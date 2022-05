Deset centimetrů mimo stopu a... Jak Schumacher rozpůlil svou formuli

„Cítím se dobře. Samozřejmě je to ale velmi otravné. Co se týče závodního tempa, měli jsme na to jet vepředu. Šlo o to, abychom zůstali na trati. To se mi ale bohužel nepovedlo,“ řekl Schumacher na webu F1.com.

„Tempo bylo celkem rychlé, ale přesto jsme byli schopní na soupeře tlačit a útočit. Bohužel jsem byl ale trochu široký. Možná jsem vyjel deset centimetrů mimo stopu a to stačilo, abych ztratil veškerou přilnavost. Výsledek je takový, jaký je,“ litoval třiadvacetiletý jezdec, po jehož nehodě byl závod na několik desítek minut přerušen. Schumacher byl schopen opustit místo nehody po svých a absolvoval v zázemí ještě kontrolní vyšetření.

Vůz Micka Schumachera skončil po nehodě na dva kousky.

Závod nedokončil ani týmový kolega Kevin Magnussen, jenž odstoupil kvůli problémům s motorem. Spokojený proto nebyl ani týmový šéf Günther Steiner. Haas nedokázal bodovat v posledních třech závodech a zůstává osmý z deseti týmů v pořadí Poháru konstruktérů.

Opravy Schumacherova vozu navíc zatíží napjatý rozpočet týmu. „Tenhle závod nás nemohl potěšit. U Micka jsme všichni viděli, co se stalo. Není příliš dobré, když máte znovu takhle velkou havárii. Musíme najít způsob, jak se posunout vpřed,“ dodal Steiner.