy boural ve sprintu i v hlavním závodě. A to bohužel nebylo všechno...
