Největší bouračky v sezoně. Kteří piloti F1 připravili své týmy o nejvíce peněz?

  8:30
Formulová sezona je již minulostí, server givemesport.com se k ní však v rámci ohlédnutí ještě jednou vrátil. Konkrétně k nehodám a všelijakým kolizím, které ovlivnily týmy z hlediska financí. Kteří jezdci, ať už svými chybami nebo nezaviněnými bouračkami, připravili své stáje o nejvíce peněz?
Gabriel Bortoleto boural v domácí Velké ceně Brazílie. Max Verstappen z Red Bullu hledí na svůj monopost po nehodě ve Velké ceně... George Russell, vítěz kvalifikace na Velkou cenu Singapuru Esteban Ocon z Haasu na okruhu v belgickém Spa-Francorchamps Kimi Antonelli havaroval v Monze. Fernando Alonso v pit stopu. Traťoví maršálové odklízejí trosky monopostu Nica Hülkenberga ze stáje Kick... Williams přivezl do Brazílie nově nalakovaný vůz. Francouz Pierre Gasly během prvního tréninku na Velkou cenu Saúdské Arábie. Carlos Sainz z Williamsu řeší problémy vozem, hoří mu brzdy. Lewis Hamilton po nehodě při Velké ceně Nizozemska. Usměvavý Oliver Bearman po životním závodě v Mexiku.

Při návratu zaujala novou vizáží, teď míří na OnlyFans. Má si vydělat víc než tenisem

Francouzská tenistka Océane Dodinová zaujala už během návratu po zdravotní...

Francouzská tenistka Océane Dodinová letos už jednou překročila hranice sportovní bubliny, když zaujala návratem na kurty po plastické operaci poprsí. Nyní přidává další nezvyklý krok: založila si...

Biatlon 2025/26: program a výsledky SP v biatlonu, kde sledovat

DO BOJE. Biatlonistky s vyprodanými tribunami v zádech vyráží na trať závodu s...

První startovní výstřel sezony 2025/2026 biatlonového Světového poháru padl 29. listopadu ve švédském Östersundu. O poslední body biatlonisté zabojují 16. března v Oslu. Celkem je na programu devět...

Sydney Sweeney překvapila. Na obálce sportovního magazínu pózuje v ringu

Sydney Sweeney po boku skutečné boxerské legendy Christy Martinové, jejíž...

Herečka Sydney Sweeney překvapila fanoušky proměnou z hollywoodské hvězdy v drsnou boxerku. Po uvedení filmu o skutečném osudu bojovnice Christy Martinové se objevila na titulní straně magazínu...

Biatlon SP v Östersundu: výsledky, jak se dařilo českému týmu?

Lucie Charvátová s českým týmem slaví šesté místo ve stíhacím závodě v...

Světový pohár v biatlonu má za sebou první zastávku. Adrenalinové závody ve švédském Östersundu se konaly od soboty 29. listopadu do neděle 7. prosince. Jak napínavé souboje dopadly a jak si vedli...

Místo olympiády v Rusku? S Ružičkou má KHL jiné plány, Slovákům se kupí problémy

Slovenský útočník Adam Ružička se raduje z gólu v dresu Spartaku Moskva.

Možné potíže se pomalu stávají realitou. Zatímco Češi bojují ve Švýcarsku v rámci podniku Euro Hockey Tour, slovenští hokejisté si zahráli na domácím Kaufland Cupu. Avšak bez krajánků z KHL. Ačkoli...

13. prosince 2025  8:27

SP v biatlonu v Hochfilzenu 2025: program, výsledky, Češi, kde sledovat

Michal Krčmář v cíli stíhacího závodu v Östersundu

Druhou zastávkou Světového poháru v biatlonu je rakouský Hochfilzen. Uvidíme celkem šest závodů: sprinty, stíhačky a štafety. Jaký je program závodů, výsledky, českou nominaci i kde vzrušující...

13. prosince 2025  8:11

Mistrovství světa v házené žen 2025: program, výsledky, kde sledovat

Česká házenkářka Charlotte Cholevová v utkání proti Švédsku,

Mistrovství světa v házené žen v roce 2025 hostí Německo a Nizozemsko. Mezi nejlepší týmy postoupila i česká reprezentace. Hraje se od 26. listopadu, vítěz bude známý 14. prosince. O titul se utkají...

8. prosince 2025  22:24,  aktualizováno  13. 12. 8:06

Atlanta v NBA vysoko prohrála s Detroitem, Krejčí dal osm bodů

Caris Levert (vpravo) z Detroitu a Vít Krejčí z Atlanty.

Basketbalisté Atlanty prohráli v NBA na palubovce Detroitu vysoko 115:142. Český reprezentant Vít Krejčí v dresu Hawks strávil na palubovce 28 minut a zaznamenal osm bodů, dva doskoky, dvě asistence...

13. prosince 2025  7:47

Vejmelka byl v NHL hvězdou zápasu, v dresu Utahu pochytal 33 střel

Karel Vejmelka v brance Utahu zasahuje v utkání proti Seattlu.

V pátek hokejová NHL nabídla jen dva zápasy. Brankář Karel Vejmelka zazářil u výhry Utahu 5:3 nad Seattlem. V bráně domácích zastavil 33 z 36 střel a vysloužil si ocenění pro první hvězdu duelu. V...

13. prosince 2025  7:10,  aktualizováno  7:42

Neklidná Francie. Hříšnice Simonová je zpět, oběti lidé vyhrožovali smrtí dcery

Premium
Julia Simonová během sprintu v Hochfilzenu

Od našeho zpravodaje v Rakousku Desetkrát byla mistryní světa a v roce 2023 držela nad hlavou i velký glóbus. Pak Julii Simonovou odsoudili za krádež a zneužití kreditních karet Justine Braisazové-Bouchetové a další členky...

13. prosince 2025

Barcelona se rozstřílela, Veselý se Satoranským pomohli k triumfu

Jan Veselý z Barcelony smečuje během zápasu s Olympiakosem.

I díky 12 bodům Jana Veselého a sedmi bodům Tomáše Satoranského vybojovali basketbalisté Barcelony v Eurolize cenné vítězství nad Olympiakosem Pireus. Řecký tým doma zdolali 98:85 a v neúplné tabulce...

12. prosince 2025  23:20

Německé a norské házenkářky se utkají ve světovém finále

Jenny Behrendová z Německa se raduje v zápase s Francií.

Německé házenkářky postoupily poprvé od roku 1993 do finále mistrovství světa. V semifinále vyřadily v Rotterdamu obhájkyně titulu Francouzky, které porazily 29:23, a o zlato si v neděli zahrají s...

12. prosince 2025  19:59,  aktualizováno  23:02

Zdráhalová dojela v Hamaru čtvrtá na 1500 metrů, Jílek byl při premiéře šestý

Nikola Zdráhalová na oválu v Milwaukee

Nikola Zdráhalová skončila čtvrtá v závodě Světového poháru rychlobruslařek na trati 1500 m v Hamaru a o jednu pozici si vylepšila životní maximum v seriálu. Devětadvacetiletá česká reprezentantka...

12. prosince 2025  21:28,  aktualizováno  22:36

Světový pohár v rychlobruslení Hamar 2025: program, výsledky, Češi

Metoděj Jílek v závodě Světového poháru v Heerenveenu.

Rychlobruslařská sezona je v plném proudu a pádí za další zastávkou. V pořadí čtvrtý díl Světového poháru se odehraje ve norském Hamaru. Soutěžit se bude od pátku 12. prosince do neděle 14. prosince....

12. prosince 2025  8:30,  aktualizováno  22:34

MS ve florbale žen 2025 v Brně a Ostravě: program, výsledky, kde sledovat

České florbalistky se radují z trefy proti Dánsku.

Velký florbalový svátek zamířil do Česka. V Brně a Ostravě se od 6. do 14. prosince koná mistrovství světa žen. Domácí reprezentace, která před dvěma lety v Singapuru slavila bronz, znovu touží po...

9. prosince 2025  22:42,  aktualizováno  12. 12. 21:25

První nula byla na dosah. Pak asi přišla rána z vyplašení, říkala Charvátová

Lucie Charvátová na trati sprintu v rakouském Hochfilzenu.

Od našeho zpravodaje v Rakousku Už už se zdálo, že se to konečně povede. Lucie Charvátová sahala po své první životní čisté střelbě ve sprintu. Pět terčů vleže zlikvidovala. Čtyři vstoje také. Až ten poslední nezbělal. „Těsně mimo...

12. prosince 2025

