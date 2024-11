Aukce potrvá do 19. listopadu. Šasi s číslem 254 je o to cennější, že v něm Schumacher překonal tehdejší rekord Ayrtona Senny v počtu kvalifikačních vítězství a sám v něm získal poslední pole position kariéry a také poslední výhru v domácí Velké ceně Německa. Po návratu do MS v roce 2010 v barvách Mercedesu už na své dřívější úspěchy nenavázal.

Dosud poslední Schumacherovo dražené ferrari z roku 2003 se předloni prodalo za 13,1 milionu eur (tehdy 318,8 milionu korun).