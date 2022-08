O titul, o smlouvy pro příští rok, o slávu. Suchý měsíc v F1 střídají závodní žně

Přátelštější start do druhé půlky sezony si Max Verstappen asi ani nemohl vysnít. Čekají ho totiž víceméně dvě domácí Velké ceny.

Nejprve teď ta v belgickém Spa a o týden později nizozemský Zandvoort.

„Určitě se o to víc na druhou půlku sezony těším. Obě dráhy mám kousek od domova, přijede spousta fanoušků, bude to party,“ usmívá se nizozemský pilot.

Má proč.

Vždyť do druhé půlky sezony vstoupí s na první pohled nedobytným náskokem 80 bodů na asi jediného skutečného vyzyvatele Charlese Leclerka.

„Přitom podle toho, co se letos děje na trati, to tak vůbec nemá být. Red Bull s Ferrari si jsou na trati naprosto vyrovnanými monoposty. Bodový zisk to ale vůbec neodráží,“ říká Andrew Benson, dlouholetý novinář BBC.

Charles Leclerc.

Jenže zatímco Ferrari dokázalo proměnit sedm Leclerkových pole position v pouhé tři triumfy, Verstappen má letos víceméně opačnou statistiku – osm triumfů z pouhých tří prvních míst na startu.

Pokud dáme ten 80bodový náskok trochu do kontextu, tak si představte, že Charles Leclerc vyhraje všech devět zbývajících Velkých cen, v každé přitom zajede nejrychlejší kolo závodu, za což získá bonusový bod, přesto nemusí získat titul, pokud Verstappen pokaždé dojede druhý.

Tak velký náskok to je.

Jasně, ve formuli 1 se spousta věcí může rychle obrátit naruby. Sám Leclerc už to letos zažil, vždyť po třech úvodních závodech vedl šampionát o 46 bodů, o tři závody později už se ale díval na záda Verstappenovi. Teď doufá, že se sezona zase obrátí.

„Šampionát pro nás začal úžasně, vypadalo to vážně nadějně, než se začala kazit spousta věcí, které se kazit neměly. Kupili jsme chyby a doplatili na to. Teď se ale chceme vrátit zpět,“ velí monacký pilot.

Otázkou je, jestli na to Ferrari má kapacitu.

Vždyť Leclerc ztratil potenciálně vítěznou pozici pětkrát ve dvanácti závodech - dvakrát kvůli poruše motoru, třikrát kvůli strategickým chybám týmu. Kromě toho dvakrát chyboval i sám pilot.

O to nevěřícněji pak vypadají vyjádření šéfa týmu Mattii Binotta, který po poslední Grand Prix v Maďarsku řekl, že „není potřeba nic měnit“.

Za což právem schytal vlnu kritiky od netrpělivých fanoušků rudých vozů.

„Jasně, bitva o titul teď vypadá čím dál těžší. Ale dokud bude aspoň matematická šance, chci věřit tomu, že o titul můžeme bojovat,“ prozradil Leclerc pro BBC na začátku srpna.

Co jiného taky mohl říct, že?

Realita je spíš taková, že Leclerc potřebuje obrat zázračných rozměrů, pokud se má letos stát mistrem světa. Pokud Ferrari během pauzy nenašlo způsob, jak okamžitě a důsledně začít naplňovat svůj potenciál, Verstappen může pomalu začít slavit.

Mercedes a škatulata v monopostech

Zajímavé taky bude sledovat Mercedes, který měl těžký start do sezony - asi nejtěžší za posledních deset let, ale závod za závodem se zvedal tak, až v Maďarsku získal pole position i první pódiový double v sezoně.

„V posledních týdnech udělal Mercedes s vozem obrovský pokrok a v tempu se přiblížil k Ferrari s Red Bullem,“ všiml si bývalý pilot David Coulthard.

Stupně vítězů na Velké ceně Maďarska 2022. Zleva druhý Lewis Hamilton, vítěz Max Verstappen a třetí George Russell.

I změna pravidel pro tento víkend týkající se porpoisingu, tedy nepopulárního nadskakování auta, jim dává další naději, že se ke špičce skutečně trvale docvaknou.

Minimálně tomu všichni v Mercedesu věří.

Tématem druhé poloviny sezony bude i trh s jezdci, který po poslední Velké ceně rozbil Fernando Alonso, když oznámil svůj přestup z Alpine do bídného Aston Martinu.

Alpine následně oznámil, že za něj příští sezonu bude jezdit šampion formule 2 a jeden z největších talentů současnosti Oscar Piastri, jenže sám jezdec to po pár hodinách dementoval.

Má totiž jít do McLarenu, kde svůj odchod v tomto týdnu oznámil Daniel Ricciardo.

Ricciardo se tak může vrátit do Alpine, ze kterého šel do McLarenu, nebo taky může zamířit do Haasu, kde by mohl vystřídat ne až tak viditelného Micka Schumachera.

Variant je spoustu, fanoušky tahle škatulata baví podobně jako závodění samotné. A obojího bude v následujících týdnech dostatek.

Je na co se těšit.