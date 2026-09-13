Monako na steroidech. Smutná zpráva pro F1: na nové trati v Madridu se nepředjíždí

Jako by na zbrusu nové trati s oficiálním názvem Circuito de Madring platil zákaz předjíždění. Kombinace nepříliš dlouhých rovinek a rychlých i pomalejších zatáček v nedělním závodě téměř neumožňovala změny pořadí. Byly téměř nemožné.
„Šlo to velmi špatně, tedy spíš nešlo,“ potvrdil po Velké ceně George Russell z Mercedesu. „Navíc mě v cíli bolela po neustálém přejíždění všech těch obrubníků hlava, budou muset s tím okruhem něco udělat,“ navrhuje jeden z favoritů letošního šampionátu.
Ač byl v neděli pronásledovatel občas výrazně rychlejší, nepředjel. Často se ani nedokázal přiblížit do útočné pozice. Jen bezradně kroužil s odstupem kolem jedné vteřiny za svou potenciální kořistí. „Strašné. Je to taková Mickey Mouse trať,“ popisoval viditelně naštvaný Lando Norris.
Velká cena Španělska
Textová reportáž ze závodu.
Použil pro Madring přezdívku, kterou dříve jezdci častovali maďarský Hungaroring. Tam už se ale po prodloužení cílové rovinky v posledních letech předjíždí. Ale v Madridu, stejně jako třeba v Monaku, to jednoduše nebylo možné. I proto se také pro okruh objevila další přezdívka: Monako na steroidech. Okruh je totiž náročný a rychlý, ale najít na něm stopu vhodnou na předjíždění je téměř úkol z říše science-fiction.
Doplatil na to nejvíc právě vítěz kvalifikace Lando Norris. Brit po smolném sepnutí virtuálního safety car přišel o vedení a musel dotahovat ztrátu. Pár kol před cílem se objevil za zadním křídlem druhého Maxe Verstappena, ale dál to jednoduše nešlo.
„Tady se nedá předjíždět, pokud soupeř neudělá chybu,“ postěžoval si úřadující mistr světa. „Taková trať je velká nuda i pro mě,“ pokračoval v kritice.
|
Premiérový závod F1 v Madridu přinesl nudu a italskou radost. Vyhrál Antonelli
Do cíle mířila koncem závodu tři auta v těsném závěsu. Ten vzadu, Norris, byl viditelně nejrychlejší, ale Nizozemci stačilo držet ideální stopu. A zase se smál.
„Kimi byl rychlejší než já, Lando nejrychlejší z nás, takže druhé místo je skvělé,“ pochvaloval si Nizozemec. „Nevím teď přesně co, ale aby se tady závodění zlepšilo, mělo by se něco změnit.“
Chybná vize
Na většině ostatních okruhů by Norris v rychlém mclarenu pravděpodobně předjel oba jezdce vpředu a slavil by triumf. Místo toho se musel spokojit se třetím místem.
Přitom na 5,416 km dlouhou trať padaly před závodem superlativy. Celkem 22 pomalých, středně rychlých i rychlých zatáček mělo přinést jezdcům více možností a Mezinárodní automobilová federace FIA tvrdila, že „dlouhé rovinky a ostré brždění budou podporovat předjíždění.“ Ale nestalo se.
|
Nelítostný zabiják formulí. Nový okruh láká na unikátní zatáčku, čekají se i bouračky
„Klíčem bylo prostě jet prostředkem trati. Landa jsem za sebou udržel jen díky tomu, že se tady nedá předjíždět,“ popisoval Verstappen. Podle něj existuje na dráze pouze jedna závodní stopa.
„Profil trati navíc nabízí závod, kde je minimum prostoru pro strategické zvraty,“ přidal se ke kritice šéf Williamsu James Vowles. Na vině je i extrémně dlouhé boxová ulička - výměna pneumatik tak zabere více času než na jiných tratích, čímž přestává být často strategickou výhodou.
Lze očekávat, že změny v profilu trati přijdou. Musí přijít. Obzvlášť dlouhá klopená zatáčka Monumental byla zklamáním, žádná dramata ani výzvy nepřinesla. Není tajemstvím, že její původní, ostřejší verze, stavitelům jako údajně příliš nebezpečná neprošla. A zdá se, že přespříliš konzervativní přístup vyhrál i při plánování dalších částí trati.
Norris suddenly puts the pressure on Verstappen who went deep at Turn 5! 😱— Formula 1 (@F1) September 13, 2026
But Verstappen keeps the position for now 👀#F1 #SpanishGP | LAP 56/57 pic.twitter.com/nbGPioV9Fx