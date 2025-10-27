Nedává to smysl! Proč Hamilton v Mexiku zuřil a Verstappen vyvázl bez trestu?

K jejich souboji došlo na začátku šestého kola. Verstappen, nespokojený na čtvrté příčce za Hamiltonem, zaútočil v první zatáčce na svého kdysi úhlavního nepřítele a rivala. Kolo na kolo se řítil vedle něj do série pomalých zatáček, nevešel se na trať a musel na trávu. Zatáčku projel rovně a vrátil se před svým sokem v rudém ferrari.
To si Hamilton nemohl nechat líbit. Do další levotočivé kličky zaútočil zase on, opět kolo na kolo, ale nestihl zatočit. Vlétl do asfaltové únikové zóny, pokračoval na trávu a vrátil se na dráhu poměrně daleko před Verstappenem.
Lewis Hamilton souboj vyhrál, vyjetím z trati získal více než dvě sekundy. Ale bylo to podle pravidel?
„Neměl jsem jinou možnost, musel jsem na trávu! Ta úniková zóna je snad nejvíc kluzké místo na Zemi, nešlo vůbec zpomalit. Stejně jako tolik jiných jezdců jsem vyjel z trati, ale jediný jsem dostal trest. Je to bizarní,“ popisoval sedminásobný mistr světa, proč nepokračoval únikovou zónou, jak předepisují pravidla, ale vtrhl na dráhu přes trávu.
Desetisekundovou penalizaci si odpykal při zastávce v boxech, spadl za Maxe Verstappena a cílem projel na osmé příčce. Daleko za týmovým kolegou, daleko za Verstappenem, dokonce za mercedesy. A opět se s ferrari nedostal na stupně vítězů.
Jak vysvětlili sportovní komisaři, nespravedlivé to nebylo.
Nebyl totiž potrestán za jízdu mimo trať, za vjetí na trávu, ale za neoprávněné získání výhody. Což si Hamilton po závodě neuvědomoval.
„Sportovní komisaři usoudili, že(Hamiltonův) vůz jel příliš vysokou rychlostí, aby jezdec mohl použít předepsanou únikovou cestu, a z tohoto důvodu měl jezdec oprávněný důvod nerespektovat pokyn ředitele závodu. Opuštěním trati a projetím zatáčky však jezdec získal trvalou výhodu a předjel (Verstappena). Proto je uložen standardní trest za opuštění trati a získání trvalé výhody,“ píše se v odůvodnění rozsudku.
Pro čtyřicetiletého Brita bylo největším problémem, že o pár sekund dříve se před něj posunul Verstappen také jízdou mimo závodní dráhu. Podle sportovních komisařů zde však nebylo potřeba trestat. Podle jejich názoru byl totiž nizozemský závodník ve chvíli, kdy vyjel z trati, už před Hamiltonem. A tudíž vyjetím z dráhy nezískal žádnou výhodu.
„Ve vrcholu zatáčky byla (Verstappenova) přední náprava jasně před (Hamiltonovým) zpětným zrcátkem, a proto měl Verstappen nárok na závodní stopu,“ vysvětlili. Tu ale nedostal, Hamilton ho donutil opustit trať, ale pozici si mohl podržet i po návratu z únikové zóny.
I z prohlášení Hamiltona vyplývá, že nebyl týmem správně informován. Možná si ani sám neuvědomoval, kolik času zkrácením trati získal. Ani netušil, že Verstappen už byl před ním. Co uslyšel ve sluchátkách? „Lewisi, máš trest deset sekund, ale nesouhlasíme s tím.“
Žádné vysvětlení, nic. Takže se Hamilton mohl zlobit hlavně na svůj tým. Pokud by vedení jeho stáje postupovalo racionálně, vrátil by Verstappenovi pozici na trati a namísto deseti sekund by ztratil přibližně tři. A po závodě by nekomentoval dění na trati ze svého zúženého pohledu z kokpitu.
Spokojený Verstappen
„Byl to hodně hektický závod, neustále se něco dělo. Byl to pro nás složitý víkend, okruh nám letos příliš nesedl a třetí místo je pro nás velmi dobrý výsledek,“ dodal Verstappen, který souboj s Hamiltonem příliš nekomentoval.
Mohl být spokojen, je stále ve hře. Šampionát je více otevřený, než byl doteď. Sice ztratil pár bodů na vítězného Norrise, ale přiblížil se Piastrimu. A protože se za 14 dní v Brazílii jede i sprint, může se přiblížit jezdcům McLarenu na těsný kontakt. Hrbolatý okruh nikdy Red Bullu příliš neseděl, ale vždy nevyzpytatelné podmínky v Sau Paulu mohou zamíchat pořadím a třeba i rozhodnout o titulu, jako se už stalo mnohokrát.