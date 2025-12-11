|
Největší bouračky v sezoně. Kteří piloti F1 připravili své týmy o nejvíce peněz?
Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem
Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...
Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat
První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...
Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu
Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...
Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?
Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...
Formulová sezona je již minulostí, server givemesport.com se k ní však v rámci ohlédnutí ještě jednou vrátil. Konkrétně k nehodám a všelijakým kolizím, které ovlivnily týmy z hlediska financí. Kteří...
Místo olympiády v Rusku? S Ružičkou má KHL jiné plány, Slovákům se kupí problémy
Možné potíže se pomalu stávají realitou. Zatímco Češi bojují ve Švýcarsku v rámci podniku Euro Hockey Tour, slovenští hokejisté si zahráli na domácím Kaufland Cupu. Avšak bez krajánků z KHL. Ačkoli...
SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat
Druhou zastávkou Světového poháru v biatlonu je rakouský Hochfilzen. Uvidíme celkem šest závodů: sprinty, stíhačky a štafety. Jaký je program závodů, výsledky, českou nominaci i kde vzrušující...
Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat
Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. O titul se utkají...
Atlanta v NBA vysoko prohrála s Detroitem, Krejčí dal osm bodů
Basketbalisté Atlanty prohráli v NBA na palubovce Detroitu vysoko 115:142. Český reprezentant Vít Krejčí v dresu Hawks strávil na palubovce 28 minut a zaznamenal osm bodů, dva doskoky, dvě asistence...
Vejmelka byl v NHL hvězdou zápasu, v dresu Utahu pochytal 33 střel
V pátek hokejová NHL nabídla jen dva zápasy. Brankář Karel Vejmelka zazářil u výhry Utahu 5:3 nad Seattlem. V bráně domácích zastavil 33 z 36 střel a vysloužil si ocenění pro první hvězdu duelu. V...
Neklidná Francie. Hříšnice Simonová je zpět, oběti lidé vyhrožovali smrtí dcery
Od našeho zpravodaje v Rakousku Desetkrát byla mistryní světa a v roce 2023 držela nad hlavou i velký glóbus. Pak Julii Simonovou odsoudili za krádež a zneužití kreditních karet Justine Braisazové-Bouchetové a další členky...
Barcelona se rozstřílela, Veselý se Satoranským pomohli k triumfu
I díky 12 bodům Jana Veselého a sedmi bodům Tomáše Satoranského vybojovali basketbalisté Barcelony v Eurolize cenné vítězství nad Olympiakosem Pireus. Řecký tým doma zdolali 98:85 a v neúplné tabulce...
Německé a norské házenkářky se utkají ve světovém finále
Německé házenkářky postoupily poprvé od roku 1993 do finále mistrovství světa. V semifinále vyřadily v Rotterdamu obhájkyně titulu Francouzky, které porazily 29:23, a o zlato si v neděli zahrají s...
Zdráhalová dojela v Hamaru čtvrtá na 1500 metrů, Jílek byl při premiéře šestý
Nikola Zdráhalová skončila čtvrtá v závodě Světového poháru rychlobruslařek na trati 1500 m v Hamaru a o jednu pozici si vylepšila životní maximum v seriálu. Devětadvacetiletá česká reprezentantka...
Světový pohár v rychlobruslení Hamar 2025: program, výsledky, Češi
Rychlobruslařská sezona je v plném proudu a pádí za další zastávkou. V pořadí čtvrtý díl Světového poháru se odehraje ve norském Hamaru. Soutěžit se bude od pátku 12. prosince do neděle 14. prosince....
MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat
Velký florbalový svátek zamířil do Česka. V Brně a Ostravě se od 6. do 14. prosince koná mistrovství světa žen. Domácí reprezentace, která před dvěma lety v Singapuru slavila bronz, znovu touží po...
První nula byla na dosah. Pak asi přišla rána z vyplašení, říkala Charvátová
Od našeho zpravodaje v Rakousku Už už se zdálo, že se to konečně povede. Lucie Charvátová sahala po své první životní čisté střelbě ve sprintu. Pět terčů vleže zlikvidovala. Čtyři vstoje také. Až ten poslední nezbělal. „Těsně mimo...