Nebyla jiná možnost. Mercedes vysvětlil strategii, která stála Russella vítězství

Antonelli se definitivně posunul na vedoucí pozici dvě kola před cílem, ale rozhodující moment napínavého souboje přišel výrazně dříve. Už ve 28. kole. Ke klíčové zastávce v boxech došlo při fázi virtuálního safety car, když přímo vedle dráhy zastavil Lance Stroll se svým porouchaným monopostem Aston Martinu.
Mercedes se rozhodl rozdělit strategie - zatímco George Russell zůstal na dráze na opotřebovaných tvrdých pneumatikách, Antonelli dostal čerstvou středně tvrdou sadu, díky které v závěru závodu dotáhl ztrátu a vybojoval senzační domácí vítězství.
V rozhovoru pro televizní stanici Sky Sports Toto Wolff uvedl, že stratégové týmu spíše věřili strategii jediné zastávky a zároveň připouští, že neměli jinou možnost, než nechat Russella jet až do konce.
„Mysleli jsme si, že strategii jedné zastávky bude rychlejší, ale nebylo to tak,“ připustil. „Navíc George (Russell) musel jet na jedinou zastávku, jinou strategickou možnost jsme pro něj neměli, nebyla šance.“
Russell startoval na středně tvrdé sadě a už neměl k dispozici další pneumatiky jako Antonelli. „George se výborně popral s opotřebovanými gumami, jsem šťastný, jak to naši piloti zvládli.“
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Také v té chvíli vedoucí závodník George Russell byl překvapený, že jeho stájový kolega zajel do boxů pro nové obutí. „Myslel jsem, že zůstaneme oba na trati a byl jsem překvapený, že Kimi (Antonelli) zajíždí do boxů. Ale tým nemohl v té chvíli vědět, jaká strategie bude lepší a mělo smysl rozdělit ji mezi obě auta,“ nestěžoval si Brit, že nakonec zůstal tím druhým vzadu. „Gratuluji Kimimu, je to úžasný výsledek. A já musím zůstat pozitivní.“
Strašidelný moment
Antonelli byl při oslavách před italskými fanoušky štěstím bez sebe, ale ani on se nevyhnul chybě. Pět kol před cílem, při prvním útoku na Russellovo vedení, se na vnějšku první šikany dostal mimo ideální stopu, na nečistoty na okraji dráhy a vylétl do štěrkového kačírku. Měl velké štěstí, že v něm jeho auto neuvízlo, ani se nepoškodilo a on mohl pokračovat v závodě.
„Byl to strašidelný moment, v té zatáčce se začal rozpadat asfalt, bylo tam něco na dráze. Sklouzl jsem do kačírku a říkal si, že jsem možná ztratil šanci na vítězství. Naštěstí jsem stále ještě měl rychlost i čas to napravit,“ popisoval Antonelli.
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Do souboje pilotů Mercedesu, zkušeného harcovníka a mladé pušky z Itálie, vstupoval od začátku jeden, možná nejdůležitější fakt - Antonelli byl jednoduše rychlejší. „Zbytečně neriskoval, neztrácel nervy, pokaždé čekal na příležitost, zbytečně se netlačil dopředu a skvěle zvládl restarty. Dnes ho nic nemohlo zastavit,“ pochválil mladého jezdce, který předvedl v závodě neuvěřitelných 26 předjížděcích manévrů, šéf stáje Wolff.
Stejně tak Russellovi bylo brzo jasné, že bude mít problémy vedení udržet. Navzdory tomu, ze jeho stájový kolega spadl po kvalifikaci do předposlední řady na startovním roštu. „Chvíli po druhém startu jsem se koukl na pořadí a viděl, že už je čtvrtý nebo pátý, Bylo mi jasné, že jeho útok dříve či později přijde.“
A nespletl se. Útok to byl drtivý. Antonelli vybojoval své sedmé vítězství v teprve druhé sezoně v Grand Prix, navíc všechna získal letos. Má jich nyní na kontě stejný počet jako Russel za svých již osm sezon.
This Mercedes battle is unreal! 🍿#F1 #ItalianGP pic.twitter.com/YD1w2yPKHU— Formula 1 (@F1) September 6, 2026