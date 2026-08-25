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Poprvé v F1. Díky zatčení i lži. Schumacher udivil, moc tlačil a vypekl tým v potížích

Vojtěch Tůma
  12:00

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Michael Schumacher ve vozu stáje Jordan na trati v belgickém Spa. | foto: CTK / imago sportfotodienst / imago sportfotodienst ČTK

Na hotelu v Nürburgringu měl telefonní sluchátko přilepené k uchu. Neustále volal. A znovu. Pořád dokola. „Ten den jsem za hovory utratil snad pět set liber,“ vybavil si Willi Weber i po letech. Ale copak mohl takovou šanci propásnout? Když se konečně spojil s Eddiem Jordanem, přednesl mu návrh: „Mám pro tebe pilota do formule 1. Michaela Schumachera.“

Tehdy ještě nepříliš známému Němci dělal manažera. A dával si záležet, aby jeho jméno nezapomněl zmínit při pravidelných návštěvách paddocku. Ideálně co nejčastěji, v doslechu co nejvíce lidí.

Přesto mu Jordan, šéf stejnojmenné stáje, která v roce 1991 v seriálu debutovala a proslula mimo jiné křiklavě barevnými monoposty, do telefonu odvětil: „Aha... Schumacher, říkáš? A to je kdo?“

Zákulisní jednání se i tak dala do pohybu. Za pár dní už pozdější sedminásobný mistr světa poprvé seděl za volantem v závodě formule 1. Při Velké ceně Belgie, od níž dnes uplynulo přesně 35 let.

V předběžném dokumentu si manažer a právníci pohráli s angličtinou. Ve větě o podpisu kontraktu změnili určitý člen „the“ na neurčitý „a“.

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