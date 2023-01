Andretti chce opět vstoupit do F1. Nasadil by tým pod značkou Cadillac

Člen slavné americké motoristické rodiny Michael Andretti chce společně s firmou General Motors vstoupit do formule 1. Automobilka by nasadila tým pod svou ikonickou značkou Cadillac. Vedení F1 uvedlo, že do prestižního seriálu nepřijme žádnou novou stáj dříve než v roce 2026.