Vidíte, co se děje? Začněte nás poslouchat! Piloti tlačí na formuli 1 kvůli bezpečnosti

Co ukázaly první tři Velké ceny?
Že Mercedes má navrch, ale není zcela nepřemožitelný.
Že Ferrari dokáže bleskově odstartovat, ale v závodním tempu ztrácí.
Že Aston Martin zpackal, co mohl, a má před sebou kupu práce.
A nejen to. „Ale až se na přelomu dubna a května všichni znovu sejdeme v Miami, začne úplně nový šampionát,“ vzkázal šéf italské stáje Frédéric Vasseur.
Rozložení sil se může změnit. Ale změní se i pravidla?
Razantní zásah si lze jen těžko představit. Zvlášť nyní, v rozběhnuté sezoně. FIA (Mezinárodní automobilová federace) ale plánuje na dubnové volno sérii schůzek, veškeré náležitosti nové éry si chce podrobně zanalyzovat.
„Bezpečnost bude vždy ústředním prvkem našeho poslání,“ stojí mimo jiné v oficiálním prohlášení.
Jenže v očích jezdců to tak zatím úplně nevypadá. Ti už před sezonou společně varovali FIA, že revoluční nastavení vozů může vést i k velkým nehodám.
Konkrétně se jim nezdály rozdíly v rychlostech mezi vozy, které rekuperují energii, a těmi, co jedou na plné otáčky.
FIA souhlasila, že tomu uzpůsobí kvalifikace, ale jinak? „Byl jsem překvapený, když mi řekli, že závody nechají být, protože jsou napínavé,“ šokovalo Carlose Sainze, jenž stojí v čele asociace jezdců GPDA.
Nedělní Velká cena Japonska by ale mohla leccos změnit. Stalo se totiž přesně to, na co jezdci upozorňovali. Oliver Bearman boural poté, co se mu za zatáčkou objevil na poslední chvíli v zorném poli o zhruba 50 km/h pomaleji jedoucí Franco Colapinto.
Pilot Haasu strhl monopost na trávu, roztočil se a tvrdě narazil do ochranné bariéry.
„My jezdci jsme se ozývali velmi hlasitě, varovali jsme, že může k něčemu takovému dojít. Naštěstí tady byla úniková cesta, ale představte si, že by se to stalo v Baku, Singapuru nebo Vegas a auto by narazilo přímo do zdi,“ zamýšlel se Sainz.
Nejen on, ale i další piloti čekají, s čím FIA přijde. „Musí se jednat o řešení, které zajistí bezpečnější závodění. Doufám, že tato kolize poslouží jako vzor a začnou nás poslouchat. A nejen týmy a lidi, kteří tvrdí, že je tohle v pořádku. Protože není,“ završil Sainz své hodnocení.
Není složité pochytit, že v zákulisí to vře. Jezdci se spojili, jsou slyšet, nespokojenost dávají najevo po každé kvalifikaci i závodě. Zde jen pár útržků pro představu:
Charles Leclerc: „Nesnáším současné kvalifikace. To je prostě vtip! Jezdit na hraně už se nevyplatí.“
Fernando Alonso: „V Japonsku by zvládla řídit monopost polovina našich mechaniků.“
Lando Norris: „Někoho předjedu, vybije se mi baterie, on mě zase předjede zpátky. Tohle není závodění, ale jo-jo. Jenže nikoho nezajímá, co si myslíme.“
Jejich slova by ale měla mít váhu. A protože cítí pravý opak, neutichající kritikou systematicky vytváří na FIA tlak. Ještě dál zašel Max Verstappen: „Závodění si vůbec neužívám. Musím si rozmyslet, jestli mi tohle stojí za to. Formule 1 přece není jedinou věcí na světě, můžu dělat i něco jiného.“
Upřímné pochyby jedničky Red Bullu, ale možná i lehká pohrůžka směrem k odpovědným osobám: Dělejte něco, jinak odcházím.
Loučení jedné z nejvýraznějších osobností za takových okolností si F1 nemůže dovolit. Čtyřnásobný mistr světa se má sejít s jejím prezidentem Stefanem Domenicalim. Vyměnit si názory, navázat na sezení, které mezi čtyřma očima absolvovali v únoru.
Najít balanc bude pro FIA mimořádně složité. Klidně můžeme říct nemožné. Nebo si snad dokážete představit výsledek, který uspokojí úplně každého? Proč by cokoliv chtěli měnit třeba v Mercedesu, když mají před ostatními uchazeči o titul znatelný náskok?
Zrušení závodů v Bahrajnu a Saúdské Arábii všem stranám paradoxně nahrává. Vzduch se lehce pročistí, potřebné debaty proběhnou. Až pak se uvidí, v jak moc jiném hávu přicestuje formule 1 do Miami.