Poprvé v F1. Díky zatčení i lži. Schumacher udivil, moc tlačil a vypekl tým v potížích

Tehdy ještě nepříliš známému Němci dělal manažera. A dával si záležet, aby jeho jméno nezapomněl zmínit při pravidelných návštěvách paddocku. Ideálně co nejčastěji, v doslechu co nejvíce lidí.
Přesto mu Jordan, šéf stejnojmenné stáje, která v roce 1991 v seriálu debutovala a proslula mimo jiné křiklavě barevnými monoposty, do telefonu odvětil: „Aha... Schumacher, říkáš? A to je kdo?“
Zákulisní jednání se i tak dala do pohybu. Za pár dní už pozdější sedminásobný mistr světa poprvé seděl za volantem v závodě formule 1. Při Velké ceně Belgie, od níž dnes uplynulo přesně 35 let.
V předběžném dokumentu si manažer a právníci pohráli s angličtinou. Ve větě o podpisu kontraktu změnili určitý člen „the“ na neurčitý „a“.